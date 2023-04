Besiktas-Interesse an Jonas Auer höchstwahrscheinlich eine „Ente“

Die starken Leistungen von Jonas Auer beim SK Rapid rufen internationale Interessenten auf den Plan. Seit einigen Tagen macht speziell auf Twitter, aber auch...

Die starken Leistungen von Jonas Auer beim SK Rapid rufen internationale Interessenten auf den Plan. Seit einigen Tagen macht speziell auf Twitter, aber auch auf verschiedenen Sportwebsites das Gerücht die Runde, dass Besiktas Istanbul an einer Verpflichtung des 22-Jährigen interessiert sein soll. Angesichts der Quellenlage ist dieser mögliche Transfer allerdings ausgesprochen unwahrscheinlich…

Beim aktuellen Tabellendritten der türkischen Süper Lig spielt zur Zeit West-Ham-Leihgabe Arthur Masuaku auf der Linksverteidigerposition. Auf den Kongolesen halten die Istanbuler zwar eine Kaufoption, aber da auf der offensiveren Position auf der linken Seite der Vertrag des Kameruners Georges-Kevin N’Koudou ausläuft, muss sich Besiktas im Sommer auf jeden Fall bewegen, was die linke Außenbahn betrifft.

Starke Leistungen auf Rapids Außenbahn

Auer bestritt in der laufenden Saison 28 Pflichtspiele für Rapid und steuerte sieben Assists bei. Zuletzt spielte sich der Niederösterreicher sogar in den Kader des ÖFB-Nationalteams, wo er aber noch auf seinen ersten Einsatz wartet. Der Vertrag des starken Flankengebers bei Rapid läuft noch bis Sommer 2024.

Demnach würde für Auer eine Ablöse fällig werden. Türkische Medien berichten von einer Größenordnung um die 1,5 Millionen Euro. Eine Summe, die bis vor kurzem noch realistisch wirkte, allerdings durch Auers Teameinberufung bereits wieder obsolet sein könnte. Allerdings spricht der eher kurze Vertrag des Linksfußes dafür, dass Rapid nicht besonders hoch pokern könnte.

Unzuverlässliche Quelle, hoher „Abschreibfaktor“

Fraglich ist jedoch, was konkret am Gerücht dran ist. Türkische Medien sind dafür bekannt, dass sie schon kleinste Indizien für größere Storys nutzen und dann flächendeckend voneinander abschreiben. Ursprünglich berichtete das Portal „Fotospor“ vom Besiktas-Interesse, dieses ist jedoch als wenig vertrauenswürdig bekannt und gilt als unzuverlässige Quelle. Die Erfordernisse bei Besiktas würden zwar durchaus für das Interesse am Rapid-Verteidiger sprechen, allerdings ist hier davon auszugehen, dass es sich um eine Ente handelt, die andere Medien schließlich größer gemacht haben, als sie eigentlich ist. So hat im Nachhinein auch „CNN Türk“ vom Gerücht berichtet, allerdings wird hier wieder das klassische Abschreiben türkischer Medien voneinander schlagend – und auch österreichische Medien sprangen bereits auf den Zug auf, ohne Rücksicht auf die Glaubwürdigkeit der Quellen zu nehmen…