Faktencheck zur 25. Bundesliga-Runde 2022/23

Die 25. Runde steht auf dem Programm und damit bereits der dritte Spieltag nach der Punkteteilung. Den Anfang macht dabei die Qualifikationsgruppe bereits am...

Die 25. Runde steht auf dem Programm und damit bereits der dritte Spieltag nach der Punkteteilung. Den Anfang macht dabei die Qualifikationsgruppe bereits am Freitag, wo erneut die WSG ran darf und zu Gast bei der kriselnden SV Ried ist. Am Sonntag werden alle Blicke auf die Meistergruppe gerichtet sein, wo das 339. Derby zwischen dem SK Rapid und der Wiener Austria auf dem Programm steht.

SV Ried – WSG Tirol

Freitag 19:30, Josko Arena, Schiedsrichter: Alan Kijas

Bei der SV Ried hängt der Haussegen gewaltig schief und rumort es nun gehörig im Umfeld. Die Fans äußerten im letzten Heimspiel gegen den TSV Hartberg bei der 1:3 Niederlage ihren Unmut, nachdem man im Abstiegsknaller eine ganz schwache und blutleere Vorstellung zeigte. Daraufhin wurde der Vorstand angezählt und man droht nun im Abstiegskampf ins Hintertreffen zu geraten. Daher warten jetzt entscheidende Wochen auf die Innviertler und irgendwie muss der Turnaround geschafft werden, sonst wächst der Abstand auf das rettende Ufer immer mehr an und rückt das Ziel Klassenerhalt in weite Ferne.

Die WSG Tirol andererseits feierte nach sechs sieglosen Spielen den langersehnten Befreiungsschlag und meldete sich eindrucksvoll zurück. Gegen den WAC legten man einen Blitzstart hin und sorgte mit einem raschen 2:0 für klare Verhältnisse, wodurch man letztlich klar und deutlich mit einem 4:0 die Oberhand behielt. Damit hat man auch den Vorsprung auf den Tabellenletzten Ried auf acht Zähler ausgebaut, wodurch man wohl genug Puffer hat, um nichts mehr mit dem Abstiegsgespenst zu tun zu haben. Daher kann man sich nun nach oben orientieren und den Kampf um den Playoff-Platz mit Lustenau aufnehmen.

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga fünf der acht Spiele gegen die SV Ried – gegen keinen anderen Klub haben die Tiroler einen so hohen Sieganteil (63%). Die WSG gewann zuletzt vier BL-Spiele in Folge gegen Ried – erstmals gegen einen Klub in der Bundesliga.

Die WSG Tirol traf in der Bundesliga in jedem der acht Duelle gegen die SV Ried – nur gegen den SV Mattersburg (4 Spiele) und SC Austria Lustenau (2 Spiele) trafen die Tiroler auch in jedem BL-Spiel.

Die WSG Tirol gewann mit dem 4:0 gegen den WAC erstmals seit der 17. Runde ein Spiel in der Bundesliga (damals 2:1 ebenfalls gegen den WAC) – kein anderes Team musste aktuell so lange auf einen Sieg warten. Die WSG holte neun Siege aus den ersten 24 BL-Spielen – so viele wie zuvor nur 2020/21 zu diesem Zeitpunkt.

Im ersten Duell in dieser Saison der Bundesliga drehte die WSG Tirol einen 0:1-Rückstand gegen SV Ried in einen Sieg. Die WSG gewann vier der 13 Spiele nach 0:1-Rückstand in dieser BL-Saison, in den ersten drei BL-Saisonen gewann die WSG zusammen nur dreimal nach 0:1-Rückständen.

Die SV Ried erzielte vier Elfmetertore (wie der SK Sturm Graz und SK Austria Klagenfurt) – kein Team in dieser Saison der Bundesliga mehr. Die Innviertler erzielten jedes dieser vier Elfmetertore in Heimspielen – als einziges Team so viele 2022/23.

Letztes Duell

WSG 2:0 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 8 (3 Siege Ried, 5 Siege WSG)

Gesperrt: Kronberger / Niemand

Gefährdet: Niemand / Veratschnig

Nächstes Spiel: Altach-Ried / WSG-Lustenau

TSV Hartberg – SCR Altach

Samstag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Andreas Heiß

Einen enorm wichtigen Erfolg feierte der TSV Hartberg am vergangenen Wochenende, als man gegen den direkten Konkurrenten um den Abstieg ein Erfolgserlebnis feierte. Im Gastspiel bei der SV Ried zeigte man sich von Anfang an als die bessere Mannschaft und münzte diese Überlegenheit auch in zählbare Treffer um, weshalb man letztlich mit 3:1 gewann und mit drei wichtigen Punkten die Heimreise antrat. Nun wartet mit dem SCR Altach der nächste direkte Konkurrent um den Abstieg und mit weiteren drei Zählern könnte man hier den Puffer nach unten weiterausbauen.

