Faktencheck zur 23. Bundesliga-Runde 2022/23

Die 23. Runde der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und damit auch der erste Spieltag nach der Punkteteilung und dem Grunddurchgang. Den Anfang...

Die 23. Runde der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und damit auch der erste Spieltag nach der Punkteteilung und dem Grunddurchgang. Den Anfang macht dabei die Qualifikationsgruppe bereits am Freitag, wo der TSV Hartberg den SC Austria Lustenau empfängt. Am Sonntag werden allerdings alle Blicke auf die Meistergruppe gerichtet sein, wo im Spitzenspiel der SK Sturm den SK Rapid zum Duell empfangen wird.

TSV Hartberg – SC Austria Lustenau

Sonntag 19:30, Profertil Arena, Schiedsrichter: Alan Kijas

Der Aufwärtstrend ist beim TSV Hartberg unter Trainer Markus Schopp in den letzten Wochen deutlich spürbar und auch wenn die Ergebnisse nicht immer eingefahren wurden, war das Auftreten in den meisten Fällen schwer in Ordnung. So auch im letzten Spiel gegen den LASK, wo man den Tabellendritten am Rande einer Niederlage brachte und den Sieg verdient gehabt hätte, jedoch spät den Ausgleichstreffer kassierte. Nun geht es in der Qualifikationsgruppe darum, schnellstmöglich einen Polster auf den Abstiegsplatz aufzubauen, um in ruhigere Gewässer zu gelangen.

Beim SC Austria Lustenau auf der anderen Seite läuft es in letzter Zeit ebenfalls nicht so übel und man konnte sich leistungstechnisch etwas stabilisieren, speziell die anfällige Defensive. Zuletzt feierte man sogar zwei Siege in Folge, was in dieser Saison höchsten Seltenheitswert hat, wechseln sich bei den Vorarlbergern doch für gewöhnlich Erfolg und Misserfolg wöchentlich ab. Nun hat man aber eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Gewinn der Qualifikationsgruppe und mit drei Punkten zum Start könnte man sogar eine kleine Siegesserie starten und eventuell den Platz an der Sonne einnehmen.

– Für den SC Austria Lustenau war das 4:1 gegen den TSV Hartberg im Hinspiel der höchste Sieg seit der Rückkehr in die Bundesliga, mehr Tore erzielten die Lustenauer in einem BL-Spiel nur am 2. August 1997 beim 5:0 gegen den FC Admira.

– Der TSV Hartberg ist an Freitagen in der Bundesliga ungeschlagen (1S 1U). Der SC Austria Lustenau verlor jedes seiner fünf BL-Spiele an Freitagen – darunter war das 0:1 beim LASK in der 19. Runde. Jedes der fünf Freitag-Spiele für Lustenau fand auswärts statt, in den letzten vier davon blieb Lustenau sogar torlos.

– Der SC Austria Lustenau hält bei 27 Punkten nach den ersten 22 BL-Spielen und damit erstmals bei so vielen zum Vergleichszeitpunkt in einer Saison der Bundesliga (Höchstwert zuvor waren 20 Punkte – in der Saison 1997/98). Nur 1997/98 holte Lustenau so viele Punkte in einer gesamten BL-Saison (32).

– Der TSV Hartberg gewann noch nie das Auftaktspiel der Qualifikationsgruppe (1U 2N), den einzigen Sieg zum Auftakt einer Gruppenphase gab es 2019/20 in der Meistergruppe (2:1 gegen den LASK). Das erste Heimspiel einer Gruppenphase gewann Hartberg nur 2020/21 (1:0 gegen den FK Austria Wien), dazu gab es ein Remis und zwei Niederlagen.

– Der SC Austria Lustenau gewann zwei BL-Spiele in Folge – wie zuvor nur in Runde 4 und 5. Die Vorarlberger feierten bereits sieben Siege in dieser Saison der Bundesliga und damit erstmals so viele in einer gesamten BL-Saison. Bestwert zuvor waren sechs Siege in 36 Spielen der Saison 1997/98.

