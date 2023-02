Faktencheck zur 17. Bundesliga-Runde 2022/23

Die österreichische Bundesliga ist endlich wieder zurück aus der langen Winterpause! Die 17. Runde steht auf dem Programm und bringt einige interessante Begegnungen mit...

Die österreichische Bundesliga ist endlich wieder zurück aus der langen Winterpause! Die 17. Runde steht auf dem Programm und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Freitag startet die Liga mit dem Schlager zwischen dem SK Sturm Graz und dem SK Rapid, ein Spiel das einiges an Brisanz bietet. Am Wochenende geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, wo unter anderem die Wiener Austria den SK Austria Klagenfurt zum Duell um die Meistergruppe empfängt.

SK Sturm Graz – SK Rapid Wien

Freitag 20:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Für den SK Sturm geht es nach der Winterpause direkt zurück in den Meisterkampf mit dem Ziel, die Salzburger so lange wie möglich zu ärgern. Dies gelang bereits am vergangenen Wochenende, wo man im Cup-Viertelfinale die Bullen nach Elfmeterschießen aus dem Bewerb kickte. Damit meisterte man den ersten Härtetest im Frühjahr, nun folgt in diesem Traditionsduell gegen den SK Rapid der nächste. Dabei kann man auf eine tolle Bilanz gegen Rapid zurückblicken, ist man doch seit bereits sieben Spielen gegen die Wiener ungeschlagen geblieben. Diese Serie möchte man nun weiter prologieren und einen perfekten Saisonstart feiern.

Für den SK Rapid startete die Frühjahrssaison ebenfalls vielversprechend und man setzte sich im Cup gegen den Wolfsberger AC nach Verlängerung durch. Damit ist man unter Neo-Trainer Zoran Barisic seit vier Spielen unbesiegt und geht mit einer breiten Brust in dieses vorentscheidende Spiel, welches die Richtung der Frühjahrssaison bestimmen könnte. Gelingt es die Hürde Sturm Graz in der Steiermark ebenfalls zu meistern, hätte man eine gute Ausgangsposition für den Kampf um die Meistergruppe. Man hat zwar noch mit einigen Personalsorgen zu kämpfen, sollte aber dennoch dank des breiten Kaders eine schlagkräftige Truppe auf das Feld schicken können.

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit sieben Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (4S 3U) – so lange wie zuvor nur von August 2017 bis Mai 2019 (ebenfalls 7 Spiele) und nie länger.

Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga sechs Spiele in Folge gegen den SK Rapid Wien – erstmals seit 2013 so lange (damals ebenfalls 6 Spiele). In mehr BL-Duellen in Folge traf Sturm gegen Rapid zuletzt von März 2008 bis Mai 2010 (damals in 9 in Folge).

Der SK Rapid Wien traf in der Bundesliga beim SK Sturm Graz erstmals in neun Auswärtsspielen in Folge (insg. 13 Tore). Zuletzt blieben die Hütteldorfer am 4. November 2017 in einem BL-Spiel beim SK Sturm torlos (0:0).

Der SK Rapid Wien holte 14 seiner 24 Punkte in dieser Saison der Bundesliga auswärts – 14 Punkte nach den ersten acht Auswärtsspielen sind um neun Punkte mehr als in der vergangenen BL-Saison zum Vergleichszeitpunkt.

Rapids Zoran Barisic ist in der Bundesliga seit neun Spielen als Trainer gegen den SK Sturm Graz ungeschlagen (6S 3U) und verlor nur eines seiner 13 BL-Duelle gegen die Steirer (0:2 am 18.12.2013). Christian Ilzer blieb allerdings die letzten sieben BL-Spiele gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (4S 3U) und verlor als Sturm-Trainer nur eines der neun BL-Duelle (1:4 am 22.1.2021).

Letztes Duell:

Rapid 1:2 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 215 (55 Siege Sturm, 56 Remis, 104 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Gorenc-Stankovic / Grüll, Kerschbaum, Auer

Nächstes Spiel: Hartberg-Sturm / Rapid-Altach

Red Bull Salzburg – SC Austria Lustenau

Samstag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Der Start in die Frühjahrssaison endete für den Double-Sieger Red Bull Salzburg mit einem kräftigen Dämpfer und man verpasste mit dem Ausscheiden aus dem Cup ein deklariertes Saisonziel. Gegen den SK Sturm wurde man über 120 Minuten kräftig gefordert und scheiterte letztlich im Elferschießen knapp. Nun kann man sich auf die verbleibenden beiden Bewerbe fokussieren und die Mission „Titelverteidigung“ priorisieren. Gegen den Aufsteiger Lustenau ist man dabei klarer Favorit und sollte unter normalen Umständen als Sieger vom Feld gehen.