Beim SCR Altach dagegen herrschte nach dem letzten Spieltag Katerstimmung und auch die Gemütslage war bei weitem nicht so gut. Das hing damit zusammen, dass man auch das dritte Derby gegen den Lokalrivalen Lustenau verlor und damit nicht nur dieses wichtige Duell verlor, sondern auch in die Schranken verwiesen wurde. Damit wurde die Euphorie nach dem Auftaktsieg von Trainer Schmidt wieder etwas gedämpft und nun darf man gespannt sein, welches Gesicht die Vorarlberger in diesem wichtigen Schlüsselduell gegen die Steirer präsentieren werden. Würde man dieses Spiel verlieren, würde in dem Fall alles auf einen Zweikampf mit der SV Ried hindeuten.

Der TSV Hartberg verlor in der Bundesliga nur zwei der letzten 12 Spiele gegen den SCR Altach (6S 4U) – darunter aber das letzte Duell in der 12. Runde dieser BL-Saison. Atdhe Nuhiu traf damals in der Nachspielzeit zum entscheidenden 1:0 für die Vorarlberger.

Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga sieben Spiele gegen den SCR Altach und erzielte dabei 24 Tore – jeweils nur in BL-Spielen gegen den FC Admira mehr (9 Siege und 26 Tore). In Heimspielen gewann Hartberg sechsmal und erzielte 14 Tore – jeweils Höchstwert für die Oststeirer.

Hartbergs Dario Tadic steht vor seinem 200. Spiel in der Bundesliga, für den FK Austria Wien (29), SC Wiener Neustadt (27) und den TSV Hartberg (143) absolvierte er 199 Spiele. Mit 48 Toren und 61 direkten Torbeteiligungen ist er sowohl Hartbergs bester Torschütze als auch Scorer in der Bundesliga. Gegen den SCR Altach erzielte er sechs Tore – keines davon in dieser BL-Saison, aber dafür am 18. August 2019 seinen einzigen Dreierpack.

Altachs Atdhe Nuhiu erzielte in dieser Saison der Bundesliga beide Tore des SCR gegen den TSV Hartberg. Er ist erst der zweite Altacher, der zwei BL-Tore in Folge gegen Hartberg erzielte – zuvor gelang das Adrian Grbic per Doppelpack am 16. Dezember 2018. Nuhiu erzielte neun Tore in dieser BL-Saison – sein persönlicher Höchstwert.

SCR Altach-Trainer Klaus Schmidt war im Jahr 2022 Trainer des TSV Hartberg (26 BL-Spiele), er ist einer von drei Hartberger Bundesliga-Trainern neben Markus Schopp und Kurt Russ. Gegen Hartberg verlor er vier der fünf BL-Duelle mit dem SV Mattersburg und dem FC Admira, in den letzten zwei Duellen blieb sein Team (Admira) torlos.

Letztes Duell:

Altach 1:0 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 16 (7 Siege Hartberg, 4 Remis, 5 Siege Altach)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Horvat, Providence, Farkas, Pfeifer / Niemand

Nächstes Spiel: WAC-Hartberg / Altach-Ried

SC Austria Lustenau – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Das Team der Stunde in der Qualifikationsgruppe ist aktuell sicherlich der SC Austria Lustenau, der eine beeindruckende Serie am Laufen hat. Vier Siege in Serie konnte man zuletzt einfahren und vor allem der letzte war ein ganz besonderer, behielt man doch im Derby gegen den Rivalen Altach beim knappen 1:0 die Oberhand. Besonders beeindruckend ist die Tatsache, dass man drei der vier Spiele zu Null gewinnen konnte und damit scheinbar die Defensivprobleme in den Griff bekommen hat. Nun geht es gegen den WAC darum, die Serie weiter auszubauen und sich an der Spitze der Tabelle abzusetzen, um den Playoff-Platz so schnell wie möglich zu fixieren.

