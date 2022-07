Faktencheck zur 1. Bundesliga-Runde 2022/23

Nach einer gut zweimonatigen Sommerpause rollt endlich wieder das runde Leder durch die österreichischen Stadien! Zum Auftakt steht am Freitag-Abend gleich ein Schlagerspiel auf...

Nach einer gut zweimonatigen Sommerpause rollt endlich wieder das runde Leder durch die österreichischen Stadien! Zum Auftakt steht am Freitag-Abend gleich ein Schlagerspiel auf dem Programm, wenn Meister Red Bull Salzburg die wiedererstarke Wiener Austria empfängt. Am Samstag geht es dann weiter mit den restlichen Spielen, wo etwa der WAC den SK Sturm im „Pack-Derby“ empfängt, während am Sonntag unter anderem der SK Rapid die SV Ried trifft. Wir bringen euch wie in der vergangenen Saison eine Vorschau auf alle sechs Spiele und begrüßen zudem unseren neuen Kooperationspartner wettformat.com

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien

Freitag 20:30, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Rene Eisner, Liveübertragung: SKY & ORF1

Für den amtierenden Meister Red Bull Salzburg startet also am Freitag die Mission Titelverteidigung, wenn man im Heimspiel die Wiener Austria empfängt. Der Umbruch bei den Bullen war wie beinahe in jeder Sommertransferperiode kein kleiner, da man unter anderem Abgänge von Leistungsträgern wie Adeyemi, Aaronson, Kristensen verkraften musste und auch Ankersechser Camara vor einem Abgang in die Premiere League steht. Die Ziele werden jedoch nicht kleiner werden und man wird versuchen, die enorm erfolgreiche vergangene Saison zu wiederholen. Mit Neuzugängen wie Fernando, Pavlovic oder Gourna-Doutah hat man auch genügend Qualität dazugeholt, um die Abgänge bestmöglich zu kompensieren. Daher wird auch dieses Jahr wohl kein Weg an Salzburg vorbeiführen.

Der FK Austria Wien musste in der Sommerpause ebenfalls einige wichtige Leistungsträger abgeben und steht vor einer interessanten Saison. In der Vorbereitung war einiges los am Verteilerkreis und man war auf dem Spielersektor sehr aktiv, wo man versuchte sich sowohl qualitativ, als auch in der Breite besser aufzustellen. Das verwundert auch nicht, steht den Violetten doch ein Mammutprogramm im Herbst bevor, da man sich ja bereits fix für eine europäische Gruppenphase qualifiziert hat. Nach einer guten Vorbereitung wartet also zum Start gleich die härteste Bewährungsprobe in der heimischen Liga, wo man sofort zu 100 Prozent da sein muss, sofern man einen Punktegewinn einfahren will. Dieser wäre auch dringend nötig, starten die „Veilchen“ doch mit drei Minuspunkten und einem deutlichen Nachteil in die Saison im Kampf um die Meistergruppe.

Ob RB Salzburg gegen die Wiener Austria seiner Favoritenrolle gerecht wird, könnt ihr auch bei unseren Freunden von wettformat.com nachlesen!

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 12 Spielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (11S 1U) und verlor nur eines der letzten 27 Bundesliga-Duelle (20S 6U), mit 0:4 auswärts am 27. Mai 2018.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga die letzten sieben Heimspiele gegen den FK Austria Wien – erstmals. Die Wiener Austria verlor zuvor nur gegen den FC Wacker Innsbruck (1987-1990) so häufig in Folge, gegen kein Team häufiger.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga in den letzten fünf Saisonen das Auftaktspiel – erstmals so oft in Serie. In jedem dieser fünf Spiele erzielten die Salzburger mehr als ein Tor. Zuhause gewannen die Salzburger die letzten sechs Auftaktspiele und verloren daheim zuletzt im Jahr 2000 – mit 0:3 gegen den SK Rapid Wien.

– Der FC Red Bull war in der vergangenen Saison der Bundesliga das torgefährlichste Team in der Schlussviertelstunde (31 Tore). So viele Treffer innerhalb einer Saison in der Bundesliga ab der 76. Minute gelangen zuvor nur dem SK Rapid Wien in der Saison 1985/86 (ebenfalls 31).