Für den Aufsteiger SC Austria Lustenau verlief die Herbstsaison nach einem starken Auftakt alles andere als prickelnd und man kämpfte lange Zeit mit einer großen Negativserie. Diese konnte man zum Abschluss des Herbstes mit einem 3:0 Derbysieg gegen Altach immerhin beenden und mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen, um an den Defiziten des Teams gezielt zu arbeiten. Allerdings musste man einen extrem bitteren Abgang verkraften, denn mit Bryan Teixeira verlor man den wohl besten Spieler des Teams und gilt es nun diesen ersetzen. Ob dies gelingt und ob man noch ein Wort im Kampf um die Meistergruppe mitreden wird, bleibt abzuwarten, das Auftaktprogramm hat es aber in sich.

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga in Heimspielen gegen Aufsteiger seit 12 dieser Spiele ungeschlagen (8S 4U). Die letzte BL-Heimniederlage gegen einen Aufsteiger kassierte Salzburg am 7. März 2015 gegen den SCR Altach (0:1).

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 34 Heimspielen ungeschlagen (28S 6U). Eine derartige Heimserie gelang in der Bundesliga zuvor nur Salzburg selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019) und Wacker Innsbruck (39 Heimspiele von 1982 bis 1984).

Der FC Red Bull Salzburg holte 39 Punkte aus den ersten 16 Spielen dieser Saison der Bundesliga – nur 2018/19 (44) und 2019/20 (40) mehr. Salzburg ist seit der 2. Runde (1:2 gegen den SK Sturm Graz) in der Bundesliga ungeschlagen (11S 3U).

Der SC Austria Lustenau blieb in der Bundesliga die letzten vier Spiele des Jahres 2022 ungeschlagen (1S 3U) – erstmals seit Juli 1999 so lange und gleichzeitig eingestellter Klubrekord in der Bundesliga für die Vorarlberger.

Der SC Austria Lustenau holte im Herbst 18 Punkte – erstmals so viele aus den ersten 16 Spielen in einer Saison der Bundesliga. Lustenau erzielte 23 Tore in dieser BL-Saison – Höchstwert für Lustenau zum Vergleichszeitpunkt.

Letztes Duell:

Lustenau 0:6 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 13 (7 Siege Salzburg, 2 Remis, 4 Siege Lustenau)

Gesperrt: Niemand / Grabher

Gefährdet: Sucic, Dedic / Niemand

Nächstes Spiel: WSG-Salzburg / Lustenau-Austria Wien

Wolfsberger AC – WSG Tirol

Samstag 17:00, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Der Auftakt in das Frühjahr war für den Wolfsberger AC nicht wirklich berauschend und man verpasste eine große Möglichkeit auf einen Titel. Gegen den SK Rapid lag man eigentlich sogar voran bis kurz vor Schluss, ehe man durch ein dummes Gegentor das Spiel zum Kippen brachte. Nun können sich die Kärntner komplett auf die Meisterschaft konzentrieren und wartet schon das erste Schlüsselspiel im Kampf um die Meistergruppe. Gegen die WSG zählt nur ein voller Erfolg, sofern man in diesen Kampf in den nächsten Wochen eingreifen will.

Für die WSG Tirol verlief der Herbst nahezu perfekt und man beendete diesen Abschnitt mit fünf ungeschlagenen Spielen, weshalb die Winterpause auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt de facto kam. Nun möchte man in den verbleibenden sechs Spielen natürlich die hervorragende Ausgangsposition verteidigen und sich den Platz in der Meistergruppe sichern. Dies wird man ohne den Torjäger Prelec machen müssen, der im Winter nach nur einem halben Jahr im Dress der WSG zurück nach Italien wechselte und den Tirolern eine nette Abfindung bescherte. Gelingt es den Wattenern mit einem Auswärtserfolg heimzukehren, hätte man einen direkten Konkurrenten aus dem Kampf um die Meistergruppe eliminiert.

