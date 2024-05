CL-Klub aus Serie A mit Interesse an Alexander Prass

Wie sieht der Kader des SK Sturm Graz in der kommenden Saison aus? Wird die fixe Teilnahme an der Champions League einige Spieler überzeugen können noch eine Saison bei den Blackies anzuhängen? Die Krone liefert ein interessantes Update!

Alexander Prass stand in der Vergangenheit schon oftmals vor einem Auslandstransfer, doch der mittlerweile 23-Jährige hatte bis jetzt noch keine Eile den SK Sturm zu verlassen. Auch heuer spielte der Mittelfeldmotor eine hervorragende Saison und bewies in dieser Saison zudem auch einen guten Torriecher. Mit sieben Treffern und vier Assists zeigte er, dass er nicht auf seine starken kämpferischen Qualitäten reduziert werden sollte.

In der Vergangenheit gab es bereits zahlreiche Wechselgerüchte aus allen Top-Ligen. In Deutschland sollen sich Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart und der SC Freiburg mit dem Spieler beschäftigt haben, aus Frankreich vernahm man Interesse vom FC Lorient, Udinese und Straßburg. Auch aus Italien gab es immer wieder Gerüchte und derzeit soll laut Krone der FC Bologna mit einer Verpflichtung liebäugeln.

Beim FC Bologna steht mit Stefan Posch bereits ein österreichischer Legionär unter Vertrag, der so wie Alexander Prass von Ralf Rangnick in den ÖFB-Kader für die Europameisterschaft 2024 nominiert wurde. Sportchef Schicker betonte, dass Prass erst nach der EM wechseln wird, die laut EM Spielplan am 14. Juli enden wird.

Der FC Bologna wäre eine extrem interessante Wahl, da der dortige Trainer Thiago Motta einen sehr interessanten, attraktiven und innovativen Fußball spielen lässt. Sein 2-7-2-System sorgte für viel Gesprächsstoff, weil er diese Grundordnung in drei vertikale Bahnen aufteilt und somit das Spielgeschehen aus einer anderen Perspektive betrachtet. Er meint damit, dass er sieben Spieler zentral auf dem Spielfeld aufstellt und jeweils zwei Spieler auf den Flügelpositionen sind:

Remember the 2-7-2 formation? Thiago Motta has never thought of an actual 2-7-2 with the GK who’d become a midfielder. He just changed the way of reading formations. Instead of reading a 4-3-3 vertically, you flip the pitch & look at it horizontally. Then it becomes a 2-7-2. (1/2 pic.twitter.com/Owk2AoeRcQ

— Fa🅱️ri (@17Reazy) November 29, 2023