Letztes Duell

Hartberg 1:1 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 2 (1 Remis, 1 Sieg Lustenau)

Gesperrt: Heil / Niemand

Gefährdet: Providence, Farkas, Fadinger / Anderson

Nächstes Spiel: Ried-Hartberg / Lustenau-Altach

Wolfsberger AC – SV Ried

Samstag 17:00, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Alain Sadikovski

Nachdem diese beiden Teams bereits vor der Länderspielpause aufeinandertrafen, gibt es nun quasi das Rückspiel in dieser Begegnung. Dabei wollen es die Wolfsberger dieses Mal besser machen als beim torlosen 0:0 und mit drei Punkten am Ende dastehen. Ein kleines Erfolgserlebnis gelang den Kärntnern insofern, dass man in der Defensive endlich die Null halten konnte, was in dieser Saison Seltenheitswert hatte. Nun wartet auf die Wölfe nach der Punkteteilung ein Schlüsselspiel, wo man mit einem Sieg einen direkten Konkurrenten um den Abstieg auf Distanz halten und gleichzeitig Selbstvertrauen tanken könnte.

Die SV Ried weist unter Interimstrainer Senft bislang eine ausgeglichene Bilanz auf mit je einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage. Es gelang dem neuen Übungsleiter die Mannschaft scheinbar recht schnell zu erreichen und in einigen Bereichen ist auch eine positive Veränderung spürbar. Allerdings mussten die Innviertler eine Hiobsbotschaft verkraften, denn mit Spielmacher Nutz verlor man beim 0:0 gegen den WAC einen Schlüsselspieler aufgrund eines Kreuzbandrisses und fehlt damit ein wichtiges Puzzleteil im Abstiegskampf. Es wird daher interessant zu beobachten sein, ob die Rieder in der Lage sein werden, diesen Ausfall irgendwie zu kompensieren, ist die Offensive doch bislang die größte Problemzone in dieser Saison.

– Der WAC und die SV Ried treffen sich erstmals in zwei aufeinanderfolgenden BL-Spielen (0:0 in der 22. Runde). Ried ist in dieser Saison der Bundesliga gegen den WAC ungeschlagen (1S 1U) und holte im Grunddurchgang vier der 18 Punkte gegen die Kärntner.

– Die SV Ried gewann das Auswärtsspiel gegen den WAC im BL-Grunddurchgang 2:1, davor blieben die Kärntner aber sechs Heimspiele in Folge ungeschlagen (4S 2U). Der WAC traf in der Bundesliga in den letzten neun Heimspielen gegen Ried und blieb nur in einem der 13 Heim-Duelle torlos – am 26. März 2014 mit 0:2.

– Der WAC erzielte drei Tore nach Dribblings – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Mehr Tore nach Dribblings erzielten in einer kompletten BL-Saison zuletzt der FC Red Bull Salzburg und die SV Ried in der Saison 2020/21 (je 4).

– Die SV Ried erzielte als einziges Team mehr als die Hälfte der Tore nach Standards (9 von 16). Die Innviertler erspielten sich eine Chancenqualität nach Standards für 11,6 Tore – nur der SK Sturm Graz in dieser Saison der Bundesliga eine höhere (15,5). Im ersten Saison-Duell gegen den WAC traf Tin Plavotic nach Eckball.

– Tai Baribo vom WAC erzielte 12 Tore in dieser Saison der Bundesliga und übertraf damit seinen Wert der Vorsaison (11). Baribo traf von Runde 7 bis 10 sowie von Runde 17 bis 20 in vier Einsätzen in Folge und erzielte die letzten vier WAC-Tore.

Letztes Duell:

Ried 0:0 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 26 (9 Siege Ried, 8 Remis, 9 Siege WAC)

Gesperrt: Niemand / Ungar

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WSG-WAC / Ried-Hartberg

SCR Altach – WSG Tirol

Samstag 17:00, Cashpoint-Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Beim SCR Altach ging es in der Länderspielpause turbulent zu und man vollzog einen Trainerwechsel, weshalb die Amtszeit von Miroslav Klose bei den Vorarlbergern zu Ende ging. Zwar konnte Klose zuletzt beim Liga-Krösus ein überraschendes 1:1 ergattern und sogar an den drei Punkten schnuppern, allerdings wogen die neun sieglose Spiele letztlich zu schwer, um hier nicht die Reißleine zu ziehen. Als Nachfolger wurde nun Klaus Schmidt bestellt, der einmal mehr als Feuerwehrmann einspringen darf. Es wird wichtig sein das Ruder herumzureißen, denn man geht als Tabellenletzter in diesen Abstiegskampf hinein und muss alles unternehmen, um von da unten wieder herauszukommen.

