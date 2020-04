Austria Wien: Die Perspektiven von Palmer-Brown, Poulsen, Turgeman & Yateke

Die beiden verliehenen Spieler Alon Turgeman (Wisla Krakau) und Sterling Yateke (HNK Rijeka) erzählen, wie es ihnen in Polen und Kroatien geht. Sportdirektor Ralf...

Die beiden verliehenen Spieler Alon Turgeman (Wisla Krakau) und Sterling Yateke (HNK Rijeka) erzählen, wie es ihnen in Polen und Kroatien geht. Sportdirektor Ralf Muhr ist mit ihnen und deren Klubs ebenso in Kontakt wie mit Manchester City und Borussia Mönchengladbach wegen Erik Palmer-Brown und Andreas Poulsen, um deren Zukunft ab Sommer zu planen.

„Alle Gespräche zeigen, dass die beiden Leihen von Turgeman und Yateke absolut Sinn gemacht haben, wenngleich die Situation im Moment durch die Coronakrise natürlich etwas festgefahren ist. Wir müssen jetzt einfach abwarten, wie die Ligen in Polen und Kroatien weitergehen und werden dann sehen, was für die Spieler und alle Vereine die beste Lösung ist“, erklärt Ralf Muhr.

Auch mit Manchester City und Borussia Mönchengladbach, von denen die Austria Erik Palmer-Brown (hier erfahrt ihr , wie sich der US-Boy in Wien fit hält) und Andreas Poulsen (er erzählte vor drei Wochen bei Gladbach live über sein Home-Office in Wien) jeweils bis Saisonende ausgeliehen hat, laufen im Hintergrund Gespräche für Lösungen, falls die Bundesliga-Saison verspätet fertig gespielt werden sollte.

Alon Turgeman erlitt kurz nach seinem Wechsel nach Polen einen Mittelfußknochenbruch, konnte deshalb noch nicht für Wisla Krakau auf Torjagd gehen und hält sich nun im Home-Office in Polen fit:

Turgeman: „Ich hoffe, dass es auch bei der Austria allen gutgeht“

„Mir geht es gut, die Verletzung habe ich bereits hinter mich gebracht und jetzt warte ich darauf, wieder spielen zu können. Ich verbringe die Zeit in Polen und hoffe, dass wir bald wieder trainieren können, im Moment trainiere ich zu Hause hart. Das Wichtigste ist, dass meine ganze Familie gesund ist. Ich hoffe, dass es auch bei der Austria allen gutgeht“, sagt Turgeman.

Sterling Yateke hinterließ beim kroatischen Tabellendritten HNK Rijeka gleich einen guten Eindruck, stand in den vier Frühjahrsspielen stets im Kader und sammelte beim Topspiel gegen Dinamo Zagreb erste Einsatzminuten. In der Schlussviertelstunde stürmte der Austria-Leihspieler Seite an Seite mit Alex Gorgon gegen Dilaver, Leovac und Co.

„Mir geht es gut, ich fühle mich hier bei Rijeka wohl. Ich freue mich, dass die Austria an mich denkt“, erzählt Sterling Yateke. Gorgon war einst unter dem damaligen U19-Trainer von Austria Wien Ralf Muhr der Kapitän: „Ich werde ihm liebe Grüße ausrichten“, sagt Yateke.

Quelle: Presseaussendung Austria Wien