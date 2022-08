Rapid-Fans: „Danke Jungs, was für ein Fight“

Der SK Rapid setzte sich gestern in einem spannenden Spiel gegen Neftchi Baku in der Verlängerung durch und steigt somit ins ECL-Playoff auf, wo...

Der SK Rapid setzte sich gestern in einem spannenden Spiel gegen Neftchi Baku in der Verlängerung durch und steigt somit ins ECL-Playoff auf, wo nun etwas überraschend der FC Vaduz auf die Hütteldorfer wartet. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser packenden Partie sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Barnstormer: „Unpackbar geil, so muss Rapid! Bin voller Adrenalin. Mit Ferdi und Demir haben wir jetzt wieder gewaltig was in der Hinterhand. Legendärer Abend, besser als jedes CL-Spiel.“

Sheizzn: „Auch wenn´s teilweise unfassbar war, aber da stehen Kämpfer am Platz. Druijf ist ein echter Rapidler.“

LaDainian: „Rapid und das Drama, ohne geht es nicht. WAS FÜR EIN SPIEL! Da war wirklich alles drinnen, ein 2:0 am Ende das durchaus 10:4 ausgehen hätte können. Völlig verrückt hier bis zum Ende zu zittern, die Chancenauswertung hat vermutlich nicht nur mir ein paar graue Haare beschert. Hedl hat uns wieder ein paar Mal gerettet. Trotzdem ein toller Auftritt, viel Kampf, viel Geschwindigkeit und vor allem viel Leidenschaft.“

Oldergod: „Was für ein unglaubliches Spiel. Das Ergebnis höchstverdient, aber doch etwas unglücklich vor dem Tor. Zudem darf man die zwei Topchancen von Baku nicht vergessen. DANKE RAPID.“

Fox Mulder: „Danke Jungs, was für ein Fight!“

Tommyboy: „Was für ein Spiel heute! Kampf, Leidenschaft, guter Offensivfußball, so muss Rapid.“

Mango: „Was für ein fucking Kraftakt. Auch wenn wir es viel viel früher zumachen hätten müssen, der Fight am Ende macht einen stolz und entschädigt für vieles. Weiß gar nicht wen man hervorheben soll, Auer, Koscelnik, Burgi haben gefightet als ob es kein Morgen gäbe.“

Zuckerhut: „Die Nerven, die Nerven. Chancenverwertung ein Graus, aber Hauptsache weiter und jetzt noch Vaduz wegnudeln.“

Ipoua #24: „Etwas zu viel Krimi aber insgesamt ein toller Fußballabend. Kühn ist eine enorme Bereicherung für die Mannschaft, auch für Ferdy eine super Geschichte beim Comeback gleich zu treffen.“

schleicha: „Top-Leistung heute – und die gut besetzte Bank hat den Ausschlag gegeben. So soll das sein, wenn es die ersten Elf noch nicht gerichtet haben. Jetzt geht es gegen Vaduz – bin schon sehr gespannt auf die. Leicht tun wir uns im Moment eh gegen niemanden, das sollte helfen die auch nicht zu unterschätzen und mit einem souveränen Aufstieg in der Verlängerung die Gruppenphase klarzumachen.“

Air-Win: „So wichtig, so geil, hat mächtig Nerven gekostet, aber am Ende war´s pure Freude!! Und Demir, Druijf und Kerschbaum haben extra Spielzeit bekommen. Burgi und Grüll vielleicht etwas zu viel, aber sei´s drum… saugeile Partie, bärenstarker Koscelnik heute. Kühn war auch eine Augenweide. Diese Offensive macht Freude, sie könnten es in Zukunft etwas weniger spannend machen, aber sonst war das heute ein klares Ausrufezeichen!! Top Auftritt!

Skywalker1: „Endlich wieder Rapid gesehen. Ich glaube wir werden mit der Mannschaft noch viel Freude haben. Was da an Qualität eingewechselt werden kann. Und jeder mit 100% Einsatz. Natürlich passt noch vieles nicht, aber da sind schon sehr gute Ansätze. Und für Feldhofer freuts mich besonders. Der kann das schon, wenn man ihm Zeit gibt.“

Westwien1899: „Absolut verdient aufgestiegen… hätte mir nicht gedacht, dass man das nach dem Hinspiel zu Recht behaupten kann.“