Etwas entspannter ist die Lage dagegen bei der WSG Tirol, die mit einem Vorsprung von sechs Punkten auf den Tabellenletzten Altach in die Qualifikationsgruppe startet. Allerdings zeigt hier auch der Trend seit mehreren Wochen klar nach unten und wartet man seit fünf Spielen auf einen Erfolg – verlor davon sogar vier Stück. Das ist auch der Grund, weshalb man die tolle Ausgangsposition auf die Teilnahme in der Meistergruppe letztlich verspielte und nun schnellstmöglich danach trachten muss, den Klassenerhalt zu sichern. Mit einem Sieg in Altach wäre dies auch ein großer Schritt und könnte man hier auf neun Punkte davonziehen.

– Der SCR Altach ist in der seit vier Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (2S 2U) – wie zuvor nur in den ersten vier BL-Duellen (3S 1U). Dazwischen blieben die Tiroler vier BL-Spiele in Folge ungeschlagen (3S 1U).

– Die zwei Duelle zwischen dem SCR Altach und der WSG Tirol im Grunddurchgang endeten 0:0. Die WSG spielte erstmals in einer BL-Saison gegen einen Gegner zweimal 0:0, bei Altach gab es das zuvor nur 2017/18 gegen den SK Sturm Graz. Drei torlose Remis in einer BL-Saison gab es zuletzt 1996/97 zwischen dem SK Sturm und FC Red Bull Salzburg.

– Der SCR Altach ist als einziges Team seit der Ligareform immer in der Qualifikationsgruppe. Die Bilanz der Vorarlberger in der Gruppenphase: 15 Siege, 17 Remis, 8 Niederlagen. Zweimal bestritt Altach das Auftaktspiel daheim und blieb dabei ungeschlagen (2:1 gegen den SV Mattersburg 2018/19 sowie 0:0 gegen den TSV Hartberg 2021/22).

– Die WSG Tirol hält bei fünf Auswärtssiegen nach dem Grunddurchgang– nie mehr in einer gesamten Saison der Bundesliga (je 5 in 2020/21 und 2021/22).

– Klaus Schmidt feiert seine Rückkehr in die Bundesliga (zuletzt am 12.11.2022 für den TSV Hartberg gegen Rapid 1:2) und beim SCR Altach (zuletzt am 27.5.2018 gegen Sturm 0:0). 2017/18 führte er die Altacher auf Platz 8 – besser waren die Vorarlberger danach am Saisonende nie platziert. In der Europa-League-Qualifikation 2017/18 überstanden die Altacher mit ihm drei Runden und scheiterten erst im Playoff an Maccabi Tel Aviv.

Letztes Duell:

Altach 0:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 12 (5 Siege Altach, 4 Remis, 3 Siege)

Gesperrt: Nuhiu / Niemand

Gefährdet: Strauss / Müller

Nächstes Spiel: Lustenau-Altach / WSG-WAC

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg

Sonntag 14:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Dank eines starken Fotofinishs und mit etwas Schützenhilfe, gelang dem SK Austria Klagenfurt der erneute Einzug in die Meistergruppe, womit man im Konzert der Großen teilnehmen darf. Viel wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass man vorzeitig den Klassenerhalt gesichert hat und damit auch nächstes Jahr in der höchsten Spielklasse verweilen darf. Nun geht es für die Kärntner darum, ein besseres Gesicht als letztes Jahr zu zeigen, wo man ja keinen einzigen Sieg in der Meistergruppe einfahren konnte und die Rolle als Punktelieferant einnahm. Man startet mit einer guten Ausgangssituation und hat nur vier Zähler Rückstand auf den drittplatzierten LASK.

Für den amtierenden Meister Red Bull Salzburg ging der Grunddurchgang mit einem Dämpfer zu Ende und man kam gegen den Tabellenletzten Altach nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Damit hat man nun nach der Punkteteilung nur noch drei Zähler Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz, womit die Bullen nach längerem mal wieder ernsthaft gefordert werden. Daher wird der Liga-Krösus auch klarerweise versuchen, so schnell wie möglich für klare Verhältnisse zu sorgen und nicht die letzte Titelchance auch noch zu verspielen, was einer Katastrophe gleichkäme. Unterschätzen sollte man die Klagenfurter dabei nicht, hat man sich doch in der Vergangenheit schon hier und da gegen die Violetten schwergetan.

