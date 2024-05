Austria-Fans: „Nochmals alle Kräfte bündeln…“

Die Wiener Austria trifft nach dem Auswärtssieg gegen den Wolfsberger AC auf den TSV Hartberg. Ein Hin- und Rückspiel gegen die Steirer wird entscheiden,...

Die Wiener Austria trifft nach dem Auswärtssieg gegen den Wolfsberger AC auf den TSV Hartberg. Ein Hin- und Rückspiel gegen die Steirer wird entscheiden, welche der beiden Mannschaften im Europa-Conference-League-Playoff antreten darf. Wir wollen uns ansehen wie die Austria-Fans ihre Chancen einschätzen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

QPRangers: „Wird besonders im Heimspiel sehr schwierig. Hartberg ist auswärts stärker als daheim, nutzt es geschickt, wenn der Gegner offensiv spielt, den Gefallen dürfen wir ihnen nicht tun. Die Grünen wollten auch im letzten Heimspiel aufgeigen und sind ihnen genau damit entgegengekommen.“

bigben79: Schwieriges Spiel, schwieriger Gegner – Kleinigkeiten werden entscheiden bzw. die richtigen Entscheidungen im Kopf. Das Heimspiel irgendwie mit einem X oder einem knappen Sieg beenden. Beim Rückspiel hat dann auch Hartberg zwei direkte Matches hintereinander, das sind sie nicht gewohnt. Leider wirken die Hartberger körperlich viel frischer als wir. Sehe die Chancen 30% zu 70% verteilt mit dem Vorteil für Hartberg. *leider*.“

tifoso vero: „Die Chancen stehen 50/50 und da wir Heimvorteil bei einem hoffentlich vollen Stadion haben gewinnen wir. Punkt!“

forzaviola84: „Hartberg klar im Vorteil und kommt ausgeruht nach Wien. Tippe trotzdem 1:1.“

paulaustria: „Ich sehe Hartberg als eindeutigen Favoriten nicht nur weil sie frischer sein werden, sondern auch weil sie besser in Form sind, den besseren Fußball spielen und das gefestigtere Team sind. Trotzdem hat sich das Team die Chance erarbeitet und die muss man halt jetzt ergreifen. Diese Saison hatten wir gute Ergebnisse gegen Hartberg und der Fakt, dass sie mitspielen wollen, aber spielerisch nicht so stark sind wie die ganz großen Mannschaften spricht für uns, da wir uns gegen mitspielende Mannschaften tendenziell leichter getan haben die Saison. Dementsprechend ist Hartberg keine Katastrophe, aber definitiv nicht einfach. Man darf aber keine großen Fehler machen, muss kämpfen aber intelligent sein und uns auch selber trauen Fußball zu spielen. Dann kann es funktionieren und wenn nicht dann sind sie halt besser als wir derzeit, schade aber nicht so schlimm. Wirklich bitter wäre ein Selbstfaller oder eine Selbstaufgabe. Für uns gilt es die Mannschaft nach vorn zu peitschen und daran zu glauben, aber da mach ich mir nach den Auftritten der Fans diese Saison keine Sorgen.“

Decay26: „Wird schwierig werden, wichtig wird es sein, dass man nicht so viele Räume in der Rückwärtsbewegung anbieten. Im Dribbling sind die Hartberger gar nicht so schlecht. Hoffe auf ein Ergebnis, bei welchem sich die Burschen auch auswärts voll reinhauen müssen.“

violaforever1911: „Ich erinnere mich an ein Spiel in dieser Saison, in welchem die Hartberger gar nicht mit unserem vorne draufgehen klargekommen sind und sich dadurch sogar ein halbes Eigentor geschossen haben. In dieser Saison meiner Meinung nach ein extrem gefährlicher und unberechenbarer Gegner, bin sehr gespannt.“

Aegis: „Unser einziger Vorteil: Die wollen auch Fußball spielen. Egal. Nochmals die Kräfte bündeln und alles raushauen damit wir gegen eine Mannschaft aus dem Kaukasus um den Einzug zum Einzug zum Einzug in die Conference League spielen dürfen!“

Bgld.-Veilchen: „Denke auch dass die Chancen 50/50 stehen, die Tagesverfassung und die mentale Verfassung werden entscheiden. Diesen Blödsinn mit ausgeruht und nicht ausgeruht kann ich übrigens nicht mehr hören. Das sind Vollprofis, die machen nichts anderes als kicken, also wird man ihnen doch zwei Spiele binnen paar Tagen zutrauen können.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem ersten Duell zwischen der Wiener Austria und dem TSV Hartberg.