Rapid-Fans: „Das beste Spiel seit langer, langer Zeit“

Der SK Rapid holte gestern etwas überraschend einen Punkt gegen RB Salzburg und zeigte wenige Tage vor dem Cup-Finale eine starke Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LiamG: „Das war gestern eine durchaus gute Leistung von uns. Gratulation an die Mannschaft. Aber auch an Zoki, dass er das Spiel nicht (wie einige Fans) schon vorher aufgegeben hat und nicht komplett rotiert hat. Ich will mich über die Dosen und Schiris nicht mehr wirklich aufregen. Versaut mir nur die Vorfreude auf Sonntag. Ich hoffe, dass es gegen Sturm keine spielentscheidenden Fehler der Schiris gibt. Für die Zukunft wird man sich aber etwas einfallen lassen müssen. Was die Herren mit den Pfeiferl, Fahnderl und Bildschirmen aufführen ist einfach ein Wahnsinn und betrifft ja nicht nur uns. PS: Ich muss gestehen, ich war von Burgstallers Verpflichtung damals nicht so begeistert wie viele andere. Dachte eigentlich, dass er bei uns wenig reißen wird, nicht ins System passen wird und auch einen tick zu alt ist. So kann man sich glücklicherweise irren. Hoffentlich gehts am Sonntag weiter.“

weizi72: „Das beste Spiel unserer Mannschaft seit langer, langer, langer Zeit! Wir hätten uns den Sieg verdient gehabt und Salzburg ist die unfairste Mannschaft der Liga! Schiriteam hat wieder mal bewiesen, warum sie international nicht vorhanden sind!“

derfalke35: „Super Leistung unserer Mannschaft und Altmann verweigere ich als Rapid in Zukunft, sowas habe ich echt noch nie erlebt, das ist unfassbar, es ist beschämend.“

Team_Player: „Kühn ist eine Wohltat. Schick hat mit seinen Sprints in die Tiefe für Kühn die Räume geöffnet. Jetzt stellt sich die Frage, warum kommt Schick nicht zu seinen Sprints in die Tiefe bei den anderen Flügelspielern? Schick spielt gleich und um keine Klasse besser, es liegt nur an den Nebenspielern und deswegen ist Kühn so wertvoll für die Mannschaft, denn wenn er keine Räume hat ist er auch nicht so gefährlich.“

mrneub: „Halbwegs gutes Spiel von Rapid. Red Bull zeigt erneut sein unsportliches Gesicht und kommt damit auch durch. Dass von Red Bull keiner fliegt ist lächerlich.“

Schwemmlandla3: „Zu unseren Spielern: Möchte eigentlich ein Pauschallob aussprechen. Einen Spieler, der in den letzten Wochen bzw. seiner bisherigen Rapid-Zeit oft kritisiert wurde, möchte ich aber hervorheben: Ante Bajic hat für mich gestern eine unglaubliche Willensleistung abgeliefert. Keine Ahnung was sie mit dem gemacht haben, aber der ist während seiner Einsatzzeit gerannt als gäbe es kein Morgen. Und nicht wie sonst irgendwie im Trab (was leider generell oft Usus ist bei uns), sondern alles durchwegs im Vollsprint. Egal ob in Defensiv- oder Offensivbewegung, mit oder ohne Ball, alles mit vollem Tempo. Hatte ihn schon fast ein wenig abgeschrieben, aber wenn er so einen Willen weiterhin an den Tag legt, wird er auch weiterhin Einsatzzeit bekommen. Schade um die Chance nach 10 Sekunden, das wäre es schon gewesen. Hedl leider mit einem Eier-Tor, ansonsten aber bärenstark. Einzig seine Abschläge muss er noch verbessern. Das war bei Köhn z.B. gestern schon ein gewaltiger Unterschied. Der Rest wie gesagt eigentlich durchwegs gut. Egal ob Greil, Pejic, Kerschbaum, oder wer auch sonst immer gern für alles Schlechte herhalten muss. Eigentlich hatte gestern sogar Burgstaller einen seiner schlechteren Tage. Geht halt unter bei ihm, weil er wieder sein Tor gemacht hat. Im Spiel war er zuletzt aber deutlich stärker als gestern. Außerdem hätte er schon noch das eine oder anderen Tor machen können. Hab aber kein Problem damit, wenn er sich das fürs Finale zurückhält.“

