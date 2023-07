Ex-Salzburger Kristensen zu Mourinho, Ajax-Legende Tadic in die Türkei

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Rasmus Kristensen

RV, 26, DEN | Leeds United – > AS Roma

Nach dem Abstieg seines Klubs Leeds United wechselt der Ex-Salzburger Rasmus Kristensen nach Rom. Der 14-fache dänische Nationalspieler war im vergangenen Sommer um 13 Millionen Euro aus der Mozartstadt nach Leeds gewechselt, war dort auch weitgehend Stammspieler, durchlebte allerdings so wie der gesamte Klub eine schwierige Saison, unter anderem mit drei verschiedenen Trainern: Auf den ihm bereits vertrauten Jesse Marsch folgten im Laufe der Saison noch Javi Gracia und Sam Allardyce. Erst vor wenigen Wochen wurde Daniel Farke als neuer Coach präsentiert – und dieser wird eine stark veränderte Mannschaft für die Championship vorfinden. Kristensens neuer Coach ist José Mourinho: Der dänische Flügelverteidiger ist nach Evan Ndicka von Frankfurt und Houssem Aouar von Lyon der dritte Neue bei der AS Roma.

Tomas Cvancara

ST, 22, CZE | Sparta Prag – > Borussia Mönchengladbach

Vor 1 ½ Jahren holte Sparta Prag den 190cm großen Mittelstürmer Tomas Cvancara um eine halbe Million Euro vom FK Jablonec. In 49 Spielen für Sparta gelangen dem Angreifer 24 Tore und sieben Assists, weshalb er nun in die deutsche Bundesliga weiterzieht. Borussia Mönchengladbach stattet den Tschechen mit einem Fünfjahresvertrag aus und bezahlt 10,5 Millionen Euro Ablöse an den Prager Großklub. Nur Adam Hlozek und Tomás Rosicky spülten mehr Geld in die Kassa von Sparta. Der Stürmer hatte mehrere Angebote aus der deutschen Bundesliga, unter anderem auch vom VfL Wolfsburg.

Rodrigo Zalazar

ZM, 23, URU | FC Schalke 04 – > SC Braga

Nach dem Abstieg des FC Schalke 04 verlässt der in Spanien geborene Uruguayer Rodrigo Zalazar Deutschland nach drei Jahren und wechselt nach Portugal. Der SC Braga bezahlte eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro und bindet Zalazar bis Sommer 2028. Der zentrale Mittelfeldspieler steuerte in der Abstiegssaison einen Treffer und sechs Assists für die „Knappen“ bei und war einer der stärkeren Spieler der unglücklich verlaufenen Saison. Zwischenzeitlich wurde er von einem Mittelfußbruch zurückgeworfen. Im Juni debütierte Zalazar für die uruguayische Nationalmannschaft, für die er prompt in einem ersten Spiel, einem 4:1-Sieg über Nicaragua, einen Doppelpack erzielte.

Dusan Tadic

LA, 34, SRB | Ajax Amsterdam – > Fenerbahce

Der dreifache niederländische Meister, dreifache Fußballer des Jahres in Serbien und Fußballer des Jahres in den Niederlanden 2021, Dusan Tadic, verlässt Ajax Amsterdam nach fünf Jahren und wechselt in die Türkei. Der serbische Teamkapitän und einstige Ajax-Kapitän gilt bereits jetzt als absolute Legende des niederländischen Topklubs und wird nach Beendigung seines Fenerbahce-Engagements in zwei Jahren in einer Trainerfunktion nach Amsterdam zurückkehren. Alleine in der vergangenen Spielzeit gelangen Tadic in 47 Pflichtspielen 13 Tore und 21 Assists. Fenerbahce sicherte sich den flexiblen Spielmacher ablösefrei. Tadic ist neben Spielern wie – unter anderem – Edin Dzeko, Ryan Kent oder Sebastian Szymanski der achte Neue beim türkischen Vizemeister.