– Der SC Austria Lustenau gewann das erste Duell in der Bundesliga gegen den SCR Altach auswärts mit 2:1 – der erste Auswärtssieg für Lustenau nach zuvor 18 sieglosen BL-Auswärtsspielen. Daheim ist Lustenau gegen Altach seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen (3S 2U) – erstmals im Profifußball.

Die WSG Tirol erzielte gegen den WAC in der Bundesliga 23 Tore – mehr als gegen jedes andere Team. Der WAC kassierte im Schnitt 2,6 Gegentore pro Spiel – der höchste WAC-Schnitt in der Bundesliga gegen ein Team.

Der WAC startet in der Bundesliga zum siebenten Mal in Folge mit einem Heimspiel ins neue Kalenderjahr und blieb in den ersten sechs davon ungeschlagen (3S 3U). Die letzte Niederlage im ersten BL-Spiel des Jahres kassierte der WAC 2016 – damals auswärts beim SK Rapid Wien (0:3). Die WSG startete 2020 mit einer Niederlage, gewann 2021 und remisierte 2022 im ersten BL-Spiel des Jahres.

Die WSG Tirol steht in dieser Saison der Bundesliga nach 16 Spielen bei 24 Punkten – nie waren es mehr zum Vergleichszeitpunkt (2020/21 auch 24). Die WSG kassierte 26 Gegentore in den ersten 16 BL-Spielen – weniger waren es nie (2020/21 ebenfalls 26).

Die WSG Tirol gewann in dieser Saison der Bundesliga vier der fünf Rückrunden-Spiele (1U) – von den ersten 11 BL-Saisonspielen hatte die WSG nur drei gewonnen. Die Tiroler sind damit seit fünf BL-Spielen ungeschlagen (4S 1U) – eingestellter Klubrekord in der Bundesliga (zuletzt gelang das im April/Mai 2022).

Der WAC traf in dieser Saison der Bundesliga in jedem der ersten 16 Spiele – erstmals zu Beginn einer BL-Saison. Kein anderes Team traf in allen 16 Herbstspielen dieser BL-Saison. Die Kärntner erzielten 29 Tore – das gelang ihnen in den ersten 16 BL-Spielen sonst nur 2019/20 (damals 39).

Letztes Duell:

WSG 1:3 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 9 (2 Siege WAC, 3 Remis, 4 Siege WSG)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Behounek, Müller, Sulzbacher

Nächstes Spiel: Klagenfurt-WAC / WSG-Salzburg

SV Ried – TSV Hartberg

Sonntag 14:30, Josko Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Beim Liga-Auftakt in das Frühjahr kommt es für die SV Ried gleich zu einem richtungsweisenden Spiel, wenn im diesen Duell der Vorletzte den Letzten in der Tabelle empfängt. Die SV Ried hat dabei die große Möglichkeit, mit einem Sieg den Polster auf die Steirer zu vergrößern und sich etwas Luft zu verschaffen. Bewerkstelligen wird man dies ohne Kapitän und Schlüsselspieler Sahin-Radlinger, der mit einer Knieverletzung mehrere Monate fehlen wird. Zumindest glückte für die Innviertler der Frühjahrsauftakt und man behielt im Cup-Viertelfinale gegen den Sportklub die Oberhand und setzte sich mit einem 2:0 beim Regionalligisten durch. Damit konnte man Selbstvertrauen für dieses anstehende wichtige Spiel sammeln und mit einer breiten Brust hineingehen.

„Alles auf neu“ lautet die Devise beim Tabellenletzten TSV Hartberg, bei dem in der Winterpause einiges los war. Mit Markus Schopp hat man einen Rückkehrer auf der Trainerbank, der auf eine erfolgreiche Zeit bei den Steirern zurückblicken kann. Des Weiteren holte man mit Avdijaj und Prokop interessante Verstärkungen, die die laue Offensive beleben sollten. Auf der anderen Seite verlor man allerdings mit Kapitän Rene Swete auch einen Leistungsträger und muss nun einen der besten Torhüter der Liga ersetzen. Es wartet ein spannendes Frühjahr auf die Steirer und es wird interessant zu sehen sein, ob und wie schnell Trainer Schopp das Ruder rumreißen kann.

Die SV Ried verlor in der Bundesliga keines der vier Heimspiele gegen den TSV Hartberg (3S 1U) und blieb in drei dieser vier Spiele ohne Gegentor. In 75% der BL-Heimspiele ohne Gegentor blieben die Innviertler sonst nur noch gegen den FC Kärnten (3 von 4) und die KSV 1919 (6 von 8).

