abseits.at Faktencheck zur 2. Bundesliga-Runde 2022/23

Der zweite Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag geht es unter anderem los...

Der zweite Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag geht es unter anderem los mit einem Spitzenspiel am Abend, wo der Vizemeister SK Sturm den Meister Salzburg zum Duell in Graz empfängt. Am Sonntag folgen dann die restlichen Spiele, wo etwa die Wiener Austria den LASK zum Traditionsduell erwartet.

SV Ried – SC Austria Lustenau

Samstag 17:00, Josko Arena,

Die SV Ried erlebte einen gebrauchten Tag zum Auftakt der Bundesliga. Im Auswärtsspiel bei Rapid legte man eigentlich einen guten Auftritt hin und hatte einige Chancen auf den Führungstreffer, verabsäumte es jedoch diese zu verwerten. Stattdessen kassierte man in der Schlussviertelstunde den Gegentreffer und hatte danach nicht mehr die Kraft, nochmal in das Spiel zurückzukommen. Bitter ist jedoch nicht nur die Niederlage, sondern auch der Verlust von Mittelfeldspieler Stosic, der mit einem Kreuzbandriss lange ausfallen wird. Nun möchte man an die Heimstärke der vergangenen Saison anknüpfen und gegen den Aufsteiger den ersten Sieg feiern.

Das hat der SC Austria Lustenau den Rieder bereits voraus, denn die ersten drei Punkte hat man bereits eingetütet. In einem unterhaltsamen Spiel gegen die WSG zeigte man sich, anders als der Gegner, kaltschnäuzig vor dem Tor und legte damit den Grundstein zum Erfolg. Zwar hatte man in einigen Situationen Glück und ließ viele Chancen des Gegners zu, doch danach fragt in einigen Tagen keiner mehr. Nun hofft man die Euphorie auch in die Ferne mitzunehmen und der SV Ried einen Punkt abluchsen zu können, um auch hier ein Statement abzugeben, dass man für die höchste Spielklasse bereit ist.

– Die SV Ried blieb in der Bundesliga in den 12 Duellen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (6S 6U), gegen kein anderes Team kassierten die Innviertler in den ersten 12 BL-Duellen keine Niederlage.

– Die SV Ried verlor in der Bundesliga keines der sechs Heimspiele gegen den SC Austria Lustenau (3S 3U) – nur gegen die KSV 1919 spielte Ried häufiger daheim, ohne ein einziges Mal zu verlieren (8 Siege). Die Innviertler trafen in jedem BL-Heimspiel gegen Lustenau, die Vorarlberger blieben nur einmal torlos.

– Der SC Austria Lustenau spielte nach dem Aufstieg 1997 in den ersten 29 Auswärtsspielen in der Bundesliga nie zu Null, diesen Negativrekord brach erst der SKN St. Pölten, der erstmals im 31. Auswärtsspiel ohne Gegentor blieb.

– Der SC Austria Lustenau gewann wie schon in der allerersten Bundesliga-Saison der Klubhistorie 1997 das erste Spiel. Der Sieg gegen die WSG Tirol war der erste Sieg der Lustenauer in der Bundesliga nach 25 sieglosen Spielen in Folge.

– Der SC Austria Lustenau brachte sechs seiner neun Schüsse aufs Tor – der höchste Anteil (67%) am ersten Spieltag dieser Saison der Bundesliga.

Letztes Duell:

Ried 1:0 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 12 (6 Siege, 6 Remis)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Ried-Sturm / Rapid-Lustenau

SCR Altach – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Casphoint Arena,

Der Auftakt in die neue Ära von Trainer Miroslav Klose ging für den SCR Altach schief. Im Auswärtsspiel in Hartberg waren doch einige Probleme in der neu geformten Mannschaft zu sehen und mit Eigenfehlern brachte man sich auf die Verliererstraße. Zwar kämpfte man sich im zweiten Durchgang zurück und zeigte gute Ansätze, konnte aber die Chancen nicht verwerten. Nun hofft man natürlich, im Heimdebüt in Altach ein besseres Ergebnis zu erzielen und erstmals in der Saison anzuschreiben.

