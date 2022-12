Das sagen die Austria-Fans zur Schmid-Entlassung!

Die Austria-Fans sind nach der Freistellung von Trainer Manfred Schmid schockiert. Wir haben die Meinungen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußball-Community...

LukasM: „Wäre es möglich, würde ich gerade am liebsten sowohl mein Abo als auch meine Mitgliedschaft kündigen…“

Kraenkoo1911: „In meinen Augen ein Schlag ins Gesicht für jedes Veilchen… Jetzt beginnen wohl wirklich die scheiss Jahre, von denen die Rede war.“

ViioLa__: „Mitgliedschaft und Abo werden definitiv nicht verlängert, würd gern zurückgeben, wenn das möglich wäre. So eine Sauerei, Wahnsinn!“

stinsus: „Sind die alle des Wahnsinns??? Wir sind ja als Verein bekannt für nicht nachvollziehbare Entscheidungen, aber das sprengt JEDE Vorstellungskraft…“

ooeveilchen: „Wir sind somit endgültig zum HSV Österreichs verkommen.“

McMo_18: „Abo wird nicht mehr verwendet.“

Drache: „Auf Ortlechner bin ich besonders wütend, wie kann jemand wie er wirklich überhaupt kein Rückgrat haben? Normalerweise muss da im selben Moment die Rücktrittserklärung folgen wenn ihm die Entscheidung von Werner und Co. aufgezwungen wurde. Wenn er sie mitträgt, soll er bitte als nächstes gehen.“

Papa_Breitfuss: „Da werden auch einige Spieler in dieser Transferzeit noch weg wollen, da doch der eine oder andere (auch) wegen Schmid verlängert hat. Fitz zum Beispiel.“

Dave Gahan: „Der beste Trainer der letzten zehn Jahre wird einfach rausgekegelt. Und das in einer Phase in der es uns finanziell nicht gut geht, in der zahlreiche junge Spieler Erfahrung sammeln sollten und wir mit Schmid genau den Richtigen für so eine Situation hatten. Wie deppert kann man eigentlich sein, ich bin sowas von angfressn.“

Drache: „Ich bin so leer, Schmid war irgendwie die große Hoffnung, dass die Austria trotz Werner sympathisch bleiben kann wenn der Erfolg kommt, selbst wenn wir jetzt mit Werners Art von Fußball erfolgreich sein sollten, kann ich mich ab heute irgendwie deutlich weniger mit der Austria identifizieren.“

fis: „Alles Gute Manfred Schmid und Danke für 1,5 großteils gute Jahre! Das Spiel gegen Sturm mit anschließender Party am Rasen letzte Saison wird mir immer in Erinnerung bleiben. Unter Deiner Führung hat sich das Stadion gefüllt, die Mannschaft war sympathisch und der Verein war auf einem ganz guten Weg sportlich. Aber es war halt leider abzusehen und der Verein ist halt jetzt ein Werksteam. Wie auch immer – man sieht sich sicher wieder, hoffentlich bei der Austria.“

and111: „Praktisch pleite und dann entlassen wir auch noch den erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre und versuchen es wieder mit Red Bull Fußball…ich könnte kotzen. Es ist einfach nur traurig. Den Verein kann man eigentlich getrost zusperren. Jede Wette, dass das wieder in die Hose geht.“

maxglan: „Wow.. dumm, dümmer, Austria Wien. Hab die ganzen Gerüchte rund um Schmid nie so wirklich ernstgenommen, hab mir immer gedacht, dass doch SO dämlich niemand sein kann. Anscheinend doch und diese völlig absurde Blödheit hat einen Namen: Austria Wien. Ein Trainer, der sicher nicht viel gekostet hat, der in der wohl schwierigsten Zeit der letzten Jahre zu uns gekommen ist und die Mannschaft sensationell auf Platz 3 geführt hat, muss also ein gutes halbes Jahr später gehen. Ja warum eigentlich? Wegen nur zwei ECL-Punkten mit einer teils völlig überspielten Rumpftruppe? Weil er im Herbst gefühlte 50 Spiele mit genau einem echten 6er (Opa Holland) im Kader überstehen muss? Eher gehören die Leute, die für den Kader verantwortlich sind, vom Hof gejagt, aber sicher nicht der Trainer, der aus dieser Mannschaft eh noch extrem viel herausgeholt hat. Diesem Verein ist gar nichts mehr heilig, er ist einfach nur mehr ein Witz – finanziell schon lange und bald auch sportlich. Danke Manfred! Die aktuelle Vereinsführung hat dich nicht verdient.“

ooeveilchen: „Im Übrigen halte ich das für den Anfang vom Ende. Nicht weil Schmid jetzt so übermäßig performt hätte, aber es zeigt halt einmal mehr wie von Grund auf verrottet die Strukturen der Austria einfach sind. Das in Kombination mit einer desaströsen finanziellen Situation wird uns irgendwann das Genick brechen.“

