Die Kommentare der Austria-Fans nach der 0:1-Niederlage gegen die WSG Tirol

Die Wiener Austria verlor gestern zum ersten Mal in dieser Saison eine Partie im unteren Playoff. Gegen die WSG Tirol setzte es eine 0:1-Niederlage und am Ende sah noch Abwehrspieler Hakim Guenouche die rote Karte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DeusAustria: „Eine absolut erbärmliche Leistung, die Platz 7 wieder schwer wackeln lässt.“

veilchen27: „Kein unglaublicher Beinbruch, aber schon sehr unnötig und demnach ärgerlich. Für mich ist das keine glasklare Fehlentscheidung, wo der VAR unbedingt eingreifen muss. Ist das eine unnatürliche Körperverbreiterung? Ist es unnatürlich, so zu springen? Letztlich bekommt er den Ball aus weniger als einem Meter draufgeköpfelt, ohne dass er den Ball kommen sieht und reagieren kann. Ohne dem verlieren wir die Partie natürlich niemals. So kommt’s aber zum Supergau und wir verlieren ziemlich aus dem Nichts das Spiel und zwei der besten Spieler der letzten Partien, einen unglücklich verletzt, einen völlig unnötig gesperrt aufgrund eines eigenen technischen Fehlers. Eigentlich sehr gut begonnen, Gruber muss gleich nach 40 gespielten Sekunden zwingend das 1:0 machen. Dann geben wir von Minute 15 bis 45 die Kontrolle her, sind gegen den Ball schwach und verlieren etliche Zweikämpfe – 35% Zweikampfquote in Halbzeit 1. Dadurch viel zu viele Tirol-Chancen. Das wendet sich nach der Pause aber, wir haben wieder volle Kontrolle, lassen quasi keine Tirol-Chance mehr zu. Leider haben wir selber auch nicht viele, nach vorne geht wenig trotz 75% Ballbesitz in Halbzeit 2, aber das Spiel war in etwa so unspektakulär wie es bei der Ausgangslage zu erwarten war, klassische 0:0-Partie in der zweiten Halbzeit. Und dann dieses Slapstick-Ende, das den Aufschwung der letzten zwei Spiele jäh beendet und zur ersten Niederlage 2024 führt, bei der wir uns denken „wie unnötig, wie ist das jetzt plötzlich passiert.“

AustriaWien1997: „Was habe ich mir da gerade 90 Minuten angeschaut?“

Owls: „Spielerisch war das mehr als nur unterirdisch. Ich sehne das Saisonende nur mehr herbei.“

loeni9: „Skandalöse Leistung und noch skandalöserer Elfer! Absolute Arbeitsverweigerung! Wimmer raus, ist scheinbar zu sehr buddy und es gibt null Entwicklung! Die Saison ist schon egal, irgendwie dem EC-Platz ernudeln und hoffen, dass im Sommer ein Wunder passiert!“

DaMarkWied: „Hab schon geahnt, dass das heute eine Krampfpartie wird, aber DAS…Kann mich nur wiederholen: Inakzeptabel.“

forzaviola84: „So ein schlechtes Spiel, nach so einem klaren Sieg am Samstag. Eine Frechheit. Bin sauer.“

pramm1ff: „Frag mich warum Hakim da überhaupt die Notbremse zieht. Ist doch völlig wurscht das eine Tor oder nicht?“

Groovee: „Der Elfer ist eine Frechheit ABER: Wie man als Wimmer einen Martins bei so einer Leistung weiterspielen lässt, werde ich nie verstehen. Wozu hat man dann einen Trainer. Jeder hat gesehen, dass der uns heut ein Gegentor kosten wird. Und dann noch am Ende der übliche Austria-Abschluss mit einer Blackout-Roten…Das Match heut war eine absolute Frechheit! Sorry an alle die hingefahren sind. Sollten Reisekosten und Ticker ersetzt bekommen…von den Spielern.“

tifoso vero: „Spiel war schlecht, der Elfmeter eine Frechheit und bei Hakim war es nur Dummheit bzw. Unkonzentriertheit. Mehr zu schreiben fehlt mir die Lust.“

forzaviola84: „So viel zum Thema „den 7. platz kann uns eh keiner mehr streitig machen“. Der ist schneller weg als uns lieb ist, wenn wir einen derart lustlosen, körperlosen Kick bringen.“

systemoverload: „Auch wenn die letzten zwei Spiele etwas besser waren, ist da immer viel Leerlauf drinnen selbst in den guten Partien. Spielerisch ist da leider null Entwicklung unter Wimmer, wir greifen in einer Häufigkeit zum hohen Ball, dass es nicht zum Ansehen ist und erfolgreich sind wir auch nicht damit. Befürchte aber Wimmer wird seine Philosophie nicht umstellen für uns.“

