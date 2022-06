Austria Wien verpflichtet Bayern-Keeper Christian Früchtl

Torhüter Christian Früchtl wechselt vom FC Bayern München zu Austria Wien. Der 22-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer...

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Torhüter Christian Früchtl wechselt vom FC Bayern München zu Austria Wien. Der 22-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2025 und wird am 20. Juni mit den Veilchen in die Saison-Vorbereitung starten.

„Die Vorfreude auf den Verein Austria Wien, die Fans, die Stadt ist sehr groß. Wir hatten sehr gute Gespräche und ich freue mich auf die ersten Spiele hier im Stadion und hoffe natürlich, dass wir erfolgreich sein werden. Ich war dritter Tormann bei Bayern München, da bekommst du nicht viel Spielpraxis. Zuletzt war ich auch viel auf der Ersatzbank, aber mein klares Ziel ist natürlich zu spielen. Auch deshalb habe ich mich entschieden, zur Austria zu kommen. Ich denke, dass das der richtige Verein für mich und meine Entwicklung ist und ich kann es kaum erwarten loszulegen“, so Christian Früchtl in seinem ersten Statement.

Der gebürtige Bayer Früchtl begann in seiner Heimatgemeinde beim SV Bischofsmais mit dem Fußballspielen und schloss sich mit elf Jahren der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf an. Drei Jahre später, im Sommer 2014, erhielt der Torhüter einen Vertrag beim FC Bayern München und durchlief dort den Nachwuchs. 2016/17 wurde er mit der U17 deutscher Meister.

Bereits im Dezember 2015 kam Früchtl als 15-Jähriger – schon damals mit einer Körpergrüße von 1,90 Meter – erstmals in der UEFA Youth League zum Einsatz und reiste anschließend kurz vor seinem 16. Geburtstag mit den Profis der Münchner ins Winter-Trainingslager. Im Sommer 2017 wurde er in den Profikader aufgenommen und kam in internationalen Testspielen zum Einsatz.

Mit Bayern München II gelang Früchtl 2018/19 der Aufstieg aus der Regionalliga Bayern in die 3. Liga Deutschlands, wo sofort und als erste Zweitvertretung eines Profiklubs der Meistertitel gelang. Nach einer einjährigen Leihe zum 1. FC Nürnberg kehrte Früchtl im Sommer 2021 nach München zurück und feierte am 14. Mai 2022 am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison sein Bundesliga-Debüt.

Der 1,93 Meter große Torhüter absolvierte für den FC Bayern 13 Spiele in der UEFA Youth League, 72 Partien in der Regionalliga sowie 3. Liga und bislang 19 Spiele für deutsche Nachwuchs-Nationalteams von der U15 bis zur U20.

Christian Früchtl wird am kommenden Montag, den 20. Juni gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen in die Vorbereitung einsteigen. „Ich fühle mich richtig gut, habe den Sommer-Urlaub genossen und genutzt und bin absolut bereit für die neue Saison.“

Sportdirektor Manuel Ortlechner: