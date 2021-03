Megatalente Jahrgang 2004 (9): Matheus Nascimento

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente...

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Matheus Nascimento

ST, 17 (3.3.2004), BRA – Botafogo

Der talentierte Angreifer Matheus Nascimento wird wohl einer der wenigen Nutznießer des Abstiegs des brasilianischen Traditionsklubs Botafogo sein. Die Schwarz-Weißen stiegen in der abgelaufenen Saison aus der brasilianischen Serie A ab und werden künftig zweitklassig spielen. Für Matheus Nascimento ist die zweite Leistungsklasse aber wohl die perfekte Plattform, um sich im Profifußball zu etablieren und zu mehr Einsätzen zu kommen.

Dabei kann der seit gerade mal drei Wochen 17-Jährige bereits auf Profierfahrung in der Serie A zurückblicken. Insgesamt zwölfmal stand der 182cm große Stürmer für Botafogo auf dem Feld, davon sechsmal von Beginn an. Auf seinen ersten Treffer wartet er zwar noch, immerhin konnte der U17-Teamspieler in der schwachen Botafogo-Mannschaft einen Assist verbuchen.

In der zweiten Liga soll er nun die nötige Spielpraxis vor seinem praktisch unausweichlichen Europa-Transfer erhalten. Matheus Nascimento ist ein Angreifer moderner Prägung. Mit seiner Athletik ist er ein ausgezeichneter Tiefenläufer, der sich selten von der Zentralachse wegbewegt und auch gut antizipiert. Mit seiner Technik ist er eine wichtige Unterstützung für den Übergang vom zweiten ins dritte Drittel. Der Rechtsfuß weicht kaum auf die Seiten aus, sondern spielt äußerst vertikal und verarbeitet Bälle bereits wie ein „Großer“. Einzig an seiner körperlichen Konstitution und seiner Standhaftigkeit muss er noch arbeiten, wenn er gegen robustere Verteidiger bestehen will.

Nascimentos Vertrag bei Botafogo läuft noch bis 2023, aber es ist unwahrscheinlich, dass er ihn erfüllen wird. Bereits jetzt soll vor allem Atlético Madrid großes Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers haben. Bis es dazu kommt, soll sich der Angreifer aber noch konsolidieren und bei Botafogo ist man sich sicher, dass 2021 seine Saison wird. Die prestigeträchtige Rückennummer 9 verabreichte man dem Youngster bereits…