Für den Wolfsberger AC lief der Saisonstart dagegen etwas besser, wobei man ihn auch noch optimaler hätte gestalten können. Gegen den SK Sturm zeigte man über weite Strecken eine gute Vorstellung und die neue 5-3-2 Formation wirkte schon recht ordentlich einstudiert. Im zweiten Durchgang verlor man jedoch etwas den Faden, weshalb man auch eine längere Phase in Überzahl nicht ausnutzen konnte. Nun geht es vor dem Europacupstart in der kommenden Woche noch nach Altach, wo man natürlich vor dieser Aufgabe Selbstvertrauen tanken möchte.

– Der WAC gewann in der Bundesliga beide Duelle der Saison 2021/22 gegen den SCR Altach und damit erstmals zwei BL-Spiele in Folge gegen die Vorarlberger. Es war erst die zweite BL-Saison, in der der WAC zwei Duelle gegen Altach gewann – zuvor nur 2014/15.

– Der WAC gewann in der Bundesliga die vergangenen zwei Auswärtsspiele beim SCR Altach – erstmals. Damit holten die Kärntner in den letzten zwei Auswärtsspielen in Altach gleich viele Siege wie aus den ersten 10 Aufeinandertreffen bei den Vorarlbergern.

– Der SCR Altach hatte in der ersten Runde mit 61% den höchsten Ballbesitzanteil aller Teams. Der Altacher Durchschnittswert in der Vorsaison betrug 44% und nur dreimal hatten sie einen höheren Wert als die 61% des ersten Spieltags dieser Saison der Bundesliga (zweimal gegen Klagenfurt, einmal gegen Ried).

– Das Tor des SCR Altach in Runde 1 erzielte Atdhe Nuhiu nach Assist von Manuel Thurnwald. Das einzige Altacher Tor gegen den WAC in der vergangenen Saison der Bundesliga erzielte ebenfalls Nuhiu nach Thurnwald-Assist.

– Miroslav Klose verlor in der Bundesliga sein erstes Spiel mit dem SCR Altach – wie zuvor Magnin (2022), Streiter (2006), Bender (2007) und Schönenberger (2008). Jeder Altach-Trainer, der sein erstes BL-Spiel verlor, kassierte auch im zweiten Spiel eine Niederlage.

Letztes Duell:

WAC 3:0 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 24 (10 Siege Altach, 5 Remis, 9 Siege WAC)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Altach-Austria / WAC-LASK

SK Sturm Graz – Red Bull Salzburg

Samstag 19:30, Merkur Arena,

Beim Vizemeister SK Sturm stockte der Motor zum Auftakt noch etwas und man musste sich beim WAC letztlich mit einem Unentschieden zufriedengeben. Vor allem die Ausfälle von Jantscher und Kiteishvili waren den Grazern anzusehen, weshalb die Kreativität in der Offensive etwas auf der Strecke blieb. Darüber hinaus musste man auch noch zum Schluss in Unterzahl um den Punktegewinn kämpfen, machte das aber gut und ließ hier kaum Chancen des Gegners zu. Nun kommt aber mit dem Meister ein harter Brocken am Samstagabend angereist, den es vor der Champions League-Quali in der kommenden Woche zu bespielen gilt.

Die Salzburg-Festspiele finden auch in dieser Saison ihre Fortsetzung und so konnten sich die Bullen in den vergangenen Tagen über zwei Erfolgserlebnisse erfreuen. Zum einen gab es zum Bundesliga-Auftakt gegen die Austria einen 3:0 Erfolg, auch wenn man speziell im ersten Durchgang größere Probleme mit den Wienern hatte. Unter der Woche folgte ein Testspiel gegen den Champions League-Finalisten Liverpool, welches man ebenfalls gewann und hier mit einem 1:0 die Oberhand behielt. Die Formkurve stimmt also bei den Bullen und nun wird man sehen, ob eventuell Sturm in der Lage ist, den Salzburgern ein Bein zu stellen.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga 70 Spiele gegen den SK Sturm Graz – Bundesliga-Höchstwert für die Salzburger. Im letzten Duell der Vorsaison (29. Runde) gewann allerdings Sturm erstmals nach fünf Duell-Niederlagen in Folge.

– Der FC Red Bull Salzburg traf in der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz in 14 Spielen in Folge (35 Tore insgesamt) – erstmals so lange in der Bundesliga-Geschichte.

– Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga in den letzten 10 Heimspielen gegen den FC Red Bull Salzburg in Folge (13 Tore) – erstmals in der Bundesliga-Historie.

– Der FC Red Bull Salzburg Salzburg gewann in der Bundesliga in den letzten fünf Saisonen das erste Auswärtsspiel, einen Punkteverlust gab es zuletzt 2016 – damals mit 1:3 beim SK Sturm Graz.

– David Affengruber fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt. Vergangene Saison stand er in 29 der 32 BL-Spiele in der Startelf – mit ihm in der Startelf holte der SK Sturm Graz im Schnitt 1,8 Punkte pro Spiel, ohne ihn nur genau einen (1S 2N). Seine ersten fünf Spiele in der Bundesliga absolvierte er 2021 für den FC Red Bull Salzburg.

Letztes Duell:

Sturm 2:1 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 182 (56 Siege Sturm, 50 Remis, 76 Siege Salzburg)

Gesperrt: Affengruber / Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Ried-Sturm / Hartberg-Salzburg

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid Wien

Sonntag 17:00, Wörtherseestadion, Schiedsrichter: Offen

Einen völlig gebrauchten Tag erlebte der SK Austria Klagenfurt am vergangenen Wochenende zum Auftakt gegen den LASK. In Pasching verschlief man die erste Halbzeit völlig und war zwar körperlich am Platz, aber weder sattelfest in der Defensive, noch gefährlich in der Offensive, wo man keinen einzigen (!) Schuss abgab. Zwar wurde es im zweiten Durchgang besser und nach dem Ausschluss für den LASK hätte man es noch spannend machen können, verdient wäre es aber nicht gewesen. Nun muss das Team von Trainer Pacult die Wunden lecken und sich schnell aufrappeln, denn mit Rapid steht für die Kärntner der nächste Brocken vor der Brust.

Der SK Rapid kann von den Ergebnissen her zufrieden sein mit dem Saisonstart, denn in der Bundesliga feierte man zum Auftakt nicht nur einen knappen 1:0 Erfolg über Ried, sondern auch im Europacup nahm man die Hürde Danzig erfolgreich. Doch mit den Leistungen kann man alles andere als zufrieden sein, zu häufig stockt noch der Motor im Spiel der Hütteldorfer. Dies hofft man mit den Erfolgserlebnissen klarerweise nach und nach in den Griff zu bekommen, weshalb es auch spannend zu sehen sein wird, wie man sich gegen die destruktiven Klagenfurter präsentieren wird und ob man das eigene Ballbesitzspiel verbessern kann. Dazu hofft man in diesem Spiel auf das Comeback von Ex-Klagenfurter Greil, der dem Spiel mehr Struktur verleihen soll. Besonders angetan war Trainer Feldhofer übrigens von einem seiner Neuzugänge.

– Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga seit drei Spielen gegen die SV Ried ungeschlagen (2S 1U), das gab es zuletzt von 2014 bis 2015, als Rapid neun BL-Spiele in Folge gegen Ried gewann. Rapid traf seit Rieds Aufstieg in jedem der vier Duelle, Ried blieb zweimal torlos.

– Der SK Rapid Wien verlor in der Bundesliga kein einziges seiner 42 Heimspiele gegen die SV Ried (34S 8U), das ist Bundesliga-Rekord eines Teams gegen ein anderes.

– Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga gegen die SV Ried die vergangenen 13 Heimspiele. So viele Heimsiege in Folge gelangen den Hütteldorfern sonst nur gegen den GAK, nämlich 18 von Mai 1981 bis Mai 1997.

