Faktencheck zur 27. Bundesliga-Runde 2022/23

Die 27. Runde steht auf dem Programm und damit steht die Halbzeit nach der Punkteteilung an. Den Anfang macht dabei diesmal die Meistergruppe bereits am Mittwoch, wo unter anderem der SK Rapid Meister Red Bull Salzburg empfängt. Am Wochenende geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, wo am Sonntag der formstarke LASK die zuletzt siegreichen Klagenfurter empfängt.

SK Sturm Graz – FK Austria Wien

Mittwoch 18:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Einen kräftigen Dämpfer im Hinblick auf die Meisterambitionen musste der SK Sturm Graz hinnehmen, der sicherlich nach wie vor in der Magengrube liegt. Nachdem man das Topspiel gegen Red Bull Salzburg mit 0:2 verlor und keinen guten Auftritt zeigte, rückt der Titel für die Steirer nun in weite Ferne und sind die Chancen drastisch gesunken. Nun muss man sich wiederaufrichten, lauert doch im Nacken bereits der LASK und schielt auf den zweiten Rang. Interessant wird dabei werden, ob man gegen die Austria im Hinblick auf das Pokalfinale am Sonntag kräftig rotieren wird und wie man dieses Spiel generell anlegt.

Auch der FK Austria Wien erlitt am vergangenen Wochenende einen kräftigen Dämpfer, der schwerwiegende Folgen haben könnte. Durch die 1:2 Heimniederlage gegen Klagenfurt hat man einen Nachzügler wieder ins Rennen um den Europacup geholt und kann nun wohl den dritten Platz de facto abschreiben. Das Positive ist, dass man nun gleich wieder die Chance auf Wiedergutmachung hat und dabei auf Verstärkung bauen kann, kehren doch mit Tabakovic und Fitz zwei Stammspieler zurück und meldet sich auch der israelische Teamspieler Leidner wieder einsatzbereit.

– Der SK Sturm Graz gewann in dieser Saison der Bundesliga beide Duelle gegen den FK Austria Wien – vergangene Saison gewann die Wiener Austria noch zwei Duelle, bei einem Remis und einer Niederlage. Mehr als zwei Saisonsiege gegen die Austria gelangen den Steirern zuletzt 1999/2000 (3).

– Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit fünf Heimspielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (3S 2U) – wie zuletzt von 2014 bis 2016 (damals sogar 6 Heimspiele). Die Steirer gewannen erstmals seit 2015 zwei BL-Heimspiele gegen die Wiener Austria in Folge.

– Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga zwei der fünf Heimspiele in diesem Kalenderjahr und damit so viele wie von den 15 BL-Heimspielen im Kalenderjahr 2022. Sturm verlor zwei der letzten drei Heimspiele in der Meistergruppe – so viele wie von den vorangegangenen neun Meistergruppen-Heimspielen.

– FK-Austria-Wien-Spieler Andreas Gruber erzielte gegen den SK Austria Klagenfurt in Runde 26 sein siebentes Tor in dieser Saison der Bundesliga – so viele Saisontore gelangen ihm zuvor nur 2019/20 für den SV Mattersburg (12). Für den SK Sturm Graz absolvierte er seine ersten 58 BL-Spiele und erzielte fünf Tore in diesen drei BL-Saisonen – zwei weniger als in dieser Saison für den FK Austria Wien.

– SK Sturm-Graz-Spieler Manprit Sarkaria traf beim 3:1-Sieg gegen den FK Austria Wien im letzten Duell. Für die Wiener Austria erzielte er in der Bundesliga in 69 Spielen 11 Tore, für Sturm in 53 BL-Spielen 17 Tore, vier davon erzielte er gegen sein Ex-Team – gegen kein Team traf er in der Bundesliga häufiger.