Da Oide Bimbo: „Heute war die 1. Halbzeit unsere bessere, Kühn ist eine Wohltat, mit ihm sind auch Greil und Schick gleich um eine Klasse besser. Unser Spiel sehr ansehnlich, plus Kampf im Mittelfeld. Die Rote hat uns vielleicht den Dreier gekostet (wiewohl die Watschn für den Bullen ein Genuss war). Und zur Abwechslung haben wir es sehr cool runtergespielt. Das macht doch Hoffnung für Sonntag.“

Fox Mulder: „Das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht hat es auch geholfen, dass das Spiel „schon vor Anpfiff verloren war“. Die Defensive heute mal relativ sicher. Kühn ist zwar noch nicht bei vollen Kräften, man konnte aber bereits sehen, dass er ein Element ins Spiel bringt, das uns bislang gefehlt hat. Ich hoffe das gibt Selbstvertrauen für Sonntag.“

tomster1985: „Im Verhältnis was heute sonst so passiert ist war das nie und nimmer rot. Da muss Altmann die Theatralik von dem Salzburger durchschauen. Ein absoluter Witz, kein Vorwurf an Sollbauer.“

Tommyboy: „Die Schiedsrichterleistung inklusive VAR eine Frechheit, mit unserer Leistung kann man durchaus zufrieden sein, vor allem am Schluss mit einem Mann weniger. Selbstvertrauen für Sonntag mitnehmen, dann ist was drinnen.“

Barnstormer: „Toll gekämpft, nicht belohnt, wie immer. Die Bevorteilung der Bullen zieht sich seit Jahren durch die gesamte Liga. Für Österreich wertlos, ich hoffe Mateschitz jun. verliert das Interesse und man dreht diesen Verein zu.“

Schwemmlandla3: „Bravo Burschen. Das ist Rapid. Krönung wäre der Sieg gewesen. Einerseits für die 15.000 im Stadion. Andererseits für die Hosenscheißer, die die Partie abschenken wollten. Schade. Aber enorm wichtig für die Moral und das Selbstvertrauen für den Sonntag.“

katnikpauer: „Fazit von heute: Die Bullen haben bei Schiedsrichter und VAR alle Rechte bzw. Narrenfreiheit. Ergebnis passt soweit, Punkt geht in Ordnung. Choreo unglaublich fein.“

ESC0BAR: „Gegen 12 Salzburger stimmt mich das heute mal vorsichtig optimistisch fürs Finale.“

Zanetti: „Unfassbar unsympathische Mannschaft, diese RBS. Abgehoben, stänkernd und weinerlich zugleich.“

rabbitmountain: „Nach dem Derby die nächste richtig leiwande Heimpartie. Ich hoffe, wir sehen solche Auftritte in Zukunft öfter. Und wenn ich ganz ehrlich bin: so Ungustl-Aktionen wie die der RB-Kicker machen solche Schlager doch aus. Bei Kühn hat noch einiges nicht geklappt, mit seinem Speed, seiner Technik und seinem Zug Richtung Mitte bzw. den Eins-gegen-Eins-Situationen macht er unser Spiel einfach viel variabler und weniger ausrechenbar. Mann des Spiels aber wieder einmal Burgstaller. Unglaublich wie er die Mannschaft dirigiert und einteilt, wann zu attackieren ist und wann nicht. So stelle ich mir einen Rapid-Kapitän vor. Hat mich heute wieder einmal beeindruckt. Wenn wir am Sonntag mit der Einstellung wie heute oder im Derby auflaufen, ist alles möglich. Das war heute eine kollektiv richtig starke Leistung.“

