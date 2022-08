CL-Vorschau: Top-Spiel in Monaco

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei spannende Partien und wollen euch einen kleinen Vorgeschmack auf die Spiele liefern. Diesmal schauen...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei spannende Partien und wollen euch einen kleinen Vorgeschmack auf die Spiele liefern. Diesmal schauen wir nach Monaco und Lissabon.

AS Monaco – PSV Eindhoven

Dienstag, 02.08.2022, 20:00 Uhr

Ein richtiger Kracher findet heute in Monaco statt, wo die Hausherren auf den niederländischen Vizemeister aus Eindhoven treffen. Monaco landete vergangene Saison auf Platz 3 in der französischen Liga und verkaufte im Sommer den defensiven Mittelfeldspieler Aurélien Tchouameni um unglaubliche 80 Millionen Euro an Real Madrid. Mit Strahinja Pavlovic wechselte ein Innenverteidiger außerdem gegen eine Ablöse von sieben Millionen Euro zu Red Bull Salzburg.

Im Gegenzug holten die Monegassen Takumi Minamino um 15 Millionen vom Liverpool FC. Breel Embolo wechselte um 12.5 Millionen von Gladbach nach Monaco. Insgesamt haben die Monegassen bis jetzt ein Transferplus von 67.5 Millionen Euro erwirtschaftet. In der Mannschaft befinden sich mit weitere sehr bekannte Akteure, wie etwa Wissam Ben Yedder, Kevin Volland, Sofiane Diop, Aleksandr Golovin und Innenverteidiger-Talent Benoît Badiashile.

Bei den Niederländern ging es etwas beschaulicher am Transfermarkt zu. Mario Götze wechselte gegen eine Ablöse von vier Millionen Euro nach Frankfurt. Rechtsaußen Ritsu Doan wechselte um 8.5 Millionen zum SC Freiburg. Für Guus Til und Luuk de Jong zahlte man jeweils drei Millionen, die anderen Spieler wechselten ablösefrei nach Eindhoven. Der Österreicher Phillipp Mwene steht nach wie vor im Kader und muss sich gegen Konkurrenten Ki-Jana Hoever um einen Platz in der Startaufstellung duellieren.

Letztes Jahr trafen die beiden Mannschaften in der Europa-League-Gruppenphase aufeinander. Monaco gewann das Auswärtsspiel gegen die PSV und kam zuhause nicht über ein 0:0 hinaus. Sturm Graz war damals auch in der Gruppe und holte aus den beiden Spielen gegen die Monegassen einen Punkt. Gegen Eindhoven musste sich die Ilzer-Elf zweimal geschlagen geben.

Benfica – FC Midtjylland

Dienstag, 02.08.2022, 21:00 Uhr

Ähnlich wie bei der AS Monaco tat sich auch bei Benfica einiges am Transfermarkt. Die Portugiesen hatten nämlich ebenfalls einen absoluten Transfer-Kracher, denn Darwin Nunez wechselte um 75 Millionen Euro zum Liverpool FC. Insgesamt nahm man rund 105 Millionen ein, die man nicht ganz zur Hälfte wieder in neue Spieler investierte. So wechselten unter anderem David Neres, Enzo Fernandez, Alexander Bah und Peter Musa zu den Portugiesen, die in der vergangenen Saison in der heimischen Meisterschaft Dritter wurden.

Benfica spielte in der vergangenen Saison eine starke Champions-League-Spielzeit und schlug beispielsweise überraschend den FC Barcelona in der Gruppenphase zuhause mit 3:0. Im Achtelfinale setzte man sich gegen Ajax durch und schied anschließend gegen den späteren Finalisten Liverpool aus dem Bewerb.

Der dänische Vizemeister schied in der vergangenen Saison in der Champions-League-Quali gegen PSV aus, trat nachher in der Europa League Gruppenphase an und war in den K.o.-Duellen der Conference League unterwegs, sodass man an allen drei europäischen Bewerben teilnahm. In der ECL schied man letztendlich knapp gegen PAOK aus. Im Gegensatz zu Benfica startete Midtjylland bereits in die Meisterschaft, wo man mit vier Punkten aus drei Spielen einen eher schwachen Start erwischte. Der größte Transfer in dieser Saison war die Verpflichtung des Rechtsaußens Anders Dreyer, der in der Vergangenheit auch schon beim SK Rapid im Gespräch war.

