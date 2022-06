Camara-Abgang aus Salzburg wohl fix: Wechsel zu Jesse Marsch‘ Leeds?

Bereits vor mehreren Wochen erklärte Red Bull Salzburgs Sportchef Christoph Freund, dass es sehr schwer sein würde, den malischen Sechser Mohamed Camara zu halten. Nun intensivieren Premier-League-Klubs ihr Werben um den 22-jährigen Topspieler aus Bamako.

Der Mittelfeldspieler wurde bereits mehrfach mit internationalen Topklubs in Verbindung gebracht. RB Leipzig sei ebenso an einer Verpflichtung interessiert, wie die Premier-League-Klubs Brighton & Hove Albion und Newcastle United. Die Frage scheint nun nur noch zu sein, welchen Top-Spieler er ersetzen soll.

In Brighton steht Camara hoch im Kurs, weil Yves Bissouma bereits an Tottenham Hotspur verkauft wurde und man einen kampfkräftigen und umsichtigen Sechser als Ersatz benötigt. Bei Brighton würde Camara wieder auf Enock Mwepu treffen, den er aus gemeinsamen Salzburger bzw. Lieferinger Zeiten kennt.

Aber auch Leeds United trat nun einmal mehr auf den Plan. Der vom Ex-Salzburger Jesse Marsch trainierte Klub verpflichtete mit Brenden Aaronson und Rasmus Kristensen bereits zwei Salzburg-Spieler und bereitet sich nun darauf vor, Kalvin Phillips zu ersetzen. Der 26-jährige Senkrechtstarter steht bei Manchester City hoch im Kurs und könnte den Peacocks noch abhanden kommen.

Laut den Salzburger Nachrichten ist bereits fix, dass Mo Camara Salzburg verlassen wird. Die britische Daily Mail berichtet, dass Camara neben Tyler Adams ein Kandidat bei Leeds ist. Der bereits verpflichtete Bayern-Flop Marc Roca reicht Leeds als Ersatz für den wohl abwandernden Phillips nicht. Der Journalist Graham Smyth von der Yorkshire Evening Post bezeichnete Camara auf Twitter als die teurere Option für Leeds. Anders als bei Tyler Adams soll Camaras Ablösesumme jenseits der 20 Millionen Euro liegen. Ob es nun Leeds oder Brighton wird: Es scheint beschlossene Sache, dass Camara nicht mehr ins Trainingslager der Roten Bullen nachreisen wird.

🗞 Leeds United’s Victor Orta is currently speaking to three targets to replace Kalvin Phillips.

RB Leipzig’s Tyler Adams🇺🇸 features while Red Bull Salzburg’s Mo Camara🇲🇱 is also admired, with the latter on the “pricier end” of the options.

(Via @GrahamSmyth)#LUFC pic.twitter.com/vdCiY1N8IX

— Leeds All Over (@LeedsAllOver) June 26, 2022