Austria-Fans: „Wir haben in der Defensive ein Qualitätsproblem“

Die Wiener Austria verlor gestern ein turbulentes Spiel gegen den SK Sturm mit 2:3 und kommt damit trotz durchaus starker Leistungen im oberen Playoff weiterhin kaum von der Stelle. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur gestrigen Niederlage sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Unfassbar, wie leicht wir Punkte herschenken. Skandalös, was für Gegentore wir bekommen. Unsäglich, was Handl/Martins heute bei den Torgeschenken aufgeführt haben. Ärgerlich, welch Fehler einzelne Spieler machen. Und kein Wunder, dass wir die drittmeisten Gegentore der Liga haben, so leicht wie das derzeit geht. Bin schon wieder brennhaas, wie gefühlt jede Woche derzeit. Und trotzdem: das Wichtigste heute ist, dass es den zwei Fans sehr bald wieder vollständig gut. Alles, alles Gute! Der Mannschaft werden 1,5 Woche Pause guttun. Obwohl sie keinen schlechten Fußball spielt und vieles richtig machr, aber ein wenig ist da grad der Schlendrian drin und wir holen viel zu wenig raus.“

PurpleRain: „Wimmer taktisch völlig hilflos. Wir haben nur ein System: Hollywood. 2:1 vorne gegen den Zweiten und wir lassen uns auswärts auskontern.“

and111: „Im Endeffekt verteidigen wir einfach unterirdisch. Wir brauchen im oberen Playoff mindestens 3 Tore um überhaupt zu Punkten. Das geht sich dann halt einfach nicht mehr aus. Keine Mannschaft fängt sich nur annähernd so viele Gegentore wie wir.“

_pe_: „Defensiv nach wie vor ein Wahnsinn im negativen Sinn. Nach 5 Spielen braucht man auch nicht von Pech oder individuellen Fehlern einzelner Spieler sprechen, da liegt das Problem schon tiefer. Klar fallen die Tore billig, aber das sind Situationen die wir schlicht nicht schaffen zu vermeiden. Wir schaffen es ja auch nicht mal in Führung mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Um auch noch was Positives zu sagen- offensiv schon ganz beeindruckend, was wir vor allem aus dem vorhandenen Personal herausholen.“

Hurricane: „Unsere Spiele im oberen Playoff sind schon heftig. Offensiv bis auf die Chancenauswertung (Latte, Stange) sind wir wirklich stark. Die Gegentore halt ein Wahnsinn. Das 1:0 wo der Ball unter der Mauer durchgeht und bei uns liegt natürlich keiner quer einfach billig. Dann drehen wir die Partie mit Tabakovic (unmenschlich wie gut der drauf ist derzeit). Zweite Halbzeit fangen wir super an und müssen mit den Chancen das 3:1 machen. Was passiert zwei Tore in vier Minuten, wobei beide Tore so leicht zu verteidigen sind. Früchtl mal eine Pause geben bitte. Einzig Positive, wir haben das Selbstvertrauen von Sturm für das Cupfinale aufgebaut. Hoffe dem Fan geht es den Umständen entsprechend halbwegs gut.“

the dude: „Als bessere Mannschaft verloren. Hinten ist das ein Kabarett, aber keine Abwehr.“

Quadrat im Kreis: „So dumm, so schade. Offensiv eigentlich ganz passabel, doch hinten unfassbar anfällig. Trotzdem kannst mit etwas Glück 3:1 führen, dann wäre es vorbei. Aber nein, wir kassieren wieder die billigsten Tore. Ist es nicht binnen kurzer Zeit das dritte Spiel in dem ein Gegner nicht die Rote sieht, obwohl sie zu geben gewesen wäre.“

AlfredoD.: „Also mir hats getaugt so weit. Wir spielen mit den Besten locker mit und mit zwei bis drei Fehler weniger gewinnen wir so was auch. Wer in dieser Phase irgendwelche höheren Ansprüche stellt, lebt im Träumeland. Was ja nicht heißt, dass man aufhören soll Dinge besser zu machen.“

Gizmo: „Positiv: wir können in JEDEM Spiel mit JEDEM Gegner zumindest mithalten. Negativ: die fehlende individuelle Klasse, die dann solche Spiele entscheidet. Kein Einser, Defensive vogelwild, Galvao als Anker langzeitverletzt. Ich freu mich auf die neue Saison, aber da muss defensiv was gemacht werden.“

Braveheart-FAK: „Wir haben hinten halt – leider – doch ein ziemliches Qualitätsproblem. Martins ja öfter mal schwankend, aber heute unglaublich schwach. Mühl auch ziemlich von der Rolle und Früchtl leider unsicher und mit vielen Fehlern, steckt gefühlt auch die Mitspieler an. Holland unauffällig, aber besser als erwartet, zumindest im ersten Eindruck. Offensivspiel gut und leider wieder zwei Mal Mal das Leder an die Stange gehauen und auch sonst noch ein bissl was vergeben.“

AustriaWien1997: „Diese Defensive ist ein einfach nur lächerlich und bricht uns immer wieder das Genick. Offensiv machen wir das ganze ja eh sau stark.“

frk: „Es tut so weh… das hätte wieder keine Niederlage sein müssen, total unnötig.“

Tøbï: „Ich habe Früchte eigentlich immer verteidigt, aber das sind bisher in der laufenden Saison zu viele Fehler gewesen. Durch Pentz waren wir schon sehr verwöhnt. Aber dass was Früchtl hält, hält Kos auch oder irgendein andere österreichischer Goalie. Und ein Legionär wäre es weniger.“

