Austria-Trainer Wimmer: „Das Negative ansprechen und verbessern“

Nach dem bitteren Europacup-Aus gegen Legia Warschau empfängt die Austria am Sonntag um 17:00 Uhr in der vierten Runde der ADMIRAL Bundesliga den Wolfsberger AC in der Generali-Arena.

Trainer Michael Wimmer: „Die Enttäuschung ist natürlich groß, wir wären gerne eine Runde weitergekommen. Wir müssen das Negative ansprechen und verbessern. Es wird jetzt aber auch darauf ankommen, die Köpfe oben zu lassen und das Positive aus dem Spiel mitzunehmen: Wir hatten viele gute Offensivaktionen und wissen, dass wir auch gegen ein Team wie Legia Warschau nach einem Rückstand zurückkommen können – die Mannschaft hat gestern große Moral bewiesen. Das Wichtigste wird sein, dass wir bis Sonntag gut regenerieren und frisch in das Spiel gehen, um zu Hause gut zu performen. Am Sonntag wartet gegen den WAC ein sehr wichtiges Spiel auf uns. Wir wissen, dass die Meisterschaft das tägliche Brot ist – das ist das Wichtigste.“

Personal-News: Marvin Potzmann musste gegen Legia früh mit einer Oberschenkel-Verletzung vom Platz und fällt am Sonntag aus, James Holland mit einem Zehenbruch voraussichtlich ebenfalls. Lucas Galvão ist mit einer Innenbandzerrung im Knie fraglich.

