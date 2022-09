Austria-Fans: „Mit drei Punkten in die ECL starten“

Die Wiener Austria trifft heute Abend in der Europa Conference League auf Hapoel Be’er Scheva aus Israel. Wir wollen uns ansehen was sich die...

Die Wiener Austria trifft heute Abend in der Europa Conference League auf Hapoel Be’er Scheva aus Israel. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten und haben uns deshalb wie immer im Austrian Soccer Board für euch umgehört.

freak1894: „Mit einem Heimsieg gegen einen direkten Konkurrenten zu starten wäre extrem wichtig! Dann kann man etwas lockerer nach Polen fahren und wäre selbst nach einem X dort mit vier Punkten nach dem Villarreal-Doppel noch voll im Aufstiegsrennen.“

Lokus2: „Wir können die Gruppe mit zwölf Punkten beenden, wenn alles passt. Aber wenn wenig passt, können wir genauso mit null Punkten rausgehen. Beides aus meiner Sicht realistische Szenarien. Sollten wir punktemäßig zweistellig werden, dann haben wir fast alles richtig gemacht und ich wäre höchst zufrieden.“

PurpleHaze85: „Mariano Bareiro, der aktuell Stammspieler im defensiven Mittelfeld ist, fehlt gelbgesperrt aus. Für uns bestimmt kein Nachteil.“

thebodi: „Beer Sheva ein sehr, sehr guter Gegner – das ist ein völlig anderes Kaliber als Lustenau, Klagenfurt oder Altach. Verheißt angesichts unserer „Erfolge “ gegen diese Mannschaften nichts Gutes. Entweder mit Fünferkette einigeln und versuchen mit Kontern Nadelstiche zu setzen, oder Koumetio mal draußen lassen und so wie in Halbzeit 2 versuchen das Heft in die Hand zu nehmen. Gegen Beer Sheva sicher deutlich schwieriger als gegen Lustenau, aber zuhause sollte das unser Anspruch sein.“

Ultras_Sur: „Wunschvorstellung: Sieben Punkte nach drei Spieltagen, dann dürfte der Aufstieg so gut wie fix sein.“

veilchen27: „Wir treffen auf den israelischen Cupsieger, Supercupsieger und Zweiten der Meisterschaft. Ein recht starker Gegner mit sehr wenigen Niederlagen in der Vorsaison. ABER: ihr Meisterschaftsstart war nicht gut, zuletzt zwei Niederlagen in Folge und es fehlen 2-3 Schlüsselspieler bei ihnen, jedenfalls der Stamm-Sechser (gesperrt), wahrscheinlich auch der Kapitän in der Innenverteidigung (verletzt).“

MVP2021: „Beer Sheva ist ein schwer einschätzbarer Gegner. Auch wenn die Glanzzeiten der Israelis (mit Champions League-Teilnahmen) ein paar Jahre her sind erwartet uns hier sicher ein starker Gegner. Villareal wird die Gruppe mit 16/18 Punkte dominieren; also duellieren wir uns auf Augenhöhe mit Beer Sheva und Poznan…Beer Sheva ist – so wie wir – nicht gerade in Topform; aus drei Partien holte man drei Punkte wobei man natürlich auch ein Spiel gegen Champions-League-Teilnehmer Maccabi Haifa bestreiten musste. Bei Beitar Jerusalem gewann aber auswärts sogar 5:0. Dennoch müssen wir – um Chancen auf den Aufstieg um haben – hier schon gewinnen um gleich Momentum zu haben. Drei Punkte jetzt, ein Punkt in Posen dann haben wir im Oktober/November zwei entscheidende Spiele in Israel und daheim gegen Lech.“

XSCHLAMEAL: „Die Besucherzahl ist natürlich ein Scherz – und da gibts auch gar nichts zu beschönigen. Einzugsgebiet: >2.000.000. Gruppenphase-Zuseher im Vorverkauf: nicht mal 10.000.“

pramm1ff: „Eigentlich dachte ich, dass Beer Sheva stärker einzuschätzen ist als Posen… Sehen die Bookies offenbar anders. Wir haben jedenfalls was den Aufstieg angeht die engste Gruppe des Turniers, also bitte einen Auftaktsieg einfahren!“

Captain DohDoh: „Heute ist ein schöner Tag … heute werden wir die ersten drei Punkte, wenn auch denkbar knapp, mit einem 1:0, in der UECL einfahren. Ich freue mich schon mega auf das Match, Konzentration, Motivation und Siegeswille werden uns 3 Punkte und somit Platz 2 nach dem ersten Spieltag einbringen!“

hope and glory: „Denke eine aktive, laustarke und aggressive Spielweise wird Beer Sheva nicht liegen. Hoffe, unsere Defensive ist sattelfest und in der Offensive sind wir eiskalt.“

