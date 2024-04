Faktencheck zur 26. Bundesliga-Runde 2023/24

Die 26. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Den Auftakt gibt es bereits am Freitagabend,...

Die 26. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Den Auftakt gibt es bereits am Freitagabend, wo der LASK nach dem Trainerwechsel Tabellenführer Red Bull Salzburg empfängt. Am Samstag geht es dann mit der Qualifikationsgruppe weiter, wo die Wiener Austria im direkten Duell gegen den Wolfsberger AC den ersten Sieg in der Qualifikationsgruppe einfahren will, ehe am Sonntag der SK Rapid auf die Klagenfurter Austria trifft.

LASK – FC Red Bull Salzburg

Freitag 19:30, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Beim LASK gab es unter der Woche einen Paukenschlag nach dem anderen und es war einiges los. Zunächst wurde Trainer Thomas Sageder nach einer äußerst schwachen Frühjahrssaison seines Amtes enthoben, wobei diese Entscheidung nicht wirklich überraschte. Viel überraschender war jedoch die Tatsache, dass die Linzer Führungsetage einige Stadionverbote gegen die führende Fangruppe aussprach, die nicht nur den Anschein von Willkürlichkeit haben, sondern als nichts Anderes zu kategorisieren ist. Ein Frontalangriff auf die Fanszene, die bereits reagiert hat und einen Stimmungsboykott angekündigt hat. Es werden also interessante Wochen beim LASK, bei dem das sportliche Thema wohl in den Hintergrund rücken wird.

Der FC Red Bull Salzburg musste auf der anderen Seite einen bitteren letzten Spieltag verkraften, bei dem man einen sichergeglaubten Sieg in letzter Sekunde aus der sprichwörtlichen Hand gab. Nachdem man zunächst kurz vor Schluss durch Stürmer Konate in Führung ging, verursachte man danach noch einen Handelfmeter, wodurch Rapid quasi der Ausgleich zum 1:1 mit dem Schlusspfiff gelang. Damit verkürzte sich der Vorsprung auf Verfolger Sturm auf drei Zähler und sind die Grazer ein Stück näher gerückt. Nun geht es für die Bullen darum, sich nicht beirren zu lassen und in der Linzer Stahlstadt vorzulegen, um den Druck auf den Konkurrenten zu erhöhen. Verzichten müssen werden die Bullen auf Stürmerstar Fernando, der die restliche Saison mit einer erneuten Muskelverletzung verpassen wird.

Fakten

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga in Spielen in der Meistergruppe gegen den LASK ungeschlagen und gewann sieben der acht Duelle (Heim-Remis vergangene Saison). Salzburg traf in sieben der acht Duelle (0:0 beim einzigen Punkteverlust), der LASK blieb fünfmal torlos.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 10 Auswärtsspielen gegen den LASK ungeschlagen (7S 3U) und verlor nur eines der letzten 19 Auswärtsspiele – am 8. April 2018 mit 0:1. Salzburg gewann die letzten drei BL-Auswärtsspiele gegen den LASK ohne Gegentor – das gab es nie zuvor.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Meistergruppe in der Bundesliga seit 16 Spielen ungeschlagen (10S 6U) – länger einzig von Mai 2019 bis April 2021, als die Salzburger sogar 17 Meistergruppenspiele in Serie nicht verloren (15S 2U).

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 27 Auswärtsspielen ungeschlagen und baute damit den Bundesliga-Rekord weiter aus, die letzte Niederlage in der Fremde setzte es für Salzburg im Juli 2022 gegen den SK Sturm Graz (1:2).

– Der LASK kassierte in dieser Saison der Bundesliga 19 Gegentore in den ersten 25 Spielen – erstmals so wenige zum Vergleichszeitpunkt in der Klubhistorie der Linzer Athletiker.

Letztes Duell:

LASK 0:1 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 126 (35 Siege LASK, 43 Remis, 48 Siege Salzburg)

Verletzt: Renner, Mustapha, Ljubic, Ziereis, Zulj, Wiesinger / Fernando, Ulmer, Kjaergaard, Gloukh, Horn, Capaldo, Nene, Omoregie, Morgalla, Baidoo

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Schlager

Nächstes Spiel: LASK-Hartberg / Salzburg-Klagenfurt

Wolfsberger AC – FK Austria Wien

Samstag 17:00, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der Wolfsberger AC kommt die letzten Wochen nicht wirklich vom Fleck und wartet nun schon seit einigen Spielen auf einen Sieg. Zuletzt gab es sogar vier (!) Unentschieden am Stück und damit verpasste man es, die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe zu übernehmen. Nun bekommen die Kärntner die perfekte Gelegenheit, trifft man doch im direkten Duell auf das Team, das vor den Kärntnern liegt. Gelingt hier ein Sieg gegen die Austria, würde man zwei Fliegen mit einer Klappe erledigen und wäre wieder zurück auf der Erfolgsstraße. Dafür wird man sich jedoch in der Offensive besser präsentieren und Tore erzielen müssen, was die letzten Wochen ebenfalls nur mäßig gelang.

