Megatalente Jahrgang 2004 (6): Melih Bostan

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Melih Bostan

ST, 16 (8.4.2003), TUR | Fenerbahce U17 / Serik Belediye

In der Türkei jubelt man derzeit über eine außerordentlich talentierte U17-Generation. Bereits im letzten Jahr stellten wir etwa Spieler wie Ravil Tagir oder Ömer Faruk Beyaz vor. Eines der nächsten, kommenden Supertalente ist der Angreifer Melih Bostan, der im Jahr 2016 in den Nachwuchs von Fenerbahce Istanbul wechselte und derzeit an den Drittligisten Serik Belediye verliehen ist, um Spielpraxis im Erwachsenenfußball zu sammeln.

Der 167cm große Mittelstürmer ist ein äußerst flexibler Angreifer, der einerseits als pfeilschneller Tiefenläufer in Erscheinung tritt und andererseits auch gerne Kontakt sucht und seinen Körper zwischen Ball und Abwehrspieler stellt, um in der Gefahrenzone Fouls zu ziehen. Der flinke Stürmer ist derzeit der treffsicherste Spieler im türkischen Talentestall. Bereits in der U15-Nationalmannschaft traf er in 15 Spielen elfmal, die U16 übersprang er nahezu und aktuell kickt der 16-Jährige für die U17-Auswahl der Türkei, für die er in 15 Spielen 14 Tore erzielte. Bostan ist einerseits sehr abgebrüht vor dem gegnerischen Tor, fällt immer wieder durch seine gelupften Abschlüsse auf, schießt aber auch brandgefährliche Freistöße und ist sicher vom Punkt.

Klarerweise muss der kleine Stürmer noch an seiner Physis arbeiten. Das erkennt man aktuell auch im Zuge seines Leihgeschäfts: Bei Serik Belediye kam er bisher nur zu drei Kurzeinsätzen und Bostan ist gewiss noch nicht im Profifußball angekommen. Nach Ende seiner Leihe hat er noch ein Jahr Vertrag bei Fenerbahce und es ist unwahrscheinlich, dass er beim türkischen Traditionsklub verlängern wird. Manchester City, Paris Saint-Germain und Ajax Amsterdam haben bereits Interesse an einer Verpflichtung des Offensivtalents bekundet.

Speziell aufgrund seines Tempos und seiner guten Ballbehandlung in kurzen, schnellen Aktionen ist Bostan international sehr gefragt. Er ist nicht nur abschlusssicher, sondern erarbeitet sich durch seine schwer zu verteidigenden Tiefenläufe auch sehr viele Torchancen, weshalb seine xG-Werte stets hoch sein werden. Zudem ist Bostan ein häufig gefoulter Spieler, der durch seine Umtriebigkeit zahlreichen Abwehrreihen Probleme bereiten wird. In Istanbul lobt man zudem seine Mentalität und seinen Torhunger. Es ist nicht unbedingt üblich, dass Fenerbahce eines seiner Toptalente bereits im Alter von 16 Jahren in eine untere Liga verleiht, um dort Spielpraxis zu sammeln. Sollte es den Stürmer nicht bereits im Sommer in eine größere Liga verschlagen, ist auch ein Süper-Lig-Debüt im Alter von 17 Jahren nicht unwahrscheinlich.