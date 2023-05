Expected-Goal-Werte zum 27. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten udn Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und Overlyzer.

SK Sturm Graz – FK Austria Wien 3:2 (xG=2.01:2.29)

Der SK Sturm reitet auf einer Erfolgswelle! Nach dem 3:2-Sieg gegen die Wiener Austria gewann die Ilzer-Elf das Cup-Finale völlig verdient gegen den SK Rapid und belohnte damit die starke Arbeit von Mannschaft und Trainer mit einem Titel. Dass es auch in der Meisterschaft spannend bleibt verdankt der SK Sturm auch einem 3:2-Sieg gegen die Wiener Austria. Ilzer beschwerte sich nach der Partie über den VAR, der bei zwei Elfmeter-Entscheidungen nicht einschritt. Die Wiener Austria zeigte sich in der Offensive wieder einmal durchaus effizient, bringt sich aber mit Abwehrfehlern selbst um den Lohn der harten Arbeit. Die xG-Werte von 2.01:2.29 sprechen auch von einer ausgeglichenen Chancenverteilung.

Auch das Live-Wetttool Overlyzer lässt eine ausgeglichene Partie erkennen

SK Rapid Wien – RB Salzburg 1:1 (xG=1.77:0.90)

Der SK Rapid bot vergangene Woche den Salzburgern einen harten Fight und sammelte mit dem Punktegewinn Selbstvertrauen für das Cup-Finale, bei dem sich aber der SK Sturm als die klar bessere Mannschaft erwies. Gegen den Serienmeister aus Salzburg zeigte die Barisic-Elf aber eine ihrer besseren Leistungen und hatte bei einer knappen Abseits-Entscheidungen und einem möglichen Handspiel von Solet im eigenen Strafraum auch Pech mit den Schiedsrichter-Entscheidungen. Auch die Expected-Goal-Werte von 1.77:0.90 zeigen, dass sich der SK Rapid durchaus drei Punkte verdient gehabt hätte. Die xG-Werte vom Cup-Finale fallen mit 0.81:3.59 aus Rapid-Sicht jedoch gänzlich anders aus.

RB Salzburg wurde ersr nach der 70. Minute gefährlich. Davor hatte der SK Rapid die besseren Chancen

SCR Altach – Wolfsberger AC 0:2 (xG=1.09:0.55)

Der Platz in Altach war nicht einfach zu bespielen, da es zuvor starke Regenfälle gab und der Boden sehr tief war. Altach fand insgesamt die etwas besseren Chancen vor, doch der WAC war wesentlich effizienter. Von sieben Schussversuchen der Gäste gingen zwei auf das gegnerische Tor und bei beiden konnte Tormann Casali einen Treffer nicht verhindern. Nach dem 1:0 zog sich der WAC zurück und war darauf bedacht möglichst wenige gegnerische Chancen zuzulassen, wobei Nuhiu gut aus dem Spiel genommen wurde. Auch die xG-Werte von 1.09:0.55 zeigen, dass der WAC nicht das bessere, sondern das effizientere Team war.

SV Ried – SC Austria Lustenau 4:4 (xG=1.68:1.72)

Die SV Ried trennte sich nach zwei 1:1-Unentschieden gegen die WSG Tirol und Altach erneut mit einer Punkteteilung, wobei dieses Mal gleich acht Treffer fallen sollten. Due Fans sahen dabei einen turbulenten Spielverlauf, denn die Rieder drehten einen 1:3-Rückstand in einen 4:3-Vorsprung um und kassierten erst in der Nachspielzeit den Ausgleich. Auffällig war zudem, dass mit Beganovic und Madritsch gleich zwei Rekorde für die jüngsten Torschützen in der Geschichte des SV Ried aufgestellt wurden. Trainer Maximilian Senft freut sich über die Treffer der Eigengewächse, trauert aber dennoch zwei wichtigen Punkten nach, nachdem seine Mannschaft viel Moral bewies. Die xG-Werte von 1.68:1.72 sprechen aber für ein insgesamt verdientes Unentschieden.

WSG Tirol – TSV Hartberg 1:1 (xG=1.86:2.66)

Avdijaj sicherte dem TSV Hartberg spät in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich zum 1:1 einen wichtigen Punkt gegen die WSG Tirol. Die WSG war in den Anfangsminuten wacher als die Gäste und belohnte sich mit einem schnellen Tor. Die Steirer schossen insgesamt fast doppelt so oft auf das gegnerische Tor und weisen mit 1.86:2.66 auch die besseren xG-Werte aus, sodass die Punkteteilung sicherlich nicht unverdient war. Man merkt wie blank die Nerven im unteren Playoff sind und dass die Partien für Trainer und Spieler alles abverlangen.

LASK – SK Austria Klagenfurt 4:0 (xG=1.55:1.07)

Der LASK kam gegen Austria Klagenfurt zu einem 4:0-Sieg, wobei alle Tore in den zweiten 45 Minuten fielen. Ein Standard-Tor von Ziereis war der Dosenöffner der Partie, Zulj bestätigte seine gute Leistung mit einem Doppelpack. Die xG fallen jedoch nur mit 1.55:1.07 aus und dass die Gäste ohne Torerfolg blieben ist dem starken Auftritt von Lawal zu verdanken, der Alexander Schlager großartig vertrat und eine richtig gute Talentprobe ablieferte.