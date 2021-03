Megatalente Jahrgang 2004 (10): Sávio

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente...

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Sávio

RA, 16 (10.4.2004), BRA – Atlético Mineiro

Als Ergänzungsspieler beim brasilianischen Topklub Atlético Mineiro tritt aktuell der erst 16-jährige Sávio Moreira de Oliveira, kurz „Sávio“ in Erscheinung. Das Top-Talent ist ein etatmäßiger Rechtsaußen, der jedoch durch seinen äußerst direkten Stil und extreme Einrückbewegungen besticht. Für die Kampfmannschaft des Vorjahresdritten bestritt Sávio bisher acht Ligaspiele, davon zwei von Beginn an. Der Vertrag des U17-Nationalspielers läuft noch bis Ende 2023.

Sávio ist ein beidbeiniger Flügelspieler, der hauptsächlich als Rechtsaußen, aber gelegentlich auch auf der linken Seite eingesetzt wird. Besonders auffällig sind seine Bewegungen zur Mitte: Das Atlético-Talent taucht extrem häufig in der Zentrale auf, verbringt allgemein lange Zeit in der direkten Gefahrenzone, verschleppt damit Gegenspieler und kommt immer wieder in gefährliche Abschlusssituationen. Dabei ist der junge Mann aus Belo Horizonte kein besonderer „Showspieler“, sondern stark auf Effizienz und Abgebrühtheit bedacht. Ein allgemeiner Punkt, der sich in seinem Spiel aber noch verbessern muss, ist der defensive Laufaufwand. Durch seine Einrückbewegungen kommt Sávio häufig defensiv nicht schnell genug hinter den Ball und lässt vor allem seinen defensiven Hintermann entblößt zurück. Um im Profifußball Fuß fassen zu können, wird er seinen Aktionsradius noch etwas besser balancieren müssen.

Eine weitere besondere Stärke des jungen Brasilianers sind seine Freistöße. Sowohl direkt, als auch als Freistoßflanken sind diese stets brandgefährlich und waren bereits häufig Game Changer für seine Mannschaften. Seine schnörkellose Schusstechnik ist eine Stärke, die man nicht lernen kann und die Sávio in die Wiege gelegt scheint.

Atlético Mineiro sicherte sich bereits entsprechend ab, um beim Verkauf seines Megatalents gut auszusteigen. Als Sávio im vergangenen Jahr seinen neuen Profivertrag unterschrieb, stimmte er auch einer Ausstiegsklausel um 60 Millionen Euro zu. Damit würde er den bisherigen Rekordverkauf des Vereins – Bernard wechselte vor acht Jahren um 25 Millionen Euro zu Shakhtar Donetsk – pulverisieren. Wie so häufig muss man aber noch abwarten, ob der Spieler tatsächlich auf Basis der Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag gekauft wird. Interessenten aus Spanien und Italien sollen bereits Schlange stehen, allerdings werden diese in Zeiten wie diesen auch versuchen, den Preis für das Top-Talent zu drücken.