Die SV Ried erspielte sich eine Chancenqualität nach Standards für 9,1 Tore – nur der SK Sturm Graz in dieser Saison der Bundesliga eine höhere (9,9). Ried erzielte die Hälfte der Tore nach Standards (6 von 12) – wie sonst nur Klagenfurt in dieser BL-Saison. Die Innviertler erzielten drei der letzten fünf BL-Tore gegen den TSV Hartberg nach Standards (2 nach Ecken, 1 nach Freistoß).

Rieds Samuel Sahin-Radlinger hat mit 795 Ballaktionen, 170 Abstößen und 126 Auswürfen jeweils die meisten aller Torhüter. Seine 62 abgewehrten Schüsse sind der Bestwert der Liga. Der 30-jährige Torhüter der Innviertler kassierte um 4,1 Gegentore weniger als zu erwarten gewesen wären (24 Gegentore bei 28,1 Expected Goals on Target Conceded) – Bestwert unter allen Keepern dieser Saison der Bundesliga.

Hartbergs Christian Klem absolvierte 299 Spiele in der Bundesliga (davon 87 für Hartberg und 67 unter Trainer Markus Schopp). Klem kam in den ersten sechs BL-Spielen von Trainer Markus Schopp beim SK Sturm Graz in der Saison 2012/13 immer zum Einsatz. Klem feierte gegen die SV Ried 15 BL-Siege (wie gegen die Admira) – gegen kein Team mehr.

Letztes Duell:

Hartberg 2:0 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 9 (3 Siege Ried, 5 Remis, 1 Siege Hartberg)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Martin / Heil, Farkas

Nächstes Spiel: Ried-LASK / Hartberg-Sturm

SCR Altach – LASK

Sonntag 14:30, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Für den SCR Altach verlief der Herbst sehr durchwachsen und war ein ständiges Auf und Ab, endete letztlich dann auch mit einem kräftigen Nackenschlag, als man im Derby gegen Lustenau mit einem 0:3 als Verlierer vom Platz ging. Im Winter tat sich dann auch einiges bei den Vorarlbergern und blieb beinahe kein Stein auf dem anderen. Der neue Sportdirektor sorgte auch für einige spannende Verstärkungen, wobei man mit Tibidi auch einen Leistungsträger abgeben musste, für den man zumindest unverhofft einen netten Betrag einnahm und sich dieses Leihgeschäft in jeglicher Hinsicht bezahlt machte. Nun darf man gespannt sein, wie das Team von Miroslav Klose in der Winterpause die Zeit genutzt hat und ob man das eigene Spiel weiterentwickeln konnte, um endlich eine gewisse Stabilität zu erlangen.

Beim LASK fiebert man nicht nur auf den Frühjahrsauftakt hin, sondern vor allem natürlich auch auf den Einzug in das neue Stadion, welches nur noch einige Wochen entfernt ist. Mit dieser Euphorie im Rücken hofft man ein gutes Frühjahr zu spielen und den Heimvorteil auszunutzen, um im Kampf um das internationale Geschäft erfolgreich zu sein. Den Auftakt im Cup meisterte man bereits erfolgreich und setzte sich gegen Austria Klagenfurt knapp mit 1:0 durch, womit man Selbstvertrauen tanken konnte. Nun hofft man auch in der Liga nachlegen zu können, um den dritten Tabellenplatz weiterhin festigen zu können.

Der LASK ist in der Bundesliga nach 11 Auswärtsspielen beim SCR Altach ungeschlagen (7S 4U). Bei so vielen BL-Auswärtsspielen blieb der LASK bei keinem anderen Team ungeschlagen.

Der LASK ging in dieser Saison der Bundesliga in 14 der ersten 16 Spiele mit 1:0 in Führung – so häufig wie kein anderes Team in dieser BL-Saison und bereits einmal häufiger als in der gesamten Vorsaison (in 33 Spielen).

Der SCR Altach erzielte 35% seiner Treffer per Kopf (7 von 20) – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Der LASK kassierte nur zwei Gegentore per Kopf (wie Salzburg und Sturm) – kein Team in dieser BL-Saison weniger.

Der LASK gab 22 Schüsse nach Hohen Ballgewinnen (innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) ab und erzielte fünf Tore nach solchen – jeweils so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga.