– Der FK Austria Wien erzielte 16 Tore nach Flanken aus dem Spiel heraus – Bestwert in der vergangenen Saison der Bundesliga. Mehr Tore nach Flanken in einer BL-Saison erzielte in den letzten 10 Jahren nur der FC Red Bull Salzburg 2013/14 und 2019/20, mit je 17 Toren nach Flanken aus dem Spiel heraus.

Letztes Duell:

Salzburg 5:0 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 192 (72 Siege Salzburg, 46 Remis, 74 Siege Austria)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Sturm-Salzburg / Austria-LASK

LASK – SK Austria Klagenfurt

Samstag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Offen

Der LASK startet in die neue Saison mit dem Ziel, die verkorkste vergangene Spielzeit vergessen zu machen, wo man bekanntlich den Europacup verpasste. Dementsprechend aggressiv ging man auch auf dem Transfersektor zu Werke und versuchte die Mannschaft gezielt zu verstärken. Mit Verpflichtungen von Zulj, Celic oder Stürmer Koulouris setzte man ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz und Trainer Kühbauer hat dieses Jahr einen starken Kader zur Verfügung, um den Sprung zurück in die Meistergruppe zu schaffen. Zum Auftakt startet man mit einer machbaren Aufgabe vor heimischer Kulisse gegen Klagenfurt, wo man gleich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben tanken konnte.

Beim SK Austria Klagenfurt hängen die Trauben nach der erfolgreichen vergangenen Saison etwas höher, wobei die Violetten gleich mehrere Leistungsträger abgeben mussten. Mit Greil, Timossi Andersson und Gemicibasi verlor man quasi das gesamte Mittelfeld und viel Qualität, welche es nun zu ersetzen gibt. Auf der Seite der Neuverpflichtungen ließ das knappe Budget keine großen Sprünge zu, weshalb man nicht davon ausgehen kann, dass man sich im Vergleich zur letzten Saison qualitativ verbessert hat. Viel wird bei den Klagenfurtern erneut über die stabile Defensive und die Effizienz im Angriff laufen, will man erneut nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Wetttipps zum Spiel zwischen dem LASK und Austria Klagenfurt findet ihr auf wettformat.com

– Der LASK blieb in den 12 Pflichtspielen (inkl. Regionalliga Mitte) gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (9S 3U), in der Bundesliga endeten beide Duelle remis (1:1 in Kärnten, 2:2 in Oberösterreich).

– Der LASK und der SK Austria Klagenfurt spielten in der Bundesliga in den ersten zwei Duellen unentschieden – das gab es für die Linzer Athletiker zuvor nur 1974/75 gegen Salzburg. Gegen kein Team spielte der LASK in den ersten drei Bundesliga-Duellen unentschieden.

– Der LASK gewann in der Bundesliga die letzten drei Auftaktspiele einer Saison – nie mehr in Folge. Wenn der Auftakt daheim erfolgte, gewannen die Linzer Athletiker die letzten fünf Mal und kassierten dabei kein einziges Gegentor.

– Das einzige Duell in der Bundesliga der Trainer Dietmar Kühbauer (Rapid) und Peter Pacult (Klagenfurt) endete am 16. Oktober 2021 mit 1:1. Als Bundesliga-Spieler gewann Pacult 10 der 17 BL-Duelle gegen Kühbauer (3U 4N) und erzielte dabei sieben Tore.

– Der LASK erzielte in den ersten vier Bundesligaspielen unter Trainer Dietmar Kühbauer acht Tore – mehr waren es nur in den ersten vier Spielen unter Matthias Hamann 2009 (14 Tore). Unter Kühbauer erzielten die Linzer Athletiker 1,7 Tore mehr als zu erwarten waren (8 Tore / 6,3 xG), in den 29 Spielen davor waren es 23,8 Tore weniger (37 Tore / 60,8 xG).

Letztes Duell:

LASK 2:2 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 2 (2 Remis)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Austria-LASK / Klagenfurt-Rapid