Doch nicht nur der WAC kommt nicht wirklich vom Fleck, das gilt auch für den FK Austria Wien, der ebenfalls in der Qualifikationsgruppe noch sieglos ist. Zuletzt trennte man sich vom Tabellenletzten Lustenau mit einem 1:1 voneinander, wo man eigentlich alles unter Kontrolle hatte und sogar in Führung ging, ehe man sich durch eigene Unzulänglichkeiten ins Hintertreffen brachte und dem Gegner zu einem Punktegewinn einlud. Daher hagelte es auch Pfiffe für die Spieler, die nun gefragt sind, endlich wieder ein Erfolgserlebnis einzufahren und einen Sieg gegen den WAC zu holen, um die Tabellenführung abzusichern. Zumindest abseits des Spielfeldes gab es für die Violetten positive Nachrichten, erhielt man doch die Lizenz für die kommende Spielzeit.

Fakten

– Der WAC ist in der Bundesliga seit drei Duellen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (2S 1U, 2 Spiele Schmid, 1 Spiel Dutt) – so lange wie zuletzt von September 2019 bis März 2021 (damals 4 unter 4 verschiedenenen WAC-Trainern: Gerhard Struber, Mohamed Sahli, Ferdinand Feldhofer und Roman Stary).

– Der WAC blieb in der Bundesliga in drei Duellen in Folge gegen den FK Austria Wien ohne Gegentor – wie zuvor nur in der Saison 2014/15 (damals in 3 unter Dietmar Kühbauer). Allerdings erzielte der WAC in den letzten 10 BL-Duellen gegen den FK Austria Wien nie mehr als ein Tor (3-mal torlos & 7-mal ein Tor).

– Der WAC spielte erstmals in der Bundesliga in vier Spielen in Folge unentschieden. Neun Remis nach 25 BL-Spielen gab es für die Kärntner zuvor nur 2018/19 (damals sogar 10).

– Der WAC ist erstmals in dieser Saison der Bundesliga drei Heimspiele in Folge ungeschlagen (1S 2U). Die Lavanttaler verloren kein einziges ihrer sechs Heimspiele in der Qualifikationsgruppe (2S 4U), spielten aber viermal remis.

– Der FK Austria Wien verlor in der Bundesliga nur zwei seiner letzten 17 Spiele (8S 7U) – mit 0:1 gegen den WAC in der 15. Runde und mit 0:3 gegen den SK Rapid in der 20. Runde. Die letzten fünf BL-Spiele blieb die Austria ungeschlagen, teilte aber zuletzt erstmals seit April 2023 dreimal in Folge die Punkte.

Letztes Duell:

WAC 1:0 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 40 (15 Siege WAC, 9 Remis, 16 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Rieder, Boakye / El Sheiwi, Raguz, Wustinger, Asllani, Potzmann, Huskovic,

Gesperrt: Niemand / Fischer, Krätzig

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WAC-Lustenau / Austria-WSG

SC Austria Lustenau – SCR Altach

Samstag 17:00, ImmoAgentur Stadion, Schiedsrichter: Walter Altmann

Ein kleines Erfolgserlebnis gab es für den Tabellenletzten SC Austria Lustenau am vergangenen Wochenende, wo man im Gastspiel bei der Wiener Austria ein 1:1 holte und so zumindest ein Punktegewinn gegen den Tabellenführer gelang. Allerdings kam man damit nicht wirklich vom Fleck, da auch die Konkurrenten punkteten, weshalb man nach wie vor fünf Zähler vom rettenden Ufer liegt. Daher müssen die Lustenauer anfangen zu gewinnen, am besten schon in diesem Spiel und im Derby gegen den Lokalrivalen Altach, auf den man mit einem Sieg bis auf zwei Zähler herankommen könnte.

