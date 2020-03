Die größten Nachwuchstalente der Welt: Ravil Tagir

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Ravil Tagir

IV, 16 (Jg. 2003), TUR – Altinordu

Auch der dritte Spieler, den wir euch im Zuge unserer neuen Serie vorstellen, ist ein Linksfuß. Und im Fall von Ravil Tagir ist diese Tatsache bereits in jungen Jahren ein wichtiges Karrieresprungbrett. Da sein Klub Altinordu, aktuell Vierzehnter in der zweiten türkischen Liga, für die Innenverteidigung dringend einen Linksfuß für den Spielaufbau benötigte, rutschte der in Kasachstan geborene Türke bereits in der ersten Runde der Saison 2019/20 in die Startelf – und spielte seitdem in 27 von 29 möglichen Spielen, zumeist über die volle Distanz.

Sehr weit für sein Alter

Ravil Tagir debütierte drei Monate nach seinem 16.Geburtstag in der Kampfmannschaft von Altinordu. Seinen 17er wird der Innenverteidiger Anfang Mai feiern. Im Herbst 2019 lief der Defensivspieler sogar schon für die U21-Nationalmannschaft der Türkei auf. In der Türkei gilt Tagir als Naturtalent für die Position des Innenverteidigers: Sein Positionsspiel und speziell seine Herausrückbewegungen aus der Kette sind souverän und mit gutem Timing vorgetragen, als wäre er schon ein alter Hase. Auch bei Defensivstandards macht Tagir trotz seiner nur 183cm Körpergröße eine gute Figur und überzeugt durch große Sprungkraft. Körperlich muss er dennoch ein wenig zulegen, weil er in körperbetonten Laufduellen Probleme mit bulligen Gegenspielern hat.

Sauberer Aufbauspieler

Die größeren Stärken liegen aber vor allem im Spiel mit dem Ball. Tagir sucht im Spielaufbau stets die offensive Anspielstation und es kommt sehr selten vor, dass er einen Ball unüberlegt nach vorne schlägt. Der kasachisch-türkische Innenverteidiger ist auf sauberen Spielaufbau bedacht und spielt mit Vorliebe zentrale Pässe oder Pässe durch die Halbpositionen zwischen die vorderste Linie und die erste Mittelfeldlinie des Gegners. Zudem ist er ein außerordentlich schwer zu pressender Verteidiger und erzwungene Ballfehler sind bei ihm eine Rarität.

Süper Lig oder gleich ins Ausland?

Tagir hat das große Glück in so jungem Alter in die Kampfmannschaft von Altinordu gerutscht zu sein. Dass er sich von dort seither nicht mehr verdrängen ließ, ist aber eindeutig seiner Qualität geschuldet. Gegenüber zahlreichen Spielern seines Jahrgangs hat er damit einen großen Vorteil, was in den Einberufungen in die U21-Auswahl der Türkei gipfelte. Es ist anzunehmen, dass er bereits in der nächsten Transferperiode seinen nächsten Karriereschritt in Richtung Süper Lig machen wird. Die türkischen Topklubs stehen natürlich bereits allesamt Schlange. Allerdings werden sie namhafte Konkurrenz bekommen, denn neben Juventus Turin sollen auch andere internationale Topklubs bereits ihre Fühler nach dem ruhigen Verteidiger ausgestreckt haben.