Wolfsberger AC – SK Sturm Graz

Samstag 17:00, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Offen

Der Wolfsberger AC hat eine interessante Sommerpause hinter sich, wo man zwar mit der Vereinslegende Liendl, Dedic und Peretz hochkarätige Abgänge verzeichnete, sich allerdings in der Breite ziemlich verstärken konnte. Mit Kerschbaumer, Ballo oder Omic kamen beispielsweise spannende Aktien ins Lavanttal und so möchte man die mögliche Dreifachbelastung mit einem breiteren Kader auffangen. Der Auftakt im Cup ging bereits positiv vonstatten mit einem 4:1 Erfolg über Kuchl, wobei man spannenderweise mit einem neuen 3-4-1-2 System auflief und von der letztjährigen „Raute“ im Mittelfeld, zumindest in diesem Spiel, abrückte. Ob das zum Auftakt gegen Sturm auch der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Ganz anders dagegen die Situation beim SK Sturm Graz, wo man eine recht langweilige Sommerpause hinter sich hat. In diesem Fall ist dies aber etwas Gutes, konnte die letztjährige Erfolgsmannschaft doch gehalten werden und hat man sich darüber hinaus auch noch mit Akteuren wie Demaku, Horvat oder Orosz punktuell verstärkt. Die Erwartungen sind in Graz bestimmt nicht kleiner geworden und man ist gespannt, ob man das hohe Niveau halten oder sogar noch ausbauen kann. Der Auftakt im Cup glückte mit einem klaren 6:0 Erfolg und nun möchte man im „Pack-Derby“ den ersten Sieg in der Bundesliga feiern.

Wie schätzen die Experten von wettformat.com die Begegnung zwischen dem WAC und dem SK Sturm ein?

– Der WAC gewann in der Bundesliga 18 Spiele gegen den SK Sturm Graz – gegen kein anderes Team feierten die Kärntner mehr als 14 BL-Siege.

– Der SK Sturm Graz blieb in der Bundesliga die vergangenen vier Auswärtsspiele beim WAC ungeschlagen und gewann die letzten drei davon – jeweils erstmals. Bei den drei Auswärtssiegen erzielten die Steirer jeweils mehr als ein Tor.

– Der WAC erzielte in der vergangenen Saison der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz acht Tore – Bestwert für die Kärntner. Sturm kassierte nur gegen den FC Red Bull Salzburg mehr Gegentore (9). Sturm kassierte dabei zwei Gegentore mehr als zu erwarten waren – nur gegen den TSV Hartberg mehr (sogar 2,1).

– Der SK Sturm Graz traf im Kalenderjahr 2022 in der Bundesliga in 13 der 14 Spiele (0:1 in Salzburg), der WAC blieb 2022 nur einmal ohne Gegentor (1:0 daheim gegen den LASK). Die Steirer erzielten 2022 um vier Tore mehr als zu erwarten waren (25 Tore / 21 xG) – Bestwert in der Bundesliga in diesem Zeitraum.

– Jakob Jantscher war in der Vorsaison in der Bundesliga an fünf der sieben Tore des SK Sturm Graz gegen den WAC direkt beteiligt (1 Tor, 4 Assists) – nur gegen den SK Austria Klagenfurt (7) an mehr. In der Vorsaison lieferte nur Stefan Skrbo von der WSG Tirol mehr Vorlagen gegen einen Gegner (5 gegen Ried) ab, als Jantscher gegen den WAC.

Letztes Duell:

Sturm 1:4 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 40 (18 Siege WAC, 4 Remis, 18 Siege Sturm)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Altach-WAC / Sturm-Salzburg

SK Rapid Wien – SV Ried

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Offen

Der SK Rapid Wien startet runderneuert in die neue Bundesligasaison und möchte mit einem neuen Kader die durchwachsene vergangene Saison vergessen machen. Neun Neuzugänge gilt es in die Mannschaft zu integrieren und spannend wird zu sehen sein, wie lange dieser Prozess dauern wird. Beim Auftakt im Cup gegen Treibach war einiges an Sand im Getriebe zu sehen und wirkten die Automatismen noch nicht wirklich sattelfest. Positiv kann man sehen, dass mit dem Europacup auf Rapid gleich viele Spiele und englische Wochen warten, wo man weiter an der Feinabstimmung arbeiten kann. So gesehen hat man dies den anderen Mannschaften in der Liga voraus und bekommt recht schnell viel Spielpraxis.

Die SV Ried wird in der kommenden Saison sicherlich spannend zu verfolgen sein, lässt sich die Stärke der Oberösterreicher im Vorfeld nicht wirklich einordnen. Man musste doch einige Abgänge verkraften und vor allem Schlüsselspieler Ante Bajic wird den Innviertlern fehlen, während man bei den Neuzugängen auf bekannte Namen weitestgehend verzichtete. Einzig Stürmer Monschein ist als Königstransfer einzuordnen und wird den Riedern sicherlich einen Qualitätsschub geben. Der Auftakt im Cup verlief allerdings gut und man bezwang den FC Stadlau mit einem komfortablen 4:0. Nun geht es zum Auftakt nach Wien-Hütteldorf, wo man vor einer guten Kulisse für eine Überraschung sorgen möchte.

– Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga seit drei Spielen gegen die SV Ried ungeschlagen (2S 1U), das gab es zuletzt von 2014 bis 2015, als Rapid neun BL-Spiele in Folge gegen Ried gewann. Rapid traf seit Rieds Aufstieg in jedem der vier Duelle, Ried blieb zweimal torlos.

– Der SK Rapid Wien verlor in der Bundesliga kein einziges seiner 42 Heimspiele gegen die SV Ried (34S 8U), das ist Bundesliga-Rekord eines Teams gegen ein anderes.

– Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga gegen die SV Ried die vergangenen 13 Heimspiele. So viele Heimsiege in Folge gelangen den Hütteldorfern sonst nur gegen den GAK, nämlich 18 von Mai 1981 bis Mai 1997.

– Die SV Ried gewann seit dem Aufstieg 2020 in der Bundesliga beide Auftaktspiele – 3:2 gegen die WSG Tirol 2020 und 2:1 gegen den FK Austria Wien 2021, beide Spiele fanden daheim statt. Auswärts verlor Ried die letzten zwei BL-Auftaktspiele – beide gegen den SK Rapid Wien (2015 und 2016).

– Die SV Ried erzielte in der vergangenen Saison der Bundesliga 2,1 Tore mehr als nach dem Expected-Goals-Wert zu erwarten waren (40 Tore / 37,9 xG) – Bestwert in der Liga. Ante Bajic wechselte von der SV Ried zum SK Rapid Wien. Seit Rieds Aufstieg 2020 erzielte er 14 Bundesligatore – mehr als jeder andere Spieler für die Innviertler. In der Vorsaison war er mit neun Treffern Rieds bester Torschütze.

Letztes Spiel:

Ried 2:2 Rapid

Bilanz seit 74/75:

Spiele insgesamt: 84 (48 Siege Rapid, 19 Remis, 17 Siege Ried)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Rapid / Ried-Lustenau

SC Austria Lustenau – WSG Tirol

Sonntag 17:00, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Offen

Der SC Austria Lustenau ist nach gut mehr als zwei Jahrzehnten wieder zurück in der höchsten Spielklasse! Nach vielen erfolglosen Versuchen, wo man mehrmals knapp scheiterte, gelang diesmal endlich der Aufstieg. Allerdings haben zwei Erfolgsgaranten und Aufstiegshelden den Verein verlassen und es gilt nach den Abgängen von Tabakovic und Saracevic über 40 Scorerpunkte zu ersetzen. Mit dem Kader ist man im Ländle auch nicht ganz zufrieden und erwartet bis zum Transferschluss weitere Neuzugänge, weshalb es interessant sein wird, wie lange Lustenau brauchen wird, um sich an das höhere Niveau zu akklimatisieren. Zum Auftakt bekommt man schon mal einen Gegner auf Augenhöhe, wo die Chance vor heimischer Kulisse auf einen Punktegewinn sicherlich da ist.

Die WSG Tirol hat sich auf der anderen Seite mittlerweile in der Liga etabliert und geht in die dritte Bundesligasaison. Wie jedes Jahr möchte man beinahe sagen, stehen die Wattener allerdings vor einer großen Herausforderung, gilt es doch wichtige Leistungsträger zu ersetzen. So verließen nicht nur Torschützenkönig Vrioni, sondern auch mit Sabitzer die beiden besten Torschützen der abgelaufenen Saison der Verein und sie hinterlassen ein qualitativ großes Loch im Kader. Ob man dies auffangen kann, bleibt abzuwarten, da man erneut auf entwicklungsfähige junge Spieler setzt und hofft, dass sie dem Druck standhalten können.

– Der SC Austria Lustenau gewann das letzte Pflichtspiel-Duell gegen die WSG Tirol im Viertelfinale des ÖFB-Cups 2019/20 im Elfmeterschießen. In Ligaspielen ist die WSG aber seit vier Duellen gegen Lustenau ungeschlagen (2S 2U in der 2. Liga).

– Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga alle vier Spiele gegen Aufsteiger (Ried und Klagenfurt). 2020/21 hatten die Tiroler ihr Auftaktspiel ebenfalls gegen einen Aufsteiger und verloren in Ried mit 2:3.

– Der SC Austria Lustenau ist seit 10 Ligaspielen ungeschlagen (8S 2U). Zuhause ist Lustenau seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und verlor 2022 daheim nur im März gegen den FAC Wien (1:2).

– Die WSG Tirol feierte in der Vorsaison in der Bundesliga 11 Siege – erstmals so viele innerhalb einer Saison. Die Tiroler holten in ihren drei BL-Saisonen 27 Siege – fast doppelt so viele wie der SC Austria Lustenau in seinen drei BL-Saisonen (14).

– Die WSG Tirol und somit auch Thomas Silberberger stehen vor dem 100. Spiel in der Bundesliga. Silberberger als derzeit längstdienender Coach (als einziger Trainer durchgehend seit Sommer 2019 im Amt) trifft auf Bundesliga-Debütant Markus Mader.

Letztes Spiel:

WSG 1:0 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 0

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Ried-Lustenau / WSG-Hartberg

TSV Hartberg – SCR Altach

Sonntag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Offen

Einen recht ruhigen Sommer verbrachte der TSV Hartberg und man beteiligte sich kaum an der ligaweiten Kaderfluktuation. Bis auf Leihgabe Diarra verließ kein Stammspieler den Verein und es gab daher auch keinen Grund großartig einzukaufen. Abgesehen von Talenten die man in die Kampfmannschaft hochzog, holten man mit Sechser Ejupi nur einen echten Neuzugang, der die Lücke von Diarra schließen soll. Ob diese Kontinuität positiv oder negativ ist, wird man sehen, spielten die Steirer doch keine gute Saison in der vergangenen Spielzeit. Der Auftakt im Cup glückte zumindest und man meisterte mit einem 2:1 Sieg nach Rückstand die unangenehme Aufgabe beim DSV Leoben.

Beim SCR Altach dagegen gab es dafür umso mehr Veränderungen und kann man von einer turbulenten Sommerpause im Ländle sprechen. Nachdem es den „Liga-Retter“ Magnin in seine Heimat zog, fanden die Altacher lange Zeit keinen Trainer und hagelte es eine Absage nach der anderen. Am Ende wurde es ein klingender Name, denn mit Miroslav Klose holte man eine Legende nach Altach, der nun seine ersten Schritte als Cheftrainer machen wird. Auch im Kader tat sich einiges und man setzt vor allem auf Leihgaben wie Tibidi oder Forson, die frischen Wind in die laue Offensivreihe bringen soll. Das sah im Cup zumindest schon recht ordentlich aus und man setzte sich gegen TWL Elektra mit 3:1 durch.

Eine ausführliche Vorschau und interessante Wettempfehlungen findet ihr bei wettformat.com

– Der TSV Hartberg verlor in der Bundesliga nur eines der vergangenen 10 Spiele gegen den SCR Altach (5S 4U) – am 31. Juli 2021 in der Profertil Arena mit 1:2.

– Der TSV Hartberg blieb in der Bundesliga in den vergangenen drei Spielen gegen den SCR Altach ohne Gegentor – erstmals gegen ein Team in der Bundesliga.

– Der TSV Hartberg gewann am 29. Spieltag der Vorsaison mit 4:0 gegen den SCR Altach und feierte dadurch in der Bundesliga den höchsten Sieg in der Klubhistorie der Oststeirer.

– Der SCR Altach gewann in der Bundesliga die letzten zwei Spiele der vergangenen Saison und rettete sich damit vor dem Abstieg. Es war das einzige Mal, dass die Vorarlberger in der Vorsaison zwei BL-Siege in Folge holte – drei Bundesliga-Siege in Serie gab es zuletzt im Dezember 2019.

– Lukas Jäger kehrt nach Altach zurück, von 2014 bis 2017 absolvierte er seine ersten 77 Spiele in der Bundesliga für die Vorarlberger und war Teil der Aufstiegs-Mannschaft 2014. Altach landete erst zweimal in den Top 6 der Bundesliga – beide Male mit Jäger im Team: 2014/15 wurden die Vorarlberger Dritter, 2016/17 Vierter.

Letztes Spiel:

Hartberg 4:0 Altach

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 14 (6 Siege Hartberg, 4 Remis, 4 Siege Altach)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WSG-Hartberg / Altach-WAC