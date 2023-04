Rapid-Fans: „Zu viele Eigenfehler, zu wenig Qualität“

Der SK Rapid verlor das Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm verdient mit 1:3 und startete damit mit einer Niederlage ins obere Playoff. Wir wollen...

Der SK Rapid verlor das Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm verdient mit 1:3 und startete damit mit einer Niederlage ins obere Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen, die insbesondere im Aufbauspiel haarsträubende Fehler beging. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Die heutige Niederlage war völlig verdient. Hedl hat Schlimmeres verhindert. Insgesamt viel zu viele Eigenfehler und schlussendlich auch zu wenig Qualität. Schick wieder im Kader zu haben als Alternative ist gut. Fürs obere Playoff war diese Niederlage zu erwarten, aber die Art und Weise hat gezeigt, dass wir im Cup nur hoffen können, dass der LASK die Grazer raushaut. Denn gegen Sturm ist der Unterschied zu groß. Aber jetzt heißt es eh mal Ried raushauen. Das wird schwer genug für diese Mannschaft.“

Dansch10: „Dritte von fünf Saisonniederlagen gegen Sturm…“

Ernesto: „Was mir aufgefallen ist, dass wir einfach unglaubliche Probleme mit der Spieleröffnung haben und immer wieder nach hinten spielen müssen. Uns fehlt einfach deutlich der Speed im Spiel. Beim Positionsspiel haben wir ebenfalls grobe Probleme. Was heute gepasst hat war die Aggressivität und der Wille. Es war insgesamt ein besserer Auftritt als gegen die Austria aber gegen eine sehr starke Sturm war es einfach zu wenig. Ich bin enttäuscht, aber es bringt ja nichts den Kopf in den Sand zu stecken. Wir müssen weiter nach vorne blicken und versuchen das Positive zu sehen.“

sofarukus: „Ein Aufbäumen nach dem Derby war nicht so ersichtlich.“

SandkastenRambo: „Aktuell zu viele individuelle Fehler, die uns immer wieder zurückwerfen. Wenn es so weiter läuft musst mit Platz 4 eh zufrieden sein.“

Fox Mulder: „Verdiente Niederlage, Sturm war uns in allen Belangen überlegen. Im Moment stehen wir auf Rang 5. Es liegt jetzt auch am Trainer, seinem Kader Lösungen aufzuzeigen, wie es gehen kann. Im Moment sehe ich keine Weiterentwicklung. Einen guten Trainer zeichnet vor allem aus, dass er auch mal gegen stärkere Gegner Siege einfährt.“

flanders: „Solange wir durch billige Eigenfehler Tore herschenken, wird das besonders schwer. Sturm war aber auch einfach besser, das muss man akzeptieren.“

pironi: „Keine Emotionen, kein Aufbäumen, unglaubliche Fehler, die du in der Häufigkeit nur bei uns und in irgendeiner Gurkenliga siehst. Aber ja, es ist eh alles bestens. War ja schließlich ein übermächtiger Gegner…“

EricTheKing: „Es fällt auf, dass wir aktuell die Kleinen schlagen und dafür gegen die Großen verlieren. Was früher umgekehrt war. Düstere Vorzeichen fürs obere Playoff.“

dingo: „Schwach, ernüchternd bis erbärmlich. Hatte nie das Gefühl, dass wir hier etwas mitnehmen können. Wenn wir nicht mindestens vier Punkte aus den nächsten beiden Heimspielen machen, können wir nur auf einen Sturm-Cupsieg hoffen und dann heroisch als 5. Playoff spielen. Zum kotzen!“

Silva: „Sturm natürlich besser. Aber das Traurige ist, dass sie jetzt nicht wirklich ein Feuerwerk zünden haben müssen, weil wir ihnen zwei Tore quasi geschenkt haben. Vielleicht hätten sie ohne die zwei Geschenke am Ende mehr Druck gemacht, aber ein Punktegewinn wäre jetzt sicher nicht unmöglich gewesen. Aber dieses lächerliche vor dem Spiel alles schlecht reden und dann so tun, als wäre das für sie erwartete Ergebnis irgendwie überraschend schlecht, ist langweilig. Wir haben in dieser Saison gegen Vaduz verloren, das Präsidium wurde gegangen, der Trainer wurde entfernt und der Sportdirektor quasi degradiert. Das passiert alles nicht, weil man in der Saison super Leistung gezeigt hat. Es geht schon lange nur um Schadensbekämpfung. Da sind die Spiele gegen Salzburg und in dieser Saison eben Sturm halt Bonusspiele. Mehr nicht. Wichtig wird sein, dass man die Lehren zieht und dann entsprechend startet. Man sollte nicht vergessen, dass Sturm vor Ilzer in einer ähnlichen Situation war: Das OPO erreicht, aber dort dann katastrophal. Ein Jahr später standen sie deutlich besser da. Das ist das, was im Verein (abseits vom Trainerteam und Mannschaft) im Vordergrund stehen sollte.“

jeichi: „Abgesehen von den schlimmen Eigenfehlern, gibt es einfach keine Linie in unserem Spiel. Normale Aktionen, wie sie jedes Team spielte, sucht man bei uns vergeblich. Keine eingespielten Abläufe. Außer Burgi aktuell kaum wer für ein Tor gut. Jede Aktion über die Seite wird 100 Mal abgebrochen, nur Auer flankt meistens gleich. Kasius nun scheinbar auch angekommen/angepasst. Geschwindigkeit und Leidenschaft schon weg.“

TwoPointFifty: „Bleibt zu hoffen, dass der LASK Sturm im Halbfinale biegt. Gegen Sturm haben wir nicht den Hauch einer Chance mit dieser Mannschaft. Bemerkenswert ist allerdings eines – wir haben aus dem Derby nichts gelernt. Sobald die Seiten bei uns zugemacht werden, kannst uns abschreiben. Warum es dann nicht zu einem Systemwechsel kommt? Weil wir’s einfach nicht können und oder das Spielermaterial bis auf paar Ausnahmen nicht ausreicht. Liga können wir also getrost wieder abhaken, alles über Platz 4 ist absolute Traumvorstellung. Nächste Hoffnung gibt’s im Sommer. Wieder mal.“