– Der SK Austria Klagenfurt kassierte in den 22 Spielen im Grunddurchgang 10 Niederlagen. In der Vorsaison kassierte Klagenfurt Niederlage Nummer 10 erst im 28. Spiel (gegen den WAC, 2-3 H). Allerdings holten die Klagenfurter auch neun Siege aus den ersten 22 Spielen dieser Saison der Bundesliga und damit mehr als in der gesamten Vorsaison in 32 Spielen (8 Siege).

– Der FC Red Bull Salzburg holte 55 Punkte aus den ersten 22 BL-Spielen (wie 2018/19 und 2021/22) – nie mehr und als einziges Team in der Drei-Punkte-Ära. Salzburg ist seit der 2. Runde (1-2 gegen den SK Sturm) in der Bundesliga ungeschlagen (16S 4U), gab aber in Runde 22 (1:1 gegen Altach) nach zuvor acht Siegen in Folge wieder Punkte ab.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann die letzten beiden Heimspiele in der Bundesliga (3-0 gegen Altach und 1-0 gegen Hartberg). Drei BL-Heimsiege in Folge gelangen der Klagenfurter Austria noch nie und gegen Salzburg blieb Klagenfurt in den letzten beiden BL-Heimspielen sogar torlos (0:6 und 0:1).

– Der FC Red Bull Salzburg gewann 10 BL-Auswärtsspiele in Folge – erstmals in der Klubhistorie. Der Rekord in der Bundesliga an Auswärtssiegen in Folge liegt bei 12 und wurde vom LASK (Mai 2019 bis März 2020) sowie FK Austria Wien (Mai bis November 1985) aufgestellt.

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte 12 Kopfballtore – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga und mehr als doppelt so viele wie in der gesamten Vorsaison (5). Salzburg kassierte drei Gegentore per Kopf – nur der LASK (2) in dieser BL-Saison weniger.

Letztes Duell:

Klagenfurt 0:1 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 6 (1 Sieg Klagenfurt, 1 Remis, 4 Siege Salzburg)

Gesperrt: Mahrer, Rieder, Irving / Niemand

Gefährdet: Rieder, Gkezos / Sucic, Solet

Nächstes Spiel: Rapid-Klagenfurt / Salzburg-Austria

FK Austria Wien – LASK

Sonntag 14:30, Generali Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Nach dem wichtigen Derbysieg gegen den Erzrivalen Rapid, konnte der FK Austria Wien kräftig durchatmen und den Einzug in die Meistergruppe feiern. Dabei war das Auftreten der Violetten beeindruckend und man konnte vor allem durch die hohe Intensität letztlich diesen Erfolg einfahren. Das wird man nun auch gegen den LASK anvisieren, wobei man hier auf furchtbare Bilanz blickt. Der letzte Heimsieg gegen die Oberösterreicher liegt fast sechs Jahre zurück, den es im Happel-Stadion gab und in Wien-Favoriten ist es mittlerweile sogar 12 (!) Jahre her, dass man gegen die Linzer gewinnen konnte. Die Hoffnungen werden klarerweise auf den Schultern von Torjäger Tabakovic liegen, der mit seinem sieben Frühjahrstreffern zu den besten Torschützen Europas zählt.

Der LASK schaffte dagegen recht komfortabel den Einzug in die Meistergruppe, allerdings ist die Stimmung im Umfeld in den letzten Wochen spürbar schlechter geworden. Das liegt an den wenig überzeugenden Auftritten gegen unterlegene Gegner, wo man selten der Rolle als Favorit gerecht wurde. So auch zuletzt gegen den TSV Hartberg, wo man eine furchtbare erste Halbzeit spielte und beim 2:2 glücklich zu einem Punktegewinn kam. Auch die Tatsache, dass man gegen die „Big Four“ der Liga seit Mitte August keinen Sieg einfahren konnte, sollte den Linzern zu denken geben und ist kein gutes Omen. Daher wird der Start für den LASK unheimlich wichtig sein und mit einem Sieg könnte man den Vorsprung auf die Austrianer auf sechs Zähler anwachsen lassen.

– Der LASK ist in der Bundesliga seit sieben Auswärtsspielen beim FK Austria Wien ungeschlagen (4S 3U) – erstmals so lange. Von den aktuellen BL-Teams hat der LASK momentan nur gegen den SCR Altach eine längere deratige Serie (12 Auswärtsspiele – 8S 4U).

– Der FK Austria Wien gewann sechs der ersten 11 Heimspiele in dieser Saison der Bundesliga und damit bereits nach dem Ende des Grunddurchgangs so viele wie in der gesamten Vorsaison (6S in 16 Heimspielen).