DaMarkWied: „Und ich war wirklich davon überzeugt dass diese Gerüchte absoluter Schwachsinn sein müssen. Das Gesicht hinter der sportlichen Stabilisierung des Vereins einfach fallen lassen. Die gesamte Fanbase ohne Not gegen sich aufbringen und alles umwerfen, was über die letzten 1-2 Jahre mühevoll aufgebaut wurde. So blöd ist doch niemand.…“

fermin: „Fassen wir die Stimmung in allen Foren, Chatgruppen etc. so zusammen: dem Nachfolger von Schmid ist viel Glück und eine sehr, sehr dicke Haut zu wünschen. Sie könnten eigentlich gleich Hans Krankl verpflichten, es wäre stimmungstechnisch auch schon wurscht.“

Gizmo: „Wie schön wäre ein beispielloser Rückgang der Abonnentenzahlen bei den Social Media Kanälen, eine Flut von zurückgegebenen Mitgliederkarten in der Geschäftsstelle sowie schweigende 10.000 beim ersten Heimspiel. Wenn man’s konsequent macht als Fan, in einer wirklichen Masse, ist das wohl gleichzeitig der Todesstoß für den Verein, dem dann die Abo- und Mitgliederzahlen einbrechen. Sponsoren gehen sicher auch einige. Was für ein Scheißtag, da haben die Strategen wieder einiges geleistet.“

Der P(B)arazit: „Dass Ortlechner „seinen eigenen“ Trainer absägt und nicht mit Anstand mitgeht, zeugt von einer absoluten Rückgratlosigkeit, ja gar von größtem Opportunismus und ist für mich wiedereinmal Beweis dafür, dass sich hinter vorgeblich hochmoralischen Ansprüchen oft die größten Heuchler verbergen. Ich hoffe er gibt sich wenigstens bezüglich seiner eigenen Popularität keinen Illusionen hin, zumindest bei mir ist er durch.“

Nunstuck: „Bin seit den späten 1960ern Austria Fan und habe schon mehrere depperte Trainerentlassungen mitgekriegt, aber das ist der Gipfel!“

AngeldiMaria: „Also diese Glanzleistung eines unserer wenn nicht das wichtigste Asset zu entfernen, grenzt schon an Selbstverstümmelung. Ich bin sauer.“

Lokus2: „Ich hätte es nie geglaubt, aber soeben ist mir die Wiener Austria ein ganzes Stück egaler geworden. Unpackbar enttäuscht. Da baut man sich 1,5 Jahre ein Image auf wo man seit Jahrzehnten wieder das Gefühl hat, dass wir EIN VEREIN sind. Und dann, zack – sowas.“

Herr Rossi: „Fassungs- und sprachlos zugleich. SO deppert kann man doch einfach nicht sein. Da hat man nach Karl Daxbacher endlich wieder einen echten erzvioletten Sir als Betreuer – und stellt diesen völlig grundlos und ohne Not frei. Ortlechner: ich war immer ein Fan von ihm, hab mich sehr gefreut, als er zum Sportdirektor bestellt wurde. Seit heute sehe ich ihn mit komplett anderen Augen. Ein Opportunist, wie er im Buche steht. Lauwarmes Marketing-Gewäsch und das trottelhafte Teasern machen eben noch lange keinen Topmanager. Da wäre mir der hemdsärmelige Schicker, der komplett ohne diesen Schwachsinn auskommt, mittlerweile um Welten lieber. Werner: auch sein Engagement im Verein hatte ich begrüßt, trotz seiner überschaubaren Sympathiewerte. Denn wenn er etwas kann, so dachte ich zumindest, dann ist es das erfolgreiche Zusammenstellen einer schlagkräftigen Mannschaft. Ich erhoffte mir, dass er uns dank seines großen Netzwerks mit interessanten Talenten versorgen würde, wie einst bei Barazite. Bekommen haben wir schließlich Koumetio und den halben LASK. Und jetzt vermutlich einen Trainer aus seinem Stall. Danke, Jürgen. Well done.“

