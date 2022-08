Sturm-Fans: „Dynamo Kiew hat das fehlerlos runtergespielt“

Der SK Sturm verlor gestern das Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Dynamo Kiew mit 0:1. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft und glauben...

Der SK Sturm verlor gestern das Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Dynamo Kiew mit 0:1. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft und glauben sie noch an den Aufstieg ins CL-Playoff? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört!

Schönaugürtel Mario: „Kiew hat eine starke Mannschaft. Die haben das fehlerlos runter gespielt. Erste Halbzeit war ganz gut von uns, da hätten wir normal in Führung gehen müssen, aber ab dem Gegentor wars eine schwache Leistung. Da müssen sich unsere bei der Nase nehmen. In Summe kann man auswärts gegen Dynamo Kiew schon mal 0:1 verlieren. Vielleicht geht ja zuhause noch was, aber da muss dann halt auch jeder voll da sein.“

quaiz: „Kiew ist trotz der Abgänge eine gute Mannschaft, hat über zehn Nationalspieler in den Reihen, sind technisch besser als wir, taktisch sehr gut eingestellt, gut eingespielt und da leider keine Meisterschaft gespielt werden kann auch ausgeruht. Wir hingehen hatten am Wochenende ein schweres und wohl auch kräfteraubendes Spiel gegen Salzburg. Lucescu ist ein sehr erfahrener Trainer und hat Ilzers Ideen diesmal durchschaut. In Summe waren sie um ein Tor besser und vor allem effizienter. Wären wir effizient gewesen, gewinnst diese Partie 2:0 und man braucht sich um Sachen wie Mentalität keine Gedanken machen. Die haben als schwächeres Team Fenerbahce ausgeschaltet, auch das ist ein Zeichen von Klasse. Die erste Hälfte war sehr in Ordnung, Hälfte Zwei war nicht gut. Trotzdem ist noch alles drinnen. Man wird im Rückspiel wohl nicht wieder so einen Schiri haben, der ein Pressingspiel quasi unmöglich macht.“

paytv23: „Insgesamt war das heute nicht sehr viel. Eine der beiden Chancen von Rasmus Højlund hätte drin sein müssen. Das wars dann fast schon. Von Kiew ist zwar auch nicht so viel gekommen, aber die haben das Türl gemacht. Irgendwie war da heute kein richtiges Tempo und wenig Aggression dahinter. Im Rückspiel muss da mehr kommen.“

HiDa93: „Dynamo hat es heute recht clever gespielt gegen unser 4-Raute-2, wir sind kaum in Zweikämpfe bzw. zu Balleroberungen mit schnellem Umschaltspiel gekommen, da sie den Spielaufbau extrem in die Breite gezogen haben und vor allem unsere beiden Achter enorm viele Meter zurücklegen mussten. Erste Halbzeit müssen wir allerdings in Führung gehen, dann schaut das Spiel auch anders aus. Zweite Halbzeit war leider sehr wenig, man konnte offensiv leider kaum etwas nachlegen von der Bank heute. Mir fällt nur die 3-gegen-3-Umschaltsituation ein, wo wir es leider nicht gut ausgespielt haben.“

Vöslauer: „Bei aller Enttäuschung (wer freut sich schon über Niederlagen?) sag ich aber auch deutlich: Der Kas ist noch nicht gegessen! Das wird ein ganz anderes Spiel nächste Woche! Noch lebt der Traum von der Champions League Hymne in Graz, und mein Gefühl sagt mir, dass wir diesen Traum verwirklichen werden. Ob mit 2:0, 3:1 oder 4:2 – wir knacken die Ukrainer.“

toreandreflo: „Sicher, zweite Hälfte war nicht gut. Denke wir waren da körperlich nicht mehr auf der notwendigen Höhe. Da schaut dann vieles gleich mal schlechter aus. Im Rückspiel ist noch alles drin. Nicht verzagen. Dranbleiben und auf die eigenen Stärken vertrauen.“

OoK_PS: „Sturm spielt mit ganz wenigen Ausnahmen seit vielen Jahren international einfach nur enttäuschend. Warum schafft man es nicht so aufzutreten wie der LASK so oft im Europacup? An der Qualität der Mannschaft kann es nicht liegen. Die zweite Halbzeit war doch einfach furchtbar und hat an Spiele wie in Monaco erinnert, wo man sich überhaupt nichts zugetraut hat. Ilzer wird sicherlich äußerst unzufrieden sein mit dieser Vorstellung. War halt wieder einmal „brav“ oder „bemüht“, und das sagt eh schon alles aus.“

Auslandschwoazer: „Das Tempo und die Aggressivität wurden durch die kleinlichen Pfiffe und schnellen gelben Karten genommen. Nach dem 0:1 aus unserer Sicht war das Spiel zum vergessen – kein Mut mehr aufzumachen. Auch Ilzer hat mit seinen passiven Wechseln dazu beigetragen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:1-Niederlage des SK Sturm gegen Dynamo Kiew.

