Daniel Nussbaumer wechselt von Altach nach Portugal

[ Pressemeldung SC Rheindorf Altach ]

Der CASHPOINT SCR Altach hat sich mit dem Portugiesischen Zweitligisten Academico Viseu FC auf einen sofortigen Transfer von Daniel Nussbaumer verständigt. Der Bregenzerwälder hat sich bereits am Mittwoch von seinen Teamkollegen verabschiedet und wird in diesen Minuten in Portugal vorgestellt.

Nussbaumer wechselte im Sommer 2015, als damals 15-Jähriger, von der Akademie Vorarlberg nach Altach. Nach einem einjährigen Intermezzo beim VfB Stuttgart in der Saison 2018/19 kehrte er vor zwei Jahren in die CASHPOINT Arena zurück.

Insgesamt bestritt der Angreifer 56 Pflichtspiele für den SCRA, in denen ihm acht Tore und fünf Assists gelangen. Darunter auch der schnellste Treffer der Altacher Bundesligageschichte, den Nussbaumer in der vorletzten Saison gegen FK Austria Wien nach nur 21 Sekunden erzielte.

Nach den Verkäufen von Daniel Maderner und Samuel Oum Gouet ist der Transfer von Daniel Nussbaumer in diesem Sommer der dritte Auslandstransfer, der sich auch wirtschaftlich auf Seiten des SCRA niederschlägt.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter:

„Wir sind bei den Gesprächen über die gemeinsame Zukunft von Daniel Nussbaumer bereits frühzeitig darüber informiert worden, dass eine Verlängerung des im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages für ihn nicht in Frage kommt. Da sich der Club Academico Viseu sehr um seine Dienste bemüht und unsere Konditionen für einen Transfer akzeptiert hat, sind wir schlussendlich auch dem Wunsch des Spielers nachgekommen. Wir wünschen Daniel auf seinem weiteren Weg alles Gute und werden seine Entwicklung im Auge behalten.“

Daniel Nussbaumer: