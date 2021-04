Faktencheck zur 23. Bundesliga-Runde 2020/21

Der 23. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und damit startet die Meisterschaft in die heiße Phase, nachdem der Grunddurchgang abgeschlossen ist....

Der 23. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und damit startet die Meisterschaft in die heiße Phase, nachdem der Grunddurchgang abgeschlossen ist. Am Samstag steht die Qualifikationsrunde auf dem Programm, wo u.a. die Wiener Austria ein Heimspiel gegen die wiedererstarkten Altacher bestreitet. Am Sonntag geht es dann mit der Meisterrunde weiter, wo im Spitzenspiel der Liga-Krösus Red Bull Salzburg auf den kleinen Angstgegner SK Sturm Graz trifft.

FK Austria Wien – SCR Altach

Samstag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Für die Austria kam die Länderspielpause wohl zur rechten Zeit, waren doch die letzten Ergebnisse alles andere als zufriedenstellend. Vor allem das letzte Spiel gegen WAC war lange Zeit ein Offenbarungseid und man ließ vieles vermissen, weshalb man auch mit 2:5 deutlich verlor. Nun muss man sich erneut der Qualifikationsgruppe stellen und mit dem SCR Altach die erste Hürde nehmen, was sicherlich nicht einfach werden wird. Zwar gewann man das letzte Spiel gegen die Vorarlberger mit 5:1, allerdings ist seither mit Damir Canadi ein neuer Trainer am Werken und präsentierten sich die Altacher seither verbessert. Fragen gibt es nach wie vor um die Zukunft des Vereins, wo man bislang wenig Konkretes zu hören bekommt, wie es in der nächsten Saison weitergehen wird.

Der SCR Altach auf der anderen Seite konnte sich rechtzeitig vor der Qualifikationsgruppe aufrappeln und zwischenzeitlich aufatmen, auch wenn man nach wie vor nach hinten schauen muss. Unter Neo-Trainer Canadi hält man nach vier Spielen bei starken neun Punkten und holte damit drei Siege in dieser kurzen Zeitspanne. Vor allem die Defensive konnte der Rückkehrer auf der Trainerbank prompt stabilisieren und den Vorarlbergern neues Selbstvertrauen einhauchen. Daher wird es auch spannend zu sehen sein, welchen Weg die Altacher gehen werden und ob man eventuell sogar auf den Sieg der Qualifikationsgruppe schielen kann.

– Der FK Austria Wien gewann das letzte BL-Duell gegen den SCR Altach mit 5:1. Mit mehr als 4 Toren Differenz gewann die Wiener Austria in der Bundesliga kein Spiel gegen Altach.

– Der FK Austria Wien ist gegen den SCR Altach seit 4 Spielen ungeschlagen (3 Siege, ein Remis) – wie zuletzt von 2009 bis 2015. Die Wiener Austria blieb noch nie 5 Duelle in der Bundesliga gegen Altach ungeschlagen.

– Der SCR Altach gewann 13-mal in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien – so häufig wie gegen kein anderes Team.

– Der SCR Altach erzielte in der Bundesliga 44 Tore gegen den FK Austria Wien – nur gegen den SV Mattersburg (46) mehr.

– Der SCR Altach gewann im Frühjahr dieser Saison der Bundesliga 4 Spiele – so viele wie der FK Austria Wien. Altach feierte 3 dieser 4 Siege auswärts.

Letztes Duell: Austria 5:1 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 39 (19 Siege Austria, 6 Remis, 14 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: Suttner, Jukic / Thurnwald, Karic, Schreiner

Gesperrt: Pichler / Niemand

Gefährdet: Martel, Teigl / Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-Austria / Altach-St.Pölten

SKN St. Pölten – FC Admira

Samstag 17:00, NV-Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der SKN St. Pölten geht durchaus zwiegespalten in die Qualifikationsgruppe, wobei man aufgrund der letzten Wochen eher den Blick nach unten richten sollte. Auch wenn man im letzten Spiel ein spektakuläres 3:3 gegen Hartberg hinlegte und den Steirern damit die Meisterrunde vermieste, feierte man im bisherigen Frühjahr erst einen einzigen Sieg. Daher gibt es auch einige Diskussionen um Trainer Ibertsberger und dieser sollte schnell danach trachten, jegliche Abstiegssorgen den Niederösterreichern zu nehmen. Feiert man im NÖ-Derby einen Sieg, könnte man den Vorsprung nach unten damit gleich verdoppeln.

Auf der anderen Seite sieht es beim FC Admira nicht wirklich besser aus und könnte man das NÖ-Derby auch als Krisenduell titulieren. Die Südstädter gehen nicht von ungefähr als Tabellenschlusslicht in die Qualifikationsgruppe und kämpfen damit gegen den Abstieg, wobei man dank der Punkteteilung immerhin nur noch einen Zähler hinter dem rettenden Ufer liegt. Zumindest etwas Selbstvertrauen konnte man vor der Länderspielpause tanken und man rang dem Angstgegner Sturm Graz immerhin ein 0:0 Unentschieden ab. Würden die Südstädter hier einen Sieg holen, könnte man sogar eventuell die rote Laterne abgeben.

– Der SKN St. Pölten ist in der Bundesliga seit 3 Spielen gegen den FC Admira ungeschlagen (2 Siege, ein Remis) – wie sonst nur in den ersten 3 Begegnungen (ein Sieg, 2 Remis).

– Der SKN St. Pölten traf gegen den FC Admira 3 Spiele in Folge (10 Tore) – nie in mehr Duellen in der Bundesliga.

– Der FC Admira verlor in der Bundesliga nur das 1. Spiel beim SKN St. Pölten und ist seit 7 BL-Auswärtsspielen in St. Pölten ungeschlagen (2 Siege, 5 Remis).

– Der FC Admira punktete in der Bundesliga in 5 der 10 Spiele in diesem Kalenderjahr und damit häufiger als in den 12 Spielen im Herbst (3-mal).

– Admiras David Atanga ist mit 3 Assists Topvorbereiter seines Teams (dazu ein Tor). Im Dress des SKN St. Pölten kam Atanga im Frühjahr 2018 auf 6 direkte Torbeteiligungen (5 Tore, ein Assist).

Letztes Duell: St. Pölten 2:2 Admira

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 61 (15 Siege St.Pölten, 15 Remis, 31 Siege Admira)

Verletzt/Angeschlagen: Tursch, Asadi / Sax, Rath, Tomic, Babuscu, Hoffer,

Breunig, Gartner

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Maier

Nächstes Spiel: Altach-St.Pölten / Admira-Ried

SV Ried – TSV Hartberg

Samstag 17:00, Tivoli Neu, Schiedsrichter: Andreas Heiß

Bei der SV Ried nehmen die turbulenten Zeiten scheinbar kein Ende und so gab es auch in der Länderspielpause einen Paukenschlag. Trainer Muslic entschied sich seinen Stuhl zu räumen, weshalb nun Andreas Heraf das Zepter bei den Oberösterreichern schwingt. Das sollte den Innviertlern zu denken geben, ist dies doch der mittlerweile vierte Trainer in dieser Saison und gibt es einige Fragezeichen hinter Heraf. Hält der Trend der Rieder weiterhin an, dann ist man in dieser Verfassung wohl Abstiegskandidat Nr.1 und muss sich große Sorgen um den Verbleib in der Bundesliga machen. Mit dem Spiel gegen den TSV Hartberg wartet dazu noch eine schwierige Aufgabe zum Start der Qualifikationsrunde und wäre wohl ein Punktegewinn schon ein Erfolg.

Auf der anderen Seite hatte der TSV Hartberg einen äußerst bitteren letzten Spieltag zu verarbeiten, der die Steirer wohl noch länger verfolgen wird. Man hatte die Meisterrunde quasi bereits in der Tasche und kämpfte sich gegen den SKN tapfer zurück, ehe man sich in der Nachspielzeit den Ausgleich einfing und damit nun in der Qualifikationsgruppe weitermachen muss. Doch möglicherweise hat man nun sogar noch bessere Chancen nach Europa zu kommen und wenn man die Qualifikationsgruppe gewinnt, wartet wohl ein schlagbarer Gegner auf die Steirer im Playoff. Davor muss man allerdings die Hausaufgaben erledigen und am besten mit einem Sieg gegen die angeschlagenen Rieder starten.

– Die SV Ried punktete in beiden BL-Spielen gegen den TSV Hartberg (ein Sieg, ein Remis). Ried kassierte 2020/21 von Hartberg nur ein Gegentor – so wenige wie gegen kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga.

– Die SV Ried gewann in der Bundesliga ihr einziges Heimspiel gegen den TSV Hartberg mit 2:0. Dies war Rieds einziger Zu-Null-Heimsieg 2020/21.

– Der TSV Hartberg verlor sein letztes Auswärtsspiel mit 0:4 beim SK Rapid Wien. Dies war Hartbergs einzige Niederlage in den vergangenen 7 Spielen in der Bundesliga (4 Siege, 2 Remis).

– Der TSV Hartberg holte im Grunddurchgang gegen die Teams der Qualifikationsgruppe 19 Punkte – so viele wie kein anderes Team der Qualifikationsgruppe in dieser Saison der Bundesliga.

– Stefan Nutz traf in beiden BL-Spielen gegen den TSV Hartberg. 3 oder mehr BL-Saisontore gegen ein Team gelangen bei der SV Ried zuletzt 2014/15 Denis Thomalla (3 vs. RBS), Clemens Walch (3 vs. WRN) und Thomas Fröschl (4 vs. Altach).

Letztes Duell: Hartberg 1:1 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 2 (1 Remis, 1 Sieg Ried)

Verletzt/Angeschlagen: Niemand / Lema, Schmerböck

Gesperrt: Klem, Rep / Niemand

Gefährdet: Gollner / Offenbacher

Nächstes Spiel: Harbterg-Austria / Admira-Ried

WSG Tirol – LASK

Sonntag 14:30, Tivoli Neu, Schiedsrichter: Gerhard Grobelnik

Die Freude der WSG Tirol wird wohl nach wie vor nicht verflogen sein und man kann nicht zu Unrecht euphorisiert sein, startet man doch trotzt schwieriger Umstände in der Meistergruppe und hat damit auch den wichtigen Klassenerhalt fixiert. Zwar brauchte man dafür Schützenhilfe vom SKN St. Pölten, aber selber holte man auch immerhin einen Punkt gegen die starken Rapidler und trug einen Teil dazu bei. Nun möchte man die „Großen“ so gut es geht ärgern und damit gegen den LASK starten, dem man vier Punkte im Grunddurchgang abknöpfen konnte. Sollte das den Tirolern erneut gelingen, würde man langsam zum Angstgegner des LASK mutieren.

Auf der anderen Seite hatte der LASK die Meistergruppe schon lange fixiert und ging es nur darum, sich eine optimale Ausgangsposition im Kampf um die vorderen Plätze zu verschaffen. Diese hat man nun eigentlich auch, liegt man doch nach der Punkteteilung nur noch einen Zähler hinter den zweitplatzierten Rapidlern und hat nun wieder alle Trümpfe in der Hand. Selbst auf Tabellenführer Salzburg wären es nur fünf Zähler, die durchaus aufzuholen sind, auch wenn die Bullen am letzten Spieltag den Linzern die Grenzen aufzeigten. Für die hohen Ziele des LASK wäre ein Sieg gegen die WSG Pflicht und damit könnte man sich auch für die letzten Spiele revanchieren.

– Die Bilanz zwischen der WSG Tirol und dem LASK und der WSG ist in Duellen in der Bundesliga absolut ausgeglichen – je ein Sieg bei 2 Remis, Torverhältnis 6:6.

– Die WSG Tirol gewann das letzte Duell gegen den LASK am 24. Jänner 2021 mit 4:2. Dies war der 1. Sieg der WSG in der Bundesliga nach 0:1-Rückstand.

– Die WSG Tirol ist seit 4 Spielen ungeschlagen (ein Sieg, 3 Remis) – erstmals so lange in der Bundesliga.

– Der LASK gewann 5 Auswärtsspiele in Folge – wie sonst nur von Mai 2019 bis März 2020 (damals 12 – Rekord in der Bundesliga).

– Rene Renner steht vor seinem 100. Spiel in der Bundesliga. Im letzten Auswärtsspiel (Runde 21 in Ried) erzielte er einen Doppelpack und damit seine ersten BL-Tore für den LASK.

Letztes Spiel: LASK 2:4 WSG

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 10 (1 Sieg WSG, 4 Remis, 5 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Niemand / Gruber, Karamonko, Raguz

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Petsos, Rieder / Niemand

Nächstes Spiel: Sturm-WSG / LASK-WAC

Wolfsberger AC – SK Rapid Wien

Sonntag 14:30 Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Der Wolfsberger AC hat also doch noch den Sprung in die Meistergruppe geschafft, wenn auch mit mehr Bauchschmerzen, als nötig gewesen wäre. Gegen die Austria verwandelte man am vergangenen Spieltag einen Rückstand in eine deutliche Angelegenheit und feierte einen 5:2 Auswärtssieg in der Bundeshauptstadt. Damit untermauerte man auch die letzten Spiele, wo man meistens an Spektakeln beteiligt war und viele Tore fielen. Das ist auch in dieser Begegnung zu erwarten, waren doch die Spiele der beiden Mannschaften meist äußerst spannend und gingen eng zu.

Auf der anderen Seite kam dem SK Rapid Wien die Punkteteilung zwar nicht unbedingt entgegen, konnten die Verfolger doch den Rückstand verkürzen, hat man allerdings dafür nach wie vor Chancen, die Tabellenspitze zu erklimmen. Daher wird es spannend zu sehen sein, was die Hütteldorfer aus dieser Situation machen werden und ob man an den starken vergangenen Leistungen anknüpfen wird können. Positive Neuigkeiten gab es dabei abseits vom Platz, verlängerte Erfolgstrainer Kühbauer doch seinen Vertrag und wird damit in den kommenden Spielzeiten für Stabilität sorgen.

– Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga gegen den WAC 2 Spiele am Stück – wie zuletzt im Kalenderjahr 2017. Rapid feierte nur im Kalenderjahr 2015 gegen den WAC 3 BL-Siege am Stück.

– Der WAC gewann 7 Heimspiele in der Bundesliga gegen den SK Rapid Wien – nur gegen den FK Austria Wien (8) mehr.

– Der SK Rapid Wien traf in der Bundesliga in den vergangenen 7 Duellen gegen den WAC immer (12 Tore) – wie sonst nur von Juli 2013 bis August 2016, damals in 13 Spielen (30 Tore).

– Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga seit 4 Spielen ungeschlagen (je 2 Siege und Remis). Rapid verlor nur eines der vergangenen 11 BL-Spiele – im Februar mit 2:4 in Salzburg.

– Der WAC erzielte unter Roman Stary in der Bundesliga in den ersten 3 Spielen 12 Tore – Bestwert eines BL-Trainers.

Letztes Spiel: Rapid 1:0 WAC

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 34 (11 Siege WAC, 10 Remis, 13 Siege Rapid)

Verletzt/Angeschlagen: Novak, Sprangler, Peric / Schobesberger, Velimirovic, Dibon, Kitagawa

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Scherzer, Joveljic, Taferner, Stratznig / Niemand

Nächstes Spiel: LASK-WAC / Rapid-Salzburg

Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Für den Liga-Krösus startet nun die heiße Phase in der Meisterschaft, wo man danach trachten wird, so schnell wie möglich die Meisterschale zu fixieren. Man geht dabei auch mit einer guten Ausgangsposition in die Meisterrunde, hat man doch vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Rapid und damit die Möglichkeit, schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Allerdings startet man mit einem harten Auftaktprogramm, wartet doch gleich der SK Sturm Graz auf die Bullen. Die Grazer vermochten es ja bekanntlich, die Salzburger in dieser Saison bereits zwei Mal zu besiegen und präsentierten sich da als schwer zu knackende Nuss. Daher werden die Bullen auch auf Revanchen sinnen und diese Schmach begradigen wollen.

Auf der anderen Seite hat der SK Sturm Graz sich eine gute Ausgangsposition geschaffen und man ist mit sechs Punkten Vorsprung auf den WAC etwas weiter entfernt vom möglichen Playoff um einen internationalen Startplatz. Daher können die Steirer auch den Blick nach vorne richten, wo man nur vier Zähler hinter den zweitplatzierten SK Rapid Wien liegt. Die ersten Runden in der Meisterrunde werden dabei entscheidend sein, wohin sich die Grazer orientieren können und gelingt es erneut, die Bullen zu ärgern und drei Punkte zu holen, wäre man dick im Geschäft um die vorderen Plätze dabei.

– Der SK Sturm Graz gewann in dieser Saison der Bundesliga beide Spiele gegen den FC Red Bull Salzburg. 3 BL-Saisonsiege gegen Salzburg gelangen seit der Saison 2005/06 keinem Team.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga 9 der ersten 10 Spiele im neuen Kalenderjahr. Das war zuvor nur Salzburg 2017 und dem FC Tirol 1996 gelungen.

– Der FC Red Bull Salzburg traf 32 BL-Heimspiele in Folge – RBS-Klubrekord. Der Rekord in der Bundesliga steht bei 41 Heimspielen in Folge mit Torerfolg, aufgestellt vom SK Rapid Wien von 1983 bis 1986.

– Der SK Sturm Graz kassierte in den ersten 22 Spielen 20 Gegentreffer, Bestwert in dieser Saison der Bundesliga und zuletzt 2010/11 so wenige.

– Patson Daka traf in der Bundesliga 6 Einsätze in Folge, wie im Salzburg-Dress zuletzt Erling Haaland im Herbst 2019. Der RBS-Klubrekord steht bei 7 BL-Einsätzen mit Tor in Folge, aufgestellt von Marc Janko und Jonatan Soriano.

Letztes Spiel: Sturm 2:1 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 189 (75 Siege Salzburg, 50 Remis, 64 Siege Sturm)

Verletzt/Angeschlagen: Okafor, Vallci, Sucic, Camara, Koita / Gazibegovic, Yeboah, Trummer, Ingolitsch

Gesperrt: Camara, Koita / Niemand

Gefährdet: Niemand / Hierländer, Ingolitsch

Nächstes Spiel: Rapid-Salzburg / Sturm-WSG