Groovee: „Gratuliere! Die wahrscheinlich dümmste Entscheidung der letzten Jahre! Und das heißt was!“

Paros: „Also was man sich mit einem anderen Trainer erhofft, ist mir schleierhaft. Ich täusche mich gern, aber die besten Spiele werden mit DEM Kader eher hinter uns liegen. Diese Entscheidung wird die Zukunft elementar beeinflussen können und ich gehe davon aus, nicht zum Positiven.“

Decay26: „Anstatt zwanghaft auf den Zug des Erfolgsfußballs der letzten 5 bis 7 Jahre aufzuspringen sollte man lieber an einer richtigen Austria Philosophie basteln. So wie Schmid spielen hat lassen, genau so stelle ich mir meine Austria vor. Natürlich noch in allen Belangen um eine Spur besser, aber da bin ich mir sicher. In 2 bis 3 Jahren hätten wir eine bessere Austria gesehen. Und das mit Schmid und wirklich unserem Weg. So ist das nicht unser Weg, sondern deren Weg.“

Austrianer1969: „Endlich hat es die Vereinsführung geschafft, Fussball-Romantiker und Erzaustrianer wie mich wieder auf den Boden der Realität zu bringen. Rekordkulissen, Rekordabo- und Mitgliederzahlen, gute Stimmung im Verein, endlich wieder alte Fans im Stadion, viele Familien mit Kindern und last but not least eine Austria Mannschaft, mit der man sich identifizieren konnte. Ein Trainer, ein Violetter durch und durch, um den ums viele beneidet haben. […] Ich werde immer Austrianer bleiben, aber egal, auch wenn wir in dieser Saison nun überraschend Meister werden würden (reine Annahme), diesen Verrat und diese Vorgehensweise werde ich gewissen Personen nicht mehr vergessen. 2 Väter des letztjährigen Erfolges hat man aus den Verein gedrängt, ein Zeichen dafür dass es unter diesen Herren keine Dankbarkeit gibt.“

hope and glory: „Schmid war meiner Meinung nach ein großer Teil, dass unsere Austria wieder „sexy“ wurde. Rekorde bei Mitglieder-, Abo- und Zuseherzahlen! Alle Fans konnten sich mit Schmid und dem Team zu 100% identifizieren und stehen geschlossen hinter ihnen! Die Enttäuschung ist bei vielen (zurecht) riesengroß. Die Verantwortlichen, die da zugestimmt haben, dürfen gerne gehen!“

aragorn: „Absolute Fassungslosigkeit. Es war nach der Generalversammlung klar, dass ein Commitment zum Trainer anders aussieht. Ich bin aber schon davon ausgegangen, dass man mitbekommen hat, wie groß der Gegenwind sein würde. Dass man die versammelten ordentlichen Mitglieder verarscht und ihnen 40 Minuten lang (als es um das Thema ging) schamlos ins Gesicht lügt, hätte ich nicht erwartet. Ich war daher auch ahnungslos und bin dementsprechend von der Couch gefallen, als ich am frühen Abend am Handy nach Neuigkeiten gesucht habe. […] Diese Entscheidung kann in ihrer Tragweite überhaupt nicht überschätzt werden. Man reißt völlig ohne Not eine Vielzahl von Baustellen auf. Die sportliche Komponente ist dabei nur ein (wichtiger) Aspekt. Dazu kommt, dass der viel beschworene gemeinsame Weg einfach grundlos zerfetzt wurde. Man präsentiert auf der Generalversammlung stolz „Aborekord“, „Mitgliederrekord“ und setzt eine Woche später den wesentlichen Baustein vor die Tür? Soviel Borniertheit kann es doch gar nicht geben. Schmid war die Identifikationsfigur, die Symbolfigur für die neue Austria-Familie. Wann hätte es das das letzte Mal gegeben, dass das Stadion und die volle Ost die Mannschaft nach Niederlagen und Platz 6 feiert? Mannschaft, Team und Fans waren eine Einheit. Oder glauben die wirklich, diese Rekorde sind auf ihre tollen Marketingmaßnahmen zurückzuführen?“

