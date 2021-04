Faktencheck zur 25. Bundesliga-Runde 2020/21

Der 25. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag steht die Qualifikationsrunde auf dem...

Der 25. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag steht die Qualifikationsrunde auf dem Programm, wo u.a. der SKN St. Pölten die Wiener Austria empfängt. Am Sonntag geht es dann mit der Meisterrunde weiter, wo im Spitzenspiel der SK Rapid Wien den SK Sturm Graz.

SKN St. Pölten – FK Austria Wien

Samstag 17:00, NV-Arena, Schiedsrichter: Felix Ouschan

Für die Austria wäre nach den Turbulenzen zuletzt (Peter Stögers Abgang im Sommer, keine Lizenz in erster Instanz) ein sportlicher Erfolg Balsam auf der violetten Seele. Da kommt ein Gastspiel bei SKN St. Pölten gerade recht, ist man hier doch schon 5 Matches ungeschlagen. Dazu hat Christoph Monschein gegen keinen Gegner der Bundesliga öfter getroffen (7mal). Doch der FAK-Stürmer konnte 2021 erst ein Ligator erzielen (das allerdings gegen die Niederösterreicher). St. Pölten ist seinerseits wild entschlossen, nach 7 sieglosen Spielen in Folge endlich wieder voll anzuschreiben – das wäre für den Tabellen-Vorletzten (punktegleich mit Schlusslicht Admira) auch enorm wichtig.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga ist seit 5 Auswärtsspielen beim SKN St. Pölten ungeschlagen (2 Siege, 3 Remis) – erstmals so lange.

– Der FK Austria Wien traf in den vergangenen 4 Auswärtsspielen beim SKN St. Pölten immer (insgesamt 7 Tore) – erstmals so lange in der Bundesliga.

– Der SKN St. Pölten erzielte 21% der Treffer in den letzten 15 Minuten der 1. Hälfte – nur der SCR Altach (29%) mit einem höheren Anteil in diesem Abschnitt in dieser Saison der Bundesliga.

– Für Georg Zellhofer stellt das Spiel gegen den FK Austria Wien seine Heimpremiere als Trainer des SKN St. Pölten dar. Auf seinen bisherigen BL-Stationen gewann Zellhofer, mit einer Ausnahme, stets sein 1. Heimspiel (4 Siege) – nur mit dem LASK im November 2010 nicht (0-0 gegen den FC Wacker Innsbruck).

– Christoph Monschein erzielte im vergangenen Auswärtsspiel in St. Pölten das 2. Tor beim 2-0-Sieg. Monschein erzielte gegen den SKN St. Pölten insgesamt 7 Tore in der Bundesliga – sein persönlicher Bestwert.

Letztes Duell: St. Pölten 0:2 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 44 (10 Siege St. Pölten, 13 Remis, 21 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Asadi, Tursch, Muhamedbegovic / Monschein, Grünwald, Jukic

Gesperrt: Niemand / Teigl, Pichler

Gefährdet: Schulz, Ljubicic, Schmidt / Fitz

Nächstes Spiel: Hartberg-St.Pölten / Austria-Ried

FC Admira – TSV Hartberg

Samstag 17:00, BSFZ-Arena, Schiedsrichter: Dieter Muckenhammer

Mit einem Sieg könnte Hartberg die Führung in der Qualifikationsgruppe verteidigen und sich gleichzeitig schon einen angenehmen 10-Punkte-Polster auf die letztplatzierten Admiraner erspielen. Die Südstädter wiederum wollen sich aus dem Tabellenkeller kämpfen. Allerdings spricht die Bilanz klar für die Steirer. Von den 8 bisherigen Duellen in der Bundesliga konnten sie sechs gewinnen. Für die Admira, die diese Saison bis jetzt die meisten Gegentore aller Bundesligisten kassierte (52), wäre es doppelt wichtig, die Null zu halten. Das gelang in den letzten sieben Partien gegen Hartberg kein einziges Mal – allerdings zweimal in den letzten drei Bundesligarunden. Hoffnung ist also angebracht.

– Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga gegen den FC Admira 5 Spiele in Folge – Klubrekord für die Steirer. Hartberg gewann gegen die Admira insgesamt 6 Spiele – so viele wie gegen kein anderes Team in der Bundesliga.

– Der TSV Hartberg traf in der Bundesliga gegen den FC Admira 7 Spiele in Folge (insgesamt 17 Tore). 8 Spiele in Folge traf Hartberg nur gegen den SK Sturm Graz.

– Der FC Admira erzielte 22% der Tore in der Anfangsviertelstunde – nur die WSG Tirol (24%) mit einem höheren Anteil in dieser Saison der Bundesliga.

– Dario Tadic 6 Tore gegen den FC Admira sind Höchstwert für einen Spieler des TSV Hartberg gegen ein Team in der Bundesliga, ebenso seine 8 direkten Torbeteiligungen gegen die Niederösterreicher.