– Die SV Ried gewann seit dem Aufstieg 2020 in der Bundesliga beide Auftaktspiele – 3:2 gegen die WSG Tirol 2020 und 2:1 gegen den FK Austria Wien 2021, beide Spiele fanden daheim statt. Auswärts verlor Ried die letzten zwei BL-Auftaktspiele – beide gegen den SK Rapid Wien (2015 und 2016).

– Die SV Ried erzielte in der vergangenen Saison der Bundesliga 2,1 Tore mehr als nach dem Expected-Goals-Wert zu erwarten waren (40 Tore / 37,9 xG) – Bestwert in der Liga. Ante Bajic wechselte von der SV Ried zum SK Rapid Wien. Seit Rieds Aufstieg 2020 erzielte er 14 Bundesligatore – mehr als jeder andere Spieler für die Innviertler. In der Vorsaison war er mit neun Treffern Rieds bester Torschütze.

Letztes Spiel:

Rapid 2:2 Klagenfurt

Bilanz seit 74/75:

Spiele insgesamt: 4 (2 Remis, 2 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WSG-Klagenfurt / Rapid-Lustenau

WSG Tirol – TSV Hartberg

Sonntag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Offen

Der Auftakt ging für die WSG Tirol gründlich schief, und das hat man sich zum Großteil selber zuzuschreiben. Gegen Aufsteiger Lustenau kann man zu einer Vielzahl an Möglichkeiten und die „Expected-Goals“ zeigten einen Wert von 4.28 Toren, die man aufgrund der Qualität der Chancen erzielen hätte können. Hier spürt man natürlich den Abgang des Torjägers Vrioni, welchen man irgendwie ersetzen muss. Das wird auch das Thema für die Tiroler die nächsten Wochen sein und wird man mit Spannung verfolgen. Bitter ist auch der langfristige Ausfall von U21-Teamspieler Skrbo, der mit einem Beinbruch wohl die restliche Herbstsaison verpassen wird.

Das was der WSG fehlte, zeigte der TSV Hartberg in seinem Auftaktspiel, nämlich die nötige Effizienz. Im Heimspiel gegen Altach erspielte man sich nicht viele Möglichkeit und agierte die meiste Zeit recht abwartend, aber in den richtigen Momenten war Offensivspieler Avdijaj zur Stelle und markierte die wichtigen Treffer zum 2:1 Sieg. Der Torschütze droht allerdings nun auszufallen, was den Steirern sicherlich wehtun würde. Nichtsdestotrotz möchte man nun auch in Tirol einen Punktegewinn einfahren und die lange Heimreise nicht mit leeren Händen antreten.

– Die WSG Tirol blieb in der Bundesliga vergangene Saison gegen den TSV Hartberg ungeschlagen (3S 1U) und damit erstmals vier BL-Duelle in Folge gegen die Oststeirer. In einer Bundesliga-Saison mit vier Duellen gegen ein Team blieb die WSG Tirol sonst nur 2020/21 gegen den LASK und 2021/22 gegen den FC Admira ungeschlagen.

– Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga die vergangenen drei Spiele gegen den TSV Hartberg – das gelang den Tirolern gegen einen BL-Gegner sonst nur gegen den WAC. Insgesamt holte die WSG Tirol vier BL-Siege gegen Hartberg – so viele wie sonst nur gegen den LASK und den WAC.

– Die WSG Tirol blieb in der Bundesliga im ersten Heimspiel einer Saison bislang ungeschlagen. Einem Sieg beim Heimdebüt in der Saison 2019/20 (3:1 gg den FK Austria Wien) folgten 20/21 und 21/22 zwei Remis (1:1 gg LASK | 1:1 gg Admira).

– Der TSV Hartberg startete in der Bundesliga die zweite Saison in Folge mit einem Sieg in die Saison. Mit zwei Siegen starteten die Oststeirer allerdings noch nie in eine BL-Saison. Hartberg gewann durch den Auftaktsieg saisonübergreifend drei der letzten sechs BL-Spiele (2U 1N).

– Der TSV Hartberg eroberte 11 Bälle innerhalb von 40 Metern vor des Gegners Tor – so viele wie kein anderes Team am ersten Spieltag in dieser Saison der Bundesliga. In der Vorsaison hatten die Oststeirer 6,8 solcher Ballgewinne pro Spiel – nur vier Teams weniger.

