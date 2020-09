Austria-Fans: „Trotz Niederlage klar besser als vergangene Saison“

Die Wiener Austria verlor zum Auftakt der neuen Saison das Auswärtsspiel gegen den LASK mit 0:1. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur...

tifoso vero: „Auch wenn man als Austrianer natürlich nicht mit einer Niederlage gerne lebt, so war es doch eine beachtliche Leistung unserer Veilchen! Eigentlich eine sehr gute Performance, wenn man die vergangenen zwei Jahre heranzieht. Ich sehe absolut eine Steigerung, auf der man aufbauen kann. Unter Peter Stöger sind wir halt eine andere Mannschaft!“

Hutz: „Auf jeden Fall ein Fortschritt zur letzten Saison, es fehlt noch ein bissl, aber es lässt mich einigermaßen zuversichtlich zurück.“

DeusAustria: „Zweite Halbzeit war recht in Ordnung. Man sieht durchaus einige Verbesserungen unter Stöger, habe ich aber eh erwartet. Salzburg, Rapid, LASK und der WAC sind halt trotzdem zu weit weg aber Platz 5 trau ich uns schon zu. Vor allem weil das heute nicht die Stammformation war.“

Papa_Breitfuss: „Eine Niederlage schönreden liegt mir fern. Nichtsdestotrotz sah ich heute einen LASK, der NOCH besser war, als unsere Mannschaft, jedoch fand ich unsere Leistung ansprechend mit sichtbarem Potential zur Weiterentwicklung. Was ich dem LASK abspreche, da kommt nicht mehr. Mit etwas mehr Effizienz wäre durchaus ein Unentschieden drinnen gewesen, was man unter Ilzer nie erwarten durfte. Selten konnte man einer Niederlage der Veilchen so viel positives anbringen.

Gizmo: „Guter Auftakt gegen die zweitbeste Mannschaft Österreichs, und das auswärts, mit eingeschränkter Vorbereitung. Ermutigender Auftakt, der LASK ist heuer nicht unser Gegner.“

Hurricane: „Auch sehr positiv überrascht. Stöger holt viel raus aus der Truppe in der kurzen Zeit. Mit Sutti schaut das nochmal besser aus.“

ViolaPoint: „In allen Belangen unterlegen…Passquote auch unterirdisch. Euren Optimismus möcht ich mal haben! Besser als letzte Saison zu sein ist wohl keine Kunst!“

Quadrat im Kreis: „Letzte Saison hätten wir vier Tore bekommen und null Schüsse gehabt. 1:0 kannst auswärts gegen einen starken Gegner verlieren. Es bleibt das Gefühl das hier was entstehen kann, im Gegensatz zu letzter Saison. Und Palmer-Brown mit Maudo würde ich gerne sehen.“

Austrianer48: „Besser als ich mir es vorgestellt habe, beim LASK kennt fast jeder Spieler jede Bewegung des anderen, das System und der Großteil des Kaders wurde beibehalten. Für mich noch immer gesamtgesehen das zweitbeste Team der Liga.“

KichertBeimKacken*: „Auch wenn dieses eine Spiel noch kein Richtwert sein kann, muss man schon sagen, dass es die letzten Jahre doch am Trainer lag. Taktisch war das 1000:1 im Vergleich zu den Vorgängern – auch wenn vieles noch unrund läuft ein einige Spieler noch nicht damit klarkommen.“

Captain DohDoh: „Also für mich war‘s ok, wenn wir unsere Chancen besser zu Ende spielen bzw. die Chancen besser nutzen, sieht‘s auch anders aus … hinten recht saubere Leistung gegen den LASK – bei allem Positiven müssen jedenfalls noch die Automatismen deutlich besser werden und der LASK war heute noch nicht in Bestform – schade, ein „X“ wär‘ cool gewesen.“

Rata: „Das Positivste für mich ist, dass wir heute in einem Match mehr Chancen und gefährliche Szenen gehabt haben als unter Ilzer gefühlt in vier Partien. Am Ende bleib ich aber dabei, dass die jungen Spieler ganz brav sind, dem gesamten Kader es aber leider an Klasse fehlt.“

Aegis: „Im Nachhinein wäre sogar ein X drinnen gewesen. Vermutlich aber im Gesamten unverdient. Im Vergleich zum Vorjahr passen Einsatz, Wille, Defensivarbeit. Was noch nicht passt ist die Passgenauigkeit. Da passieren viel zu viele Flüchtigkeitsfehler.“

DaMarkWied: „Hab ehrlich gesagt Schlimmeres erwartet. Der LASK hat verdient gewonnen aber hatte jetzt auch nicht die große Masse an Chancen. Wir waren in der Anfangs- und Schlussphase jeweils sehr stark, dazwischen hat man dann gesehen, dass da in sämtlichen Bereichen noch sehr viel Luft nach oben ist. Denke auch, dass mit Teigl und Suttner an den Seiten Balic und Gruber viel weniger Platz gehabt hätten. Martschinko und Zwierschitz waren mit den beiden teilweise komplett überfordert.“