Nach zwei ungeschlagenen Spielen setzte es für den Woflsberger AC am vergangenen Spieltag eine bittere Niederlage, die sicherlich für Gesprächsstoff unter der Woche sorgte. Beim 0:4 gegen die WSG schien man von Anfang an nicht auf dem Platz zu sein und fehlte dem Team von Manfred Schmid jegliche Spannung, weshalb man auch völlig verdienet als Verlierer vom Platz ging. Damit hängt man genau in der Mitte der Tabelle fest und werden die nächsten Spiele zeigen, ob man sich nach oben oder nach unten orientieren wird müssen.

Der WAC ist in der Bundesliga auswärts gegen Aufsteiger seit vier Spielen ungeschlagen, darunter war das 3-1 im ersten Duell gegen Lustenau. Die Kärntner sind auswärts bei Aufsteigern erstmals so lange ungeschlagen und konnten zuletzt auch erstmals zwei Auswärtsspiele gegen Aufsteiger in Folge gewinnen.

Der SC Austria Lustenau gewann als einziges Team beide Spiele der Gruppenphase in dieser Saison der Bundesliga und blieb auch als einziges Team ohne Gegentor. Im Jahr 2023 gewann Lustenau fünf der acht BL-Spiele (3N) – in diesem Zeitraum feierten nur der FC Red Bull Salzburg und SK Sturm Graz mehr Siege als die Vorarlberger (je 6).

Der SC Austria Lustenau gewann in der Bundesliga die letzten vier Spiele in Folge und baute damit den Klubrekord an aufeinanderfolgenden BL-Siegen weiter aus. Ligaweit kommt aktuell kein anderes Team auf eine derartige Siegesserie.

Der SC Austria Lustenau gewann vier der letzten fünf Heimspiele – in den ersten sieben Heimspielen gab es nur zwei Siege. Damit gewannen die Lustenauer erstmals sechs der ersten 12 BL-Heimspiele und in einer gesamten Saison der Bundesliga gelangen ihnen nur 1997/98 auch so viele Heimsiege (6).

Der SC Austria Lustenau blieb erstmals in der Bundesliga zwei Spiele in Folge ohne Gegentor. Zuvor gelang es nur einem Team in den ersten zwei Spielen der Qualifikationsgruppe ohne Gegentor zu bleiben und dabei zu gewinnen: dem SK Rapid Wien in der Saison 2018/19, die Hütteldorfer holten sich am Ende den Gruppensieg.

Letztes Duell:

WAC 0:1 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 2 (1 Sieg Lustenau, 1 Sieg WAC)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Veratschnig

Nächstes Spiel: WSG-Lustenau / WAC-Hartberg

SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz

Sonntag 14:30, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Auch im zweiten Spiel der Meistergruppe musste der SK Austria Klagenfurt eine Niederlage einstecken und man schaffte es nicht, als Underdog den favorisierten Gegner zu ärgern. Zwar konnte man den SK Rapid zwischenzeitlich kitzeln und den Ausgleich erzielen, allerdings war man über das gesamte Spiel zu fehleranfällig in der Defensive und ließ zu viele Torchancen zu. Auch vorne konnte man die wenigen Möglichkeiten nicht nutzen, weshalb man mit 1:3 den Kürzeren zog. Nun geht es gegen den nächsten harten Brocken, wobei man zumindest das letzte Spiel gegen Sturm für sich entscheiden konnte.

Einen großen Rückschlag im Hinblick der eigenen Titelambitionen musste der SK Sturm Graz hinnehmen und verpasste man eine große Möglichkeit. Nach dem Punkteverlust von Salzburg hätten die Steirer die Chance gehabt, mit einem Sieg auf einen Zähler heranzurücken, doch daraus wurde letztlich nichts. Wieder erwies sich der LASK als Angstgegner und man gab sogar eine 1:0-Führung noch aus der Hand, womit man letztlich beim 1:2 sogar mit leeren Händen dastand. Nun müssen die Grazer schleunigst danach trachten, auf die Erfolgsspur zurückzukehren und drei Punkte gegen Klagenfurt einzufahren, um vor dem Duell gegen die Bullen Selbstvertrauen zu tanken.

Der SK Austria Klagenfurt gewann am 19. Spieltag mit 2:1 auswärts beim SK Sturm Graz. Das war der erste Sieg der Kärntner gegen die Steirer in der Bundesliga nach zuvor fünf Niederlagen am Stück.

Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga zwei der vier Heimspiele im Jahr 2023 und damit fehlt den Kärntner nur noch ein Sieg auf die BL-Heimsiege im Jahr 2022 (3 in 15 Heimspielen). Allerdings verlor der SK Austria Klagenfurt bislang jedes der sechs Heimspiele in der Meistergruppe.

Der SK Sturm Graz verlor in dieser Saison der Bundesliga zwar nur drei der ersten 24 Spiele, kassierte aber zwei dieser drei Niederlagen nach 1:0-Führung – eine davon in Runde 19 gegen den SK Austria Klagenfurt (1:2). Die Kärntner holten drei Siege nach 0:1-Rückstand – nur die WSG Tirol (4) in dieser BL-Saison mehr.

Der SK Sturm Graz gab 31 Schüsse nach hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) ab – kein Team in dieser Saison der Bundesliga mehr (wie Salzburg). Die Pressinglinie der Steirer startete im Schnitt 44,3 Meter vor dem eigenen Tor – so weit vorne wie bei keinem anderen Team in dieser BL-Saison.

Der SK Sturm Graz kassierte 18 Gegentore in den ersten 24 Spielen – zum Vergleichszeitpunkt einer Saison der Bundesliga nur 1997/98 auch so wenige (damals 16) und in dieser BL-Saison nur der FC Red Bull Salzburg (16) weniger.

Letztes Duell:

Sturm 1:2 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 6 (1 Sieg Klagenfurt, 5 Siege Sturm)

Gesperrt: Cvetko / Schnegg

Gefährdet: Rieder / Affengruber

Nächstes Spiel: Sturm-Salzburg / Austria-Klagenfurt

FC Red Bull Salzburg – LASK

Sonntag 14:30, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Beim FC Red Bull Salzburg hing der Haussegen schief, nachdem man im letzten Spiel mit viel Glück nicht als Verlierer vom Platz ging. Gegen die Austira gab man einen sichergeglaubten Sieg und eine 2:0-Führung leichtfertig aus der Hand und lag mit 2:3 zurück, ehe man dank eines Geschenks des Schiedsrichters doch noch den Ausgleich in der Nachspielzeit erzielte. Daraufhin gab es von Sportchef Freund eine Brandrede in der Kabine, wo den Spielern ins Gewissen geredet wurde. Nun darf man gespannt sein, ob diese Predigt geholfen hat und die Salzburger wieder zu ihrer Stärke finden, um das Duell gegen den LASK für sich entscheiden und den Vorsprung auf Sturm verteidigen zu können.

Auf der anderen Seite kommt der LASK mit einem besseren Gefühl angereist, nachdem man Revanche am SK Sturm üben konnte. Nach dem Aus im Cup sah es lange Zeit nicht danach aus, als könnten die Linzer das Spiel für sich entscheiden, ehe man dank einer starken zweiten Halbzeit die Partie drehen und mit einem 2:1 gewinnen konnte. Damit hat man den dritten Tabellenplatz festigen können und ist auf Tuchfühlung mit dem zweiten Rang geblieben. Will man allerdings weiter nach oben kommen, wird ein Sieg in Salzburg und damit auch eine Überraschung zwingend nötig sein.

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 10 Spielen gegen den LASK ungeschlagen (8S 2U) – zuvor nur von November 2007 bis April 2011 so lange (damals sogar 13 BL-Spiele).

Der FC Red Bull Salzburg ist seit der 2. Runde (1:2 gegen den SK Sturm) in der Bundesliga ungeschlagen (17S 5U). 22 ungeschlagenen BL-Spiele in Folge gelangen Salzburg zuletzt von Mai bis Dezember 2019 (17S 5U), mehr nur von Dezember 2012 bis November 2013 (damals 33 Spiele – Bundesliga-Rekord).

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 38 Heimspielen ungeschlagen (30S 8U). Eine derartige Heimserie gelang in der Bundesliga zuvor nur Salzburg selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019) und dem FC Wacker Innsbruck (39 Heimspiele von 1982 bis 1984). Salzburg ist in Heimspielen in der Meistergruppe ungeschlagen (17S 4U).

Der LASK verlor nur eines (0:1 beim SK Rapid Wien in Runde 15) der ersten 12 Auswärtsspiele dieser Saison der Bundesliga (5S 6U). Das gelang den Linzer Athletikern seit BL-Gründung zuvor nur in der Saison 2019/20, als sogar die ersten 12 BL-Auswärtsspiele der Saison ungeschlagen absolviert wurden (damals 11S 1U).