Der SCR Altach auf der anderen Seite hat mittlerweile eine der imposantesten Serien der Liga am Laufen, allerdings weder im positiven, noch im negativen Sinne. Zuletzt gab es nämlich gleich fünf (!) Unentschieden in Folge, womit man zwar ungeschlagen geblieben ist, aber nun auch schon seit Monaten auf einen Sieg wartet. Zuletzt trennte man sich mit einem 0:0 von der WSG, wo man die Chance verpasste, sich vom Tabellenkeller abzusetzen. Nun hat man allerdings die große Möglichkeit, mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten Lustenau den Vorsprung auf acht Zähler auszubauen und damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu tätigen. Positiv ist, dass der letzte Sieg eben gegen die Lustenauer gelang und man weiß, wie der Rivale zu knacken ist.

Fakten

– Der SC Austria Lustenau verlor in der Bundesliga die letzten beiden Spiele gegen den SCR Altach und blieb in den letzten drei Duellen gegen die Altacher sieglos (1U 2N), nachdem die Lustenauer in den ersten drei BL-Spielen gegen Altach noch drei Siege einfahren konnten.

– Der SC Austria Lustenau holte in der Bundesliga in acht Spielen unter Andreas Heraf neun Punkte und punktete in fünf dieser acht Spiele, nachdem es in den ersten 17 BL-Spielen nur drei Punkte waren und die Vorarlberger nur dreimal punkten konnten (3U).

– Der SCR Altach gewann in der Bundesliga nur eines der letzten 17 Spiele, dieses allerdings mit 3:0 gegen den SC Austria Lustenau am 16. Spieltag.

– Der SCR Altach spielte zuletzt in der Bundesliga erstmals in fünf Spielen in Folge unentschieden, das gab es in der Bundesliga zuletzt 2021 bei der WSG Tirol. Der Rekord in der bald 50-jährigen Bundesliga-Historie an Remis in Folge liegt bei sechs und wurde zweimal vom SK Rapid (1996/97 und 2003/04) sowie einmal vom FK Austria Wien (2019/20) aufgestellt.

– Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit neun Auswärtsspielen sieglos (4U 5N) – den letzten und bisher einzigen Auswärtssieg in dieser Saison feierte Altach in der fünften Runde gegen den SC Austria Lustenau (3:0).

Letztes Duell:

Altach 3:0 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 6 (3 Siege Lustenau, 1 Remis, 2 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: Surdanovic, Devisate, Maak, Meisl / Stojanovic, Gustavo Santos

Gesperrt: Niemand / Nuhiu, Jäger

Gefährdet: Niemand / Reiner, Koller

Nächstes Spiel: WAC-Lustenau / Altach-BW Linz

WSG Tirol – FC Blau-Weiß Linz

Samstag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Markus Hameter

Die WSG Tirol ist vergleichsweise gut in die Qualifikationsgruppe gestartet und bislang ungeschlagen geblieben, weshalb man sich einen kleinen Polster im Abstiegskampf erarbeiten konnte und einen Vorsprung von fünf Zählern aufweist. Zuletzt gab es ein 0:0 im Gastspiel beim SCR Altach, wo man zwar nicht überzeugte, aber man die Serie am Laufen hielt. Nun geht es für die Tiroler im Heimspiel gegen BW Linz, wo man mit einem Sieg einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt tätigen könnte.

Der FC Blau-Weiß Linz auf der anderen Seite hat wohl aktuell die größte Negativserie zu schultern, wobei man zumindest immer wieder Punkten kann. So auch am vergangenen Wochenende, wo man gegen den WAC vor heimischer Kulisse ein 0:0 holte und damit zumindest nicht verlor. Allerdings wartet man nun schon seit November letzten Jahres (!) auf einen vollen Erfolg und hat seither nicht mehr gewinnen können. Nun geht es für die Linzer gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, wo man mit einem Sieg einen wichtigen Zwischenritt in Richtung Klassenerhalt machen könnte.

Fakten

– Die WSG Tirol verlor nur eines der 14 Pflichtspiele im Profifußball gegen den FC Blau Weiß Linz (inklusive 2 Regionalliga Playoff-Spiele) – dabei gab es sechs Siege für die WSG bei sieben Remis. Den einzigen Sieg gegen die Tiroler feierten die Linzer in der sechsten Runde der laufenden -Bundesliga-Saison (4:2 A), was den ersten BL-Sieg in der Klubhistorie der Oberösterreicher bedeutete.

– Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga vier der fünf Heimspiele gegen Aufsteiger und kassierte dabei nur einmal weniger als zwei Gegentore (0:1 gegen den SK Austria Klagenfurt im Dezember 2021). Den einzigen BL-Heimsieg gegen einen Aufsteiger feierten die Tiroler im Oktober 2022 gegen den SC Austria Lustenau (3:2).

– Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga nur eines ihrer letzten fünf Spiele (2S 2U) und blieb in drei Spielen in Folge ungeschlagen – wie zuletzt von Oktober 2022 bis Februar 2023 (6 Spiele). Zu Hause könnten die Tiroler erstmals in der laufenden BL-Saison drei Spiele in Serie ungeschlagen bleiben (1S 1U).