– Manfred Gollner erzielte in Runde 24 per Elfmeter das Siegestor gegen den FK Austria Wien. Er traf erstmals innerhalb einer Saison der Bundesliga in 2 Spielen. Der erste dieser beiden Treffer gelang ihm in Runde 20 gegen den FC Admira.

Letztes Duell: Hartberg 2:1 Admira

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 19 (12 Siege Admira, 7 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Babuscu, Rath, Tomic, Datkovic, Kadlec / Schmerböck, Lema, Flecker, Horvath, Ertlthaler

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Maier / Gollner, Nimaga

Nächstes Spiel: Altach-Admira / Hartberg-St. Pölten

SV Ried – SCR Altach

Samstag 17:00, Josko Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Andi Heraf auf der Jagd nach dem Rekord von Helmut Kronjäger. Gewinnt er auch das dritte Spiel seit seinem Amtsantritt als Ried-Trainer, dann ist er zusammen mit Kronjäger der Einzige, dem so ein Traumeinstand mit den Innviertlern gelang. Allerdings haben die Altacher heuer noch keinen Punkt gegen die Oberösterreicher abgegeben. Mit einem Sieg in Ried wären die Vorarlberger die Abstiegssorgen wieder ein Stück weit los. Bitter: Ausgerechnet Emanuel Schreiner, der heuer schon viermal gegen seine oberösterreichischen Landsleute getroffen hat, plagt eine Sprunggelenksverletzung. Immerhin darf sich Altachs Bundesliga-Rekordspieler (170 Partien) über eine Vertragsverlängerung im Ländle freuen.

– Die SV Ried spielte in der Bundesliga gegen den SCR Altach vor heimischer Kulisse nie unentschieden (10 Siege, 3 Niederlagen).

– Der SCR Altach gewann in der Bundesliga gegen die SV Ried 2 Spiele in Folge – erstmals. Altach gewann damit gegen Ried auch erstmals 2 BL-Spiele innerhalb einer Saison.

– Andreas Heraf gewann seine ersten 2 BL-Spiele als Trainer der SV Ried. Das gelang zuvor nur Helmut Kronjäger, dieser gewann sogar seine ersten 3 Spiele (im Juli 2000) mit Ried in der Bundesliga.

– Emanuel Schreiner schnürte in beiden Saisonduellen gegen die SV Ried einen Doppelpack. Schreiner erzielte 4 BL-Tore gegen Ried in Serie, das gelang im Dress des SCR Altach sonst nur Leonardo 2006/07 gegen den SK Sturm Graz.

– Schreiner erzielte in dieser Saison der Bundesliga 4 Tore gegen die SV Ried. 5 BL-Saisontreffer für den SCR Altach gegen ein Team gelangen nur Leonardo 2006/07 gegen den SK Rapid Wien und Nikola Dovedan 2016/17 gegen den FK Austria Wien.

Letztes Duell: Altach 2:1 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 35 (21 Siege Ried, 5 Remis, 9 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: Niemand / Schreiner, Thurnwald

Gesperrt: Niemand / Zwischenbrugger

Gefährdet: Offenbacher / Niemand

Nächstes Spiel: Austria-Ried / Altach-Admira

Wolfsberger AC – WSG Tirol

Sonntag 14:30, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Für den RZ Pellets WAC ist es bereits der fünfte Anlauf erstmals in der Bundesliga WSG Swarovski Tirol zu schlagen. Ein enorm wichtiges Duell für beide Teams, liegen die Tiroler in der Meistergruppe doch nur zwei Punkte vor den Kärntnern auf Rang 5. Und dieser fünfte Platz würde die Qualifikation für die Play-off-Spiele um einen Europacup-Platz bedeuten. Das letzte Aufeinandertreffen dieser Teams in der Lavanttal-Arena ist gerade einmal 34 Tage her. Da setzte sich die WSG Tirol mit einem spektakulären 5:3 Auswärtssieg durch. Können die Kärntner diesmal den Spieß umdrehen?

– Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga keines der 4 Spiele gegen den WAC (3 Siege, 1 Remis). Gegen alle anderen Teams wurde mindestens ein Spiel verloren.

– Der WAC ist in der Bundesliga gegen die WSG Tirol sieglos (1 Remis, 3 Niederlagen). Gegen jedes andere Team gewann der WAC mindestens 3 Spiele.

– Die WSG Tirol erzielte in den beiden vorangegangenen Duellen in dieser Saison der Bundesliga gegen den WAC 9 Tore – mehr als gegen jedes andere Team. Diese 9 Tore wurden von 8 verschiedenen Spielern erzielt – nur Tobias Anselm traf doppelt.

– Der WAC erzielte 12 Kopfballtore – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga.

– Christopher Wernitznig war in den beiden vorangegangenen Duellen in dieser Saison der Bundesliga gegen die WSG Tirol stets an einem Tor direkt beteiligt (1 Tor, 1 Assist). Dies waren seine einzigen 2 BL-Torbeteiligungen 2020/21.