Letztes Spiel:

WSG 4:2 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 8 (4 Siege WSG, 2 Remis, 2 Siege Hartberg)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WSG-Klagenfurt / Hartberg-Salzburg

FK Austria Wien – LASK

Sonntag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Offen

Der Auftakt für den FK Austria Wien verlief relativ erwartungsgemäß möchte man sagen, ging es doch gleich zum Meister nach Salzburg. Dort überraschte man im ersten Durchgang mit einer starken Vorstellung, wo man zahlreiche Chancen auf die Führung liegen ließ. Letztlich rächte sich diese Nachlässigkeit und die Bullen konnten dank ihrer Qualität das Spiel zu ihren Gunsten kippen. Nun sind die Violetten unter Zugzwang, ist man doch aufgrund der drei Minuspunkte am Tabellenende und bräuchte dringend einen Sieg, um dies so schnell wie möglich wettzumachen. Bauen kann man wieder auf Kapitän Mühl, der in die Mannschaft zurückkehren wird.

Für den LASK lief es da zum Auftakt wesentlich besser und man konnte einen recht ungefährdeten 3:1 Erfolg über Klagenfurt einfahren. Speziell im ersten Durchgang hatte man alles im Griff und vor allem Neuerwerbung Ljubicic sorgte im Angriff für viel Wirbel, weshalb ihm nicht nur ein Treffer, sondern auch ein Assist gelangen. Bitter ist einzig der unnötige Platzverweis von Schlüsselspieler Michorl, der den Linzern nun in diesem schwierigen Auswärtsspiel fehlen wird. Dennoch verfügt man über genügend Qualität im Kader und wird spannend zu sehen sein, ob Neuzugang Zulj in Wien sein Debüt für den LASK geben wird.

– Der FK Austria Wien gewann das Hinspiel der Vorsaison in der Bundesliga gegen den LASK mit 2:0 – Austrias einziger Sieg gegen die Linzer Athletiker in den vergangenen 13 Duellen in der ADMIRAL Bundesliga.

– Der LASK ist in der ADMIRAL Bundesliga seit sechs Auswärtsspielen beim FK Austria Wien ungeschlagen (4S 2U) – erstmals so lange. Der LASK traf gegen die Wiener Austria in den vergangenen sechs BL-Auswärtsspielen in Folge – erstmals so lange.

– Der LASK gewann das Auftaktspiel gegen den SK Austria Klagenfurt mit 3:1. Die Linzer Athletiker gewannen seit dem Wiederaufstieg 2017 nur in der Saison 2019/20 die ersten beiden Spiele einer Saison der Bundesliga. Damals stellte der LASK auch einen neuen Bundesliga-Rekord in Auswärtsspielen auf, als die Linzer die ersten 11 Auswärtsspiele einer BL-Saison allesamt für sich entschieden.

– FK Austria Wiens Neuverpflichtung James Holland absolvierte für den LASK in der Bundesliga 130 seiner 236 Spiele. Seit dem Wiederaufstieg der Linzer Athletiker absolvierten nur Peter Michorl (156) und Thomas Goiginger (142) mehr BL-Spiele für den LASK: Im LASK-Trikot erzielte Holland acht BL-Tore, für den FK Austria Wien ist der 33-jährige Australier noch ohne Torerfolg (106 BL-Spiele).

– Dietmar Kühbauer kassierte als Trainer in der Bundesliga 11 Niederlagen in den Spielen gegen den FK Austria Wien – nur in den Spielen gegen den FC Red Bull Salzburg (17-mal) verlor er häufiger. Allerdings ist Kühbauer seit fünf BL-Spielen gegen die Wiener Austria ungeschlagen (1S 4 U) – erstmals so lange.

Letztes Spiel:

Austria 2:3 LASK

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 150 (74 Siege Austria, 37 Remis, 39 Siege LASK)

Gesperrt: Niemand / Michorl

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Altach-Austria / WAC-LASK