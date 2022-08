Wenn Sturm Dynamo Kiev schlägt, droht Hammerlos Benfica

In der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League trifft der SK Sturm Graz auf den ukrainischen Vizemeister Dynamo Kiev. Sollte man diese Hürde nehmen,...

In der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League trifft der SK Sturm Graz auf den ukrainischen Vizemeister Dynamo Kiev. Sollte man diese Hürde nehmen, droht im Playoff ein Hammerlos.

Der SK Sturm Graz würde dort auf den portugiesischen Topklub Benfica oder den dänischen Außenseiter Midtjylland treffen.

Benfica wäre natürlich der schwerstmögliche Gegner im Playoff und ist selbst Dauergast in der UEFA Champions League. Die Portugiesen haben derzeit Spieler wie David Neres, Roman Yaremchuk, Rafa Silva, Joao Mario, Julian Weigl oder Alejandro Grimaldo in ihren Reihen.

Der Dritte der Vorsaison muss sich allerdings vorher noch gegen den dänischen Vizemeister Midtjylland durchsetzen. Der starke Ausbildungsklub kam in der letzten Quali-Runde gegen AEK Larnaca aus Zypern allerdings erst nach Elfmeterschießen weiter. Aber auch die Dänen dürfen nicht unterschätzt werden und können Spieler wie Anders Dreyer, Pione Sisto, Erik Sviatchenko oder Jonas Lössl aufs Feld bringen.

Das erste Spiel würde am 16. oder 17. August zu Hause stattfinden, das Rückspiel am 23. oder 24. August in Lissabon oder im dänischen Herning. Zuvor muss Sturm Graz allerdings erst Dynamo Kiev ausschalten, andernfalls würde Sturm direkt in die Gruppenphase der UEFA Europa League umsteigen.