Austria-Talent Borkovic wechselt in die deutsche Bundesliga

[ Presseinfo FK Austria Wien ]

Aleksandar Borkovic wechselt mit sofortiger Wirkung in die deutsche Bundesliga. Der 21-Jährige wird bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag genommen, über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Borkovic, der seit der U9 alle Mannschaften bis hin zur Kampfmannschaft durchlief, absolvierte bereits die medizinischen Tests in Hoffenheim.

General Manager Peter Stöger:

„Aleks ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, dass er gerne nach Deutschland wechseln möchte. Diese Chance wollen wir ihm natürlich nicht nehmen, er hat dort eine wunderbare sportliche Aufgabe vor sich. Zugleich ist es ein sehr schönes Signal für uns, dass man es mit Ehrgeiz und Einsatz von uns in eine europäische Topliga schaffen kann. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg in seiner weiteren Karriere.“