– Der FC Blau Weiß Linz spielte in der Bundesliga die letzten drei Spiele allesamt zu null. Dies gelang einem BL-Aufsteiger zuletzt im März 2011, als der FC Wacker Innsbruck ebenfalls drei BL-Spiele in Folge ohne Gegentor blieb. Vier Spiele ohne Gegentor in Serie eines BL-Aufsteigers gelangen zuletzt ebenfalls dem FC Wacker Innsbruck in der Saison 2010/11 (August/September 2010).

– Der FC Blau Weiß Linz traf in der laufenden Saison der Bundesliga bereits sieben Mal in der Anfangsviertelstunde – nur der SK Sturm Graz häufiger (10-mal).

Letztes Duell:

WSG 2:4 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 2 (1 Sieg WSG, 1 Sieg BW Linz)

Verletzt/Angeschlagen: Oswald, Stumberger, Kronberger / Joao Luiz, Haudum

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Diarra / Krainz

Nächstes Spiel: Austria-WSG / Altach-BW Linz

TSV Hartberg – SK Sturm Graz

Sonntag 14:30, Profertil Arena, Schiedsrichter: Alan Kijas

Einen bitteren Nachmittag musste der TSV Hartberg am vergangenen Wochenende verarbeiten, bei dem man sich im letzten Moment um einen Sieg brachte. Im Duell der Nachzügler gegen Klagenfurt lag man bei den Violetten eigentlich mit 2:1 in Front und sah es tief in der Nachspielzeit so aus, als würde man mit einem Sieg im Gepäck die Heimreise antreten. Doch man verursachte dann quasi mit dem Abpfiff einen Elfmeter, wodurch die Gastgeber das 2:2 erzielen konnten. Ein herber Dämpfer im Kampf um den fünften Platz und eine verpasste Gelegenheit, vielleicht doch noch nach oben zu kommen. Nun geht es für die Hartberger gegen den formstarken SK Sturm, wo zuletzt wenig zu holen war.

Der SK Sturm Graz auf der anderen Seite erlebte hocherfreuliche Tage zuletzt und konnte in beiden Bewerben Erfolgserlebnisse feiern. Nachdem man zunächst Salzburg aus dem Cup warf und ins Finale einzog, folgte in der Liga gegen den LASK ein umkämpfter, aber hochverdienter 1:0-Erfolg, womit man den Rückstand zu Salzburg auf drei Zähler verkürzen konnte. Nun geht es für die Grazer im „Steirer-Duell“ gegen die Hartberger, wo man mit einem weiteren Sieg an Salzburg dranbleiben möchte.

Fakten

– Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga erstmals seit fünf Duellen gegen den TSV Hartberg ungeschlagen (3S 2U) und kassierte in diesen fünf Duellen nie mehr als ein Gegentor pro Spiel bei zwei zu-null-Spielen.

– Der SK Sturm Graz gewann in dieser Saison der Bundesliga 15 der ersten 25 Spiele – nur in der Vorsaison und 1998/99 (je 16) sowie 1997/98 (18) mehr. Die Grazer kassierten in diesen 25 Spielen nur 16 Gegentore – erstmals in der BL-Historie so wenige zum Vergleichszeitpunkt.

– Der SK Sturm Graz gewann in dieser Saison der Bundesliga sieben der ersten 12 Auswärtsspiele (wie 95/96 und 2016/17) – mehr nie. Die Grazer trafen in 22 Auswärtsspielen in der Bundesliga in Folge – erstmals in der Klubgeschichte.

– Der TSV Hartberg erzielte sieben Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Die Oststeirer spielten 30 Vertikalangriffe – drei Teams in dieser BL-Saison mehr (Salzburg, Rapid und Lustenau). Die Grazer ließen 33 Schüsse nach gegnerischen Vertikalangriffen zu – nur der SC Austria Lustenau (36) in dieser BL-Saison mehr.

– Der SK Sturm Graz erzielte 17 Tore nach Standardsituationen – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Die Grazer erzielten seit der Ligareform in einer gesamten Saison nur 2021/22 mehr Tore nach Standards (18). Der TSV Hartberg erzielte nur 17% seiner Treffer nach Standards (6 von 36) – eines davon gelang Donis Avdijaj per Direkt-Freistoß beim 1:1 in Runde 22 in Hartberg.

