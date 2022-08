Vierter Leihklub für Lazaro, Philipp Schmiedl debütiert in Ungarn

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Valentino Lazaro

RM, 26, AUT | Inter Mailand – > FC Turin

Für seinen Langzeitklub Inter Mailans bestritt Valentino Lazaro nur elf Partien – nun wird der 26-jährige Grazer zum vierten Mal verliehen. Bisher verlieh Inter den 36-fachen ÖFB-Teamspieler an Newcastle United, Borussia Mönchengladbach und Benfica Lissabon – die neueste Leihe führt Lazaro nach Turin. Der FC Turin besitzt eine Kaufoption auf den fünffachen österreichischen Meister, dessen Vertrag bei Inter im Sommer 2024 auslaufen würde. Zuletzt bekundeten auch Atalanta Bergamo und die Fiorentina Interesse am einstigen Salzburg-Talent.

Philipp Schmiedl

IV, 25, AUT | SönderjyskE – > Mezökövesd

In der vergangenen Saison war der Innenverteidiger Philipp Schmiedl von seinem dänischen Klub SönderjyskE an die Admira verliehen und stieg mit den Südstädtern in die 2. Liga ab. In Dänemark war der 25-Jährige aber ebenfalls nicht mehr gefragt und so wechselt der Defensivspieler nun nach Ungarn, wo er sich für zwei Jahre dem Erstligisten Mezökövesd anschließt. Am vergangenen Wochenende debütierte Schmiedl bereits über 90 Minuten für die Blau-Gelben, für die bis Sommer 2019 der Ex-Rapidler Attila Szalai, mittlerweile Stütze für Fenerbahce und im ungarischen Team, in der Innenverteidigung spielte.

Lukas Fridrikas

ST, 24, AUT | SK Austria Klagenfurt – > SC Austria Lustenau

Bei Austria Klagenfurt wurde das einstige Top-Talent Lukas Fridrikas nie glücklich und bestritt keine einzige Partie von Beginn an. Nun ist es Zeit für einen Neuanfang im Ländle, wo Fridrikas bereits erfolgreich für Dornbirn auf Torjagd ging. Der Sohn des einstigen Austria-Legionärs Robertas Fridrikas schließt sich ablösefrei dem SC Austria Lustenau an und unterschrieb für zwei Jahre. Bei der 0:1-Niederlage bei der SV Ried gab Fridrikas bereits sein Debüt für den Aufsteiger.

Rio Nitta

ST, 19, JPN | Sagan Tosu – > SKN St. Pölten

St. Pölten rüstet seinen Angriff noch einmal nach und leiht den jungen Japaner Rio Nitta von Sagan Tosu. Der 19-jährige U20-Nationalspieler seines Landes stand zuletzt ein Jahr bei Wacker Innsbruck unter Vertrag, kam für die Kampfmannschaft aber nur auf ein Tor in fünf Pflichtspieleinsätzen. Für die zweite Mannschaft von Wacker in der Regionalliga Tirol erzielte er allerdings in 19 Spielen 21 Tore. Im Frühjahr war Nitta auch als möglicher Neuzugang bei der Wiener Austria im Gespräch. Nach dem Zwangsabstieg der Innsbrucker kehrte Nitta zu seinem Klub Sagan Tosu zurück, wurde nun aber vom SKN ausgeliehen, der außerdem eine Kaufoption auf den wendigen Angreifer hält.