– Der LASK verlor nur eines der ersten 11 Auswärtsspiele. Das gelang den Linzer Athletikern seit Gründung der Bundesliga zuvor nur in der Saison 2019/20, als sogar die ersten 11 BL-Auswärtsspiele der Saison gewonnen wurden.

– Der FK Austria Wien erzielte sieben Tore nach Hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Die zweitmeisten Tore nach Hohen Ballgewinnen erzielte in dieser Saison der LASK (5, wie der SK Sturm).

– Der LASK erzielte 20 Tore in der ersten Hälfte – Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Allerdings blieben die Linzer Athletiker in den beiden Duellen dieser BL-Saison gegen den FK Austria Wien ohne Treffer in den ersten 45 Minuten.

Letztes Spiel:

LASK 2:2 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 152 (74 Siege Austria, 39 Remis, 39 Siege LASK)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Fitz, Braunöder / Stojkovic

Nächstes Spiel: Salzburg-Austria / LASK-Sturm

SK Sturm Graz – SK Rapid Wien

Sonntag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Der SK Sturm Graz befindet sich auch weiterhin in einem Erfolgslauf und konnte nicht umsonst fünf der letzten sechs Spiele gewinnen. So auch am vergangenen Spieltag bei der WSG Tirol, wo man recht mühelos mit 2:0 gewann und das gesamte Spiel de facto die Kontrolle innehatte. Damit hat man sich auch eine starke Ausgangsposition für die Meistergruppe erarbeitet und liegt nur drei Zähler hinter Salzburg, wodurch man die Möglichkeit hat in den Titelkampf einzugreifen. Mit dem Auftakt gegen Rapid wartet auch gleich ein harter Brocken, wo man hofft mit einem Sieg in diese heiße Phase hineinstarten zu können.

Auch der SK Rapid Wien konnte sich recht komfortabel für die Meistergruppe qualifizieren, allerdings ist die Stimmungslage zuletzt etwas gedrückt gewesen. Die 0:2 Niederlage im Derby gegen den Rivalen Austria liegt hier schwer im Magen und man war vor allem ob der eigenen Leistung äußerst enttäuscht, da vom Aufwärtstrend wenig zu sehen war und man speziell kämpferisch unter den Erwartungen blieb. Nun geht es darum, Wiedergutmachung zu leisten und es in diesem Spitzenspiel diesmal besser zu machen. Man hat auch noch eine Rechnung offen mit den Grazern, verlor man doch das letzte Duell unglücklich erst in der Nachspielzeit.

– Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit acht Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (5S 3U) – erstmals so lange in der Geschichte der österreichischen Bundesliga. Weiters gewann der SK Sturm beide Duelle in dieser BL-Saison – innerhalb einer Saison gab es zuletzt 2016/17 zwei Siege in Folge und mehr zuletzt 1999/2000 (damals 3).

– Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga sieben Spiele in Folge gegen den SK Rapid Wien – wie zuletzt von März 2008 bis Mai 2010 (damals sogar in 9 in Folge).

– Der SK Sturm Graz holte 48 Punkte aus den ersten 22 BL-Spielen – so viele waren es zum Vergleichszeitpunkt einer Saison in der Bundesliga nur 1997/98 (damals sogar 51). Sturm kassierte erst zwei Niederlagen –nur 1997/98 (1) waren es nach den ersten 22 Spielen weniger.

– Beim SK Sturm Graz trafen 18 verschiedene Spieler – Höchstwert im Grunddurchgang dieser Saison in der Bundesliga. BL-Rekord einer gesamten Saison sind 19 verschiedene Schützen vom FC Red Bull Salzburg 2019/20.

– Der SK Rapid Wien erzielte 13 Tore nach Flanken –Bestwert in dieser Saison in der Bundesliga. Es schlug zudem kein anderes BL-Team so viele Flanken aus dem Spiel (338), erfolgreiche Flanken aus dem Spiel (80) und anteilig erfolgreiche Flanken aus dem Spiel (23,4%) wie die Hütteldorfer.

Letztes Spiel:

Sturm 1:0 Rapid

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 216 (56 Siege Sturm, 56 Remis, 104 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Schnegg, Gorenc-Stankovic, Teixeira / Burgstaller

Nächstes Spiel: LASK-Sturm / Rapid-Klagenfurt