Letztes Duell:

Hartberg 1:1 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 14 (4 Siege Hartberg, 3 Remis, 7 Siege Sturm)

Verletzt/Angeschlagen: Ehmann, Wilfinger / Borkovic, Sarkaria, Scherpen

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Avdijaj, Sallinger, Entrup / Wüthrich

Nächstes Spiel: LASK-Hartberg / Sturm-Rapid

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Der SK Rapid bleibt unter Trainer Klauß weiterhin schwer zu besiegen und das bestätigte man sogar gegen den Angstgegner Salzburg. Im Gastspiel bei den Bullen lieferte man sich einen harten Fight und hielt lange Zeit die Null, ehe man kurz vor Schluss in Rückstand geriet und es so schien, als würde es den üblichen Ausgang nehmen. Doch die Hütteldorfer kämpften sich nochmal zurück und erzielten quasi mit dem Schlusspfiff den 1:1 Ausgleich per Elfmeter, womit man mit einem wichtigen Punkt die Heimreise antrat. Nun geht es für Rapid gegen die Klagenfurter Austria, wo man mit einem Sieg den dritten Tabellenplatz festigen möchte.

Der SK Austria Klagenfurt holte am vergangenen Wochenende ein wichtiges Unentschieden und beinahe einen moralischen Erfolg. Zweimal konnte man einen zwischenzeitlichen Rückstand gegen den TSV Hartberg egalisieren und erzielte das 2:2 sogar quasi mit dem Schlusspfiff, weshalb man mit einem positiven Gefühl aus diesem Spiel geht. Dieses Gefühl hofft man nun in die nächsten Aufgaben mitnehmen zu können und beim SK Rapid zu überraschen, wo man als klarer Außenseiter in die Partie gehen wird. Allerdings weist man eine gute Bilanz gegen die Hütteldorfer auf und blieb in dieser Saison in beiden Duellen unbesiegt.

Fakten

– Der SK Austria Klagenfurt punktete in der Bundesliga in den letzten drei Spielen gegen den SK Rapid (2S 1U) und damit so oft wie in den ersten sieben BL-Duellen gegen die Hütteldorfer (1S 2U 4N). Klagenfurt gewann das letzte BL-Auswärtsspiel in Hütteldorf mit 3-2 – trotz zwei erzielter Treffer verlor Rapid nur drei der letzten 39 solcher BL-Heimspiele (neben jenem gegen Klafgenfurt noch zwei gegen den FC Red Bull Salzburg im Juni 2020 und März 2023).

– Der SK Rapid blieb in der Bundesliga in den ersten acht Spielen im Frühjahr 2024 ungeschlagen – wie sonst nur der FC Red Bull Salzburg. Ungeschlagen in den ersten acht Frühjahrs-Bundesligaspielen blieb Rapid zuletzt 2000 (ebenfalls 8), in mehr als den ersten acht zuletzt 1999 (damals in den ersten 11).

– Der SK Rapid ist erstmals in dieser Saison der Bundesliga seit acht Spielen ungeschlagen (3S 5U). Acht ungeschlagene BL-Spiele in Folge gelangen Rapid zuletzt 2019/20 (sogar 9). Weiters verlor Robert Klauß nur eines (0:1 gegen RBS in Runde 17) seiner ersten 11 BL-Spiele als Rapid-Trainer – das gelang zuletzt Heribert Weber 1998.

– Der SK Rapid ist in der Bundesliga in Spielen der Meistergruppe seit sechs Heimspielen ungeschlagen (2S 4U) – erstmals so lange, und verlor nur eines der letzten 12 Heimspiele in der Meistergruppe (4S 7U) – mit 0:1 gegen den FC Red Bull Salzburg im Mai 2022.

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte in dieser Saison der Bundesliga neun Tore durch Einwechselspieler – nur der FC Red Bull Salzburg (10) erzielte mehr Jokertore. Zwei der vier Saisontore Klagenfurts gegen den SK Rapid wurden durch „Joker“ erzielt (Aaron Sky Schwarz und Christopher Wernitznig). Wernitznig wurde beim 2:2 gegen den TSV Hartberg zum 129. Mal in einem BL-Spiel eingewechselt und stellte damit den Höchstwert von Markus Scharrer ein.

Letztes Duell:

Klagenfurt 1:1 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 10 (4 Siege Rapid, 3 Remis, 3 Siege Klagenfurt)

Verletzt/Angeschlagen: Cvetkovic, Dursun, Strunz, Gale / Maglica, Straudi, Kujrakovic

Gesperrt: Kasanwirjo / Niemand

Gefährdet: Sattlberger, Lang, Auer / Gezos, Cvetko, Irving

Nächstes Spiel: Sturm-Rapid / Salzburg-Klagenfurt