Der SCR Altach erzielte als eines von zwei Teams ein direktes Freistoßtor (wie der LASK) – Forson Amankwah traf am 14. Spieltag gegen den FK Austria Wien. Der LASK erzielte fünf Weitschusstore – Bestwert in dieser Saison der Bundesliga.

Letztes Spiel:

LASK 4:1 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 23 (2 Siege Altach, 6 Remis, 15 Siege LASK)

Gesperrt: Jäger / Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-Altach / Ried-LASK

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Eine turbulente Winterpause erlebte der FK Austria Wien, die im Verein einiges an Spuren hinterließ und sicherlich vielen Anhängern noch im Magen liegt. Die überraschende Beurlaubung von Trainer Manfred Schmid sorgte viel Unmut und wurde vereinsübergreifend sehr kritisch gesehen. Nun muss sich Neo-Trainer Michale Wimmer einer schwierigen Aufgabe stellen und die erhitzten Gemüter mit raschen Erfolgserlebnissen beruhigen, um sich den Rückhalt der Fans zu sichern. Man absolvierte zwar eine recht gute Vorbereitung, hat allerdings mit einigen Personalsorgen zu kämpfen, die vor allem den Defensivverbund betreffen. Zum Auftakt gibt es gleich ein Schlüsselspiel gegen Klagenfurt, welches durchaus richtungsweisend sein kann.

Beim SK Austria Klagenfurt verlief es deutlich ruhiger als beim Namensvetter und man konnte sich in der Winterpause auf das eigene Spiel und die eigene Weiterentwicklung fokussieren. Den Auftakt in die Frühjahrssaison verlief allerdings nicht nach Wunsch und im Cup musste man sich dem LASK mit 0:1 geschlagen geben. Nun steht das direkte Duell um die Meistergruppe gegen die Wiener Austria an, wo man sich in der Vergangenheit als unangenehmer Gegner präsentierte und gute Ergebnisse erzielte. Das möchte man nun auch in der Bundeshauptstadt fortsetzen und sich den direkten Konkurrenten vom Leibe halten und in der Tabelle vor ihm bleiben.

Der FK Austria Wien ist gegen den SK Austria Klagenfurt in der Bundesliga ungeschlagen (1S 4U). Der FK Austria Wien gewann in der Gruppenphase der Vorsaison in Klagenfurt mit 2:1 – der einzige Sieg in diesem BL-Duell.

Der FK Austria Wien startete sowohl 2021 als auch 2022 mit einem Sieg im ersten BL-Spiel des Kalenderjahres. 2022 blieb die Wiener Austria in der Bundesliga sogar in den ersten sieben Spielen des neuen Kalenderjahres ungeschlagen (5S 2U). Klagenfurt blieb 2022 in den ersten drei BL-Spielen des Jahres ungeschlagen (1S 2U) und startete mit einem Remis beim LASK (2:2).

Der SK Austria Klagenfurt ist in der Bundesliga seit fünf Auswärtsspielen ungeschlagen (4S 1U) – erstmals so lange. Die Kärntner erzielten 17 Tore in den ersten acht BL-Auswärtsspielen und damit um sechs Tore mehr als zum Vergleichzeitpunkt der Vorsaison.

Austria Wiens Dominik Fitz lieferte in dieser Saison der Bundesliga die meisten Schussvorlagen aus dem Spiel (27), durch Freistöße (9) und durch Eckbälle (17) ab. Seine insgesamt 53 Schussvorlagen sind mindestens 19 mehr als bei jedem anderen BL-Spieler (vor Stefan Nutz mit 34).

Klagenfurts Markus Pink führt in dieser Saison der Bundesliga mit 12 Toren die Torschützenliste an – in 16 Einsätzen stellte er damit bereits seinen persönlichen BL-Saisonrekord aus der vergangenen Saison ein (12 in 30 Spielen). Pink könnte der erste österreichische Torschützenkönig in einer BL-Saison seit 2012/13 (Philipp Hosiner mit 32 Toren) werden.

Letztes Spiel:

Klagenfurt 3:3 Austria

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 5 (1 Sieg Austria Wien, 4 Remis)

Gesperrt: Niemand / Wimmer

Gefährdet: Ranftl, Fitz / Gkzeos, Rieder

Nächstes Spiel: Lustenau-Austria Wien / Klagenfurt-WAC