Letztes Spiel: WAC 3:5 WSG

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 4 (1 Remis, 3 Siege WSG Tirol)

Verletzt/Angeschlagen: Peretz, Sprangler / Gölles

Gesperrt: Lochoshvili / Niemand

Gefährdet: Jovelijc, Stratznig, Tafferner, Scherzer / Petsos, Rieder

Nächstes Spiel: WAC-Sturm / WSG-Salzburg

Red Bull Salzburg – LASK

Sonntag 14:30 Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Marschiert der FC Red Bull Salzburg nach dem souveränen Sieg gegen den SK Rapid weiter Richtung Titel? Der Tabellenführer empfängt den Dritten mit breiter Brust, hat den LASK in den letzten vier Duellen besiegt und bereits jetzt mit 11 Siegen in den ersten 12 Frühjahrspartien ein Rekordfrühjahr hingelegt. Was dem LASK Hoffnung geben kann? Das letzte Match gegen die roten Bullen ging nur knapp 0:1 verloren. Und: Im Jahr 2021 haben die Linzer von sechs Liga-Auswärtsspielen fünf gewonnen. Dazu konnte man letztes Jahr im Februar schon einmal eine historische Serie der Salzburger beenden und den Mozartstädtern die erste Heimniederlage nach 53 ungeschlagenen Heimspielen beibringen. Wer, wenn nicht der LASK, hätte also das Zeug, diesen Salzburg-Express zu stoppen?

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga gegen den LASK 4 Spiele in Folge. Das hatte es zuvor nur von März 2008 bis August 2009 gegeben – damals waren es sogar 6 Siege am Stück.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga 4 der vergangenen 5 Heimspiele gegen den LASK, bei einer Niederlage. Diese 2:3-Niederlage am 14. Februar 2020 beendete Salzburgs Rekordserie von 53 unbesiegten BL-Heimspielen in Folge.

– Der FC Red Salzburg gewann 19 der ersten 24 BL-Spiele – wie zuvor nur 2018/19. In der Geschichte der Bundesliga fuhr nur der FK Austria Wien 1985/86 mehr Siege in den ersten 24 BL-Spielen ein (20).

– Der FC Red Bull Salzburg gewann 11 der ersten 12 BL-Spiele im Frühjahr – als 1. Team in der Geschichte der Bundesliga so viele. Die Ausnahme war das 1:2 beim SK Sturm Graz im Februar 2021.

– Der LASK gewann im Frühjahr 2021 in der Bundesliga 5 Auswärtsspiele und damit bereits jetzt so viele wie im gesamten Kalenderjahr 2020.

Letztes Spiel: LASK 0:1 Salzburg

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 127 (48 Siege Salzburg, 41 Remis, 38 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Vallci / Gruber, Karamoko, Raguz

Gesperrt: Koita, Camara / Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WSG-Salzburg / LASK-Rapid

SK Rapid Wien – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Im zweiten Schlagerspiel der Meistergruppe könnte der SK Sturm mit einem Sieg über Rapid mit den Hütteldorfern punktemäßig gleichziehen. Damit wären die Grazer voll im Rennen im Kampf um einen Champions-League-Quali-Platz. Viel spricht allerdings für die Wiener, denn gegen keinen anderen Bundesliga-Klub konnte Rapid-Coach Didi Kühbauer mehr Siege einfahren. Auch im historischen Head-to-Head haben die Grün-Weißen klar die Nase vorn (79 Siege, 49 Remis, 46 Niederlagen). Achtung auf die Rapid-Viertelstunde: Da waren die Wiener heuer mit 14 Toren eindeutig am gefährlichsten. Doch auch Sturm gelangen diese Saison die meisten Treffer (9) in den letzten 15 Minuten. Eine heiße Schlussphase scheint also vorprogrammiert!

– Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga seit 7 Spielen gegen den SK Sturm Graz ungeschlagen (5 Siege, 2 Remis). Das gelang Rapid zuletzt von März 2013 bis September 2016, damals waren es sogar 10 unbesiegte Spiele (6 Siege, 4 Remis).

– Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga seine letzten beiden Heimspiele gegen den SK Sturm Graz – wie zuletzt von Februar 2015 bis April 2016 (damals 3). Die Hütteldorfer trafen in diesen 2 Heimspielen jeweils 4-mal – erstmals.

– Dietmar Kühbauer gewann in der Bundesliga als Trainer gegen den SK Sturm Graz 14 Spiele – sein persönlicher Bestwert.

– Jakob Jantscher war in der Bundesliga in den vergangenen 3 Spielen gegen den SK Rapid Wien stets an einem Tor direkt beteiligt (1 Tor, 2 Assists).

– Jantscher lieferte in dieser Saison der Bundesliga bereits 9 Assists ab – so viele wie zuletzt 2009/10 in einer gesamten Saison (12).

Letztes Spiel: Rapid 4:1 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 215 (108 Siege Rapid, 53 Remis, 54 Siege Sturm)

Verletzt/Angeschlagen: Schobesberger, Dibon, Velimirovic, Barac / Ingolitsch, Trummer

Gesperrt: Hofmann / Jäger

Gefährdet: Greiml / Hierländer, Ingolitsch

Nächstes Spiel: LASK-Rapid/ Sturm-WAC