LASK-Keeper Alexander Schlager absolvierte in der Bundesliga 149 Spiele im LASK-Tor (70S 39U 40N – 48 zu-null-Spiele). Nur Klaus Lindenberger (283) absolvierte im LASK-Tor mehr BL-Spiele als Schlager, allerdings blieb Schlager anteilig in mehr Spielen ohne Gegentor (32% zu 31%) und ging eindeutig häufiger als Sieger vom Platz als Lindenberger (47% Siegquote zu 39%).

Letztes Spiel:

LASK 0:2 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 122 (46 Siege Salzburg, 42 Remis, 34 Siege LASK)

Gesperrt: Niemand / Stojkovic

Gefährdet: Solet, Sucic, Gourna / Renner

Nächstes Spiel: Sturm-Salzburg / LASK-Rapid

SK Rapid Wien – FK Austria Wien

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Das 339. Wiener Derby steht auf dem Programm und für den SK Rapid geht es dabei vor allem darum den eigenen Fluch zu bekämpfen. Seit der Neueröffnung der heimischen Spielstätte gab es nämlich keinen Erfolg für die Hütteldorfer und das ist immerhin acht Jahre her. Wichtig war dabei, dass man zuletzt zwei Siege in Folge einfahren konnte und vor allem im Spiel gegen Klagenfurt überzeugte, womit man wichtige Zähler im Kampf um einen internationale Startplatz einfuhr. Allerdings wartet mit der Austria nun ein anderes Kaliber und wird man ein wesentlich besseres Gesicht zeigen müssen, als dies beim letzten Derby der Fall war.

Die Wiener Austria konnte dagegen die letzten beiden Spiele zwar nicht gewinnen, allerdings ist die Gemütslage dennoch seht gut, kommt man doch von einem spektakulären Auftritt in Salzburg, wo man um ein Haar die Sensation schaffte und drei wichtige Punkte holte. Das gelang allerdings nicht, weshalb man nun etwas unter Zugzwang steht, da man auf den LASK bereits fünf Zähler Rückstand hat. Als wäre die Aufgabe gegen Rapid nicht schwer genug, gab es mit dem Nichterhalt der Lizenz einen weiteren Tiefschlag, den es nun zu verkraften gilt und der sicherlich in den Köpfen herumlungern wird. Doch man hat nun öfter bewiesen, dass man eine gute Mentalität hat und in den wichtigen Moment zur Stelle ist, worauf die Hoffnung der Austria liegen werden.

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit neun Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (2S 7U) – wie zuletzt von 2011 bis 2013 (damals sogar 10 Spiele). Weiters feierte die Wiener Austria gegen Rapid zwei BL-Siege in Folge – wie zuletzt 2018/19. Drei BL-Siege in Folge gelangen dem FK Austria Wien in diesem Duell zuletzt in der Meistersaison 2012/13.

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit 10 Auswärtsspielen beim SK Rapid Wien ungeschlagen (4S 6U) – das gelang nie zuvor einem Team gegen die Hütteldorfer in der Bundesliga-Historie.

Der SK Rapid Wien gewann in dieser Saison der Bundesliga 11 der ersten 24 Spiele und damit um ein Spiel mehr als in den 32 Spielen der regulären Vorsaison (10S). Weiters gewann Rapid 41% seiner Spiele in der Meistergruppe – nur Salzburg (79%) mit einem höheren Sieganteil in der Meistergruppe seit der Ligarefom.

Rapids Guido Burgstaller traf in seinen letzten sechs Heimspielen in der Bundesliga – erstmals. Eine derartige Heimtorserie hatte beim SK Rapid Wien zuletzt Hamdi Salihi 2009, er traf sieben Heimspiele in Serie (geteilter Rekord mit Zlatko Kranjcar 1988/89). Burgstaller erzielte neun Tore in BL-Heimspielen – Höchstwert in dieser BL-Saison.

Austria Wiens Haris Tabakovic erzielte im Jahr 2023 in der Bundesliga acht Tore und war an neun Toren direkt beteiligt – jeweiliger Höchstwert im Vergleichszeitraum. Der 28-jährige Schweizer gab im Jahr 2023 in der Bundesliga 28 Schüsse ab – nur Rapids Burgstaller (32) mehr.

Letztes Spiel:

Austria 2:0 Rapid

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 301 (123 Siege Rapid, 77 Remis, 101 Siege Austria)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Schick, Burgstaller / Fitz, Braunöder

Nächstes Spiel: LASK-Rapid / Austria-Klagenfurt