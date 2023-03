Austria-Trainer Wimmer: „Wollen in Ried drei Punkte holen“

Sportdirektor Manuel Ortlechner und Trainer Michael Wimmer sprechen über das Auswärtsspiel gegen Ried (Samstag, 17:00 Uhr) und geben ein Personal-Update. Drei Runden sind im...

Sportdirektor Manuel Ortlechner und Trainer Michael Wimmer sprechen über das Auswärtsspiel gegen Ried (Samstag, 17:00 Uhr) und geben ein Personal-Update.

Drei Runden sind im Grunddurchgang noch zu spielen. Die Veilchen holten in den ersten drei Spielen 2023 sechs Punkte und gehen als Sechster in das Auswärtsmatch gegen Ried. Die Oberösterreicher sind Tabellenletzter und vollzogen während der Woche einen Trainerwechsel. Max Senft, in der Saison 2018/19 Videoanalyst & Co-Trainer bei Austria Wien, ist der neue Cheftrainer der SV Ried.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wenn wir es schaffen, wieder so aktiv und intensiv zu agieren, wie wir es gegen Austria Klagenfurt und Lustenau über weite Strecken schon gezeigt haben, dann haben wir gute Chancen, auch aus Ried drei Punkte zu entführen. Es wäre schön, wenn sich die Mannschaft belohnt, für mich wäre ein Sieg in meiner alten Heimat das schönste Geburtstagsgeschenk.“

Trainer Michael Wimmer: „Wir haben gegen Hartberg drei wichtige Punkte geholt, aber nicht so einen mutigen Auftritt hingelegt, wie wir uns das vorgenommen und gegen Austria Klagenfurt und Lustenau schon gezeigt haben. Jetzt fahren wir nach Ried und wollen auch dort drei Punkte holen. Es gibt in der Liga keine einfachen Gegner und vielleicht setzt der Trainerwechsel bei Ried neue Energie frei. Für uns spielt es aber keine entscheidende Rolle, wie Ried auftreten wird, wir wollen unser Spiel spielen und weiterentwickeln.“

Personal-News

Reinhold Ranftl ist fraglich, da er krankheitsbedingt die ganze Woche nicht trainieren konnte. Der Flügelspieler steigt am Freitag ins Abschlusstraining ein. „Wir müssen schauen, wie er auf die Belastung reagiert. Wir werden erst Samstag-Früh entscheiden, ob er eine Option für die Startelf oder Bank ist“, erklärt Trainer Michael Wimmer.

Christian Früchtl ist seit Donnerstag wieder im Training und könnte schon in Ried sein Comeback feiern, nachdem er in der Vorwoche mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in der Pause des 3:0 gegen Hartberg vom Platz musste.

Positive News gibt es zu Mühl, Gruber und Fitz: „Lukas Mühl hat gut auf die Belastung beim letzten Spiel reagiert. Andreas Gruber hat die komplette Woche trainiert und sollte wieder einen Schritt weiter sein. Dominik Fitz ist seinem Reha-Plan voraus und kann eventuell schon nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen und könnte in Richtung Derby ein Thema für einen Einsatz werden“, erzählt Wimmer.

Lucas Galvão trainiert aktuell individuell auf dem Platz und ist ebenso noch nicht einsatzfähig wie James Holland und Georg Teigl. Ansonsten fehlen die Langzeitverletzten Marko Raguž, Muharem Husković, Ziad El Sheiwi & Florian Wustinger.