Letztes Duell

Sturm 3:1 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 214 (59 Siege Sturm, 50 Remis, 105 Siege Austria)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Affengruber, Emegha, Hierländer / Braunöder

Nächstes Spiel: Austria-Sturm

SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg

Mittwoch 20:30, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Walter Altmann

Beim SK Rapid Wien droht aufgrund der letzten Ergebnisse langsam die Stimmung vor dem Cupfinale zu kippen und wächst der Unmut über die ausbleibenden Erfolge. Vor allem gegen die Topteams der Liga wartet man nun schon seit längerem auf einen Sieg und bleibt hier unter den Erwartungen. So auch zuletzt gegen den LASK, von dem man speziell im ersten Durchgang die Grenzen aufgezeigt bekam und hochverdient mit 1:3 als Verlierer vom Platz ging. Damit geht es für die Hütteldorfer wohl nur noch darum, den vierten Tabellenplatz zu halten und sich nach unten hin abzusichern. Interessant wird in diesem Spiel zu beobachten sein, ob und wie stark man im Hinblick auf das Pokalfinale am Sonntag rotieren wird.

Ein kräftiges Aufatmen herrschte am vergangenen Spieltag beim Liga-Krösus Red Bull Salzburg, der nach zwei sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückfand. Im Spitzenspiel bei Sturm Graz bewahrte man die Nerven und bezwang den lästigen Verfolger mit 2:0, womit man wieder auf fünf Punkte davongezogen ist. Nun wartet auf die Bullen das nächste unangenehme Aufgabe mit dem Gastspiel in Wien, wo man allerdings die Chance hat gleich nachzulegen und die Euphorie mitzunehmen gegen einen Gegner, der den Fokus höchstwahrscheinlich auf das Cupfinale legen wird.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 14 Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (12S 2U). In der Bundesliga-Historie blieb der SK Rapid Wien nur gegen den FK Austria Wien von 2001 bis 2005 (16 Spiele) in so vielen BL-Spielen in Folge sieglos.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit sieben Auswärtsspielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen und verlor nur eines der letzten 16 BL-Auswärtsspiele bei Rapid (0:2 am 24.2.2019, dazu 11S 4U). Weiters gewann Salzburg erstmals vier BL-Auswärtsspiele bei Rapid in Folge und als vierter Klub insgesamt nach Innsbruck, Austria Wien und dem SK Sturm. Fünf Auswärtssiege in Folge bei Rapid gelangen noch keinem BL-Klub.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga 12 Auswärtsspiele in Folge und stellte damit den Bundesliga-Rekord an Auswärtssiegen in Folge vom LASK (Mai 2019 bis März 2020) sowie dem FK Austria Wien (Mai bis November 1985) ein. Weiters gewann Salzburg 12 der ersten 13 BL-Auswärtsspiele – als erstes Team der BL-Historie zu diesem Zeitpunkt einer BL-Saison.

– Der SK Rapid Wien traf in der Bundesliga in fünf Heimspielen in Folge mindestens doppelt (insgesamt 13 Tore). Eine derartige Trefferserie gelang den Hütteldorfern zuletzt von Juni bis November 2020 (ebenfalls 5 BL-Heimspiele). Das Heimspiel im Grunddurchgang gegen den FC Red Bull Salzburg verlor der SK Rapid Wien mit 2:4.

– Rapids Guido Burgstaller traf in der Bundesliga in sieben Heimspielen in Folge und stellte damit den Rapid-Rekord ein. Eine derartige Heimtorserie hatten bei Rapid sonst nur Hamdi Salihi 2009 und Zlatko Kranjcar 1988/89. Der 33-jährige Angreifer ist nach seiner Gelbsperre in Runde 26 nun wieder einsatzberechtigt, gegen den FC Red Bull Salzburg erzielte er in der Bundesliga sechs Tore (wie gegen Sturm und Ried) – gegen kein Team mehr.

Letztes Duell:

Rapid 2:4 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 196 (75 Siege Rapid, 49 Remis, 72 Siege Salzburg)

Gesperrt: Kasius / Niemand

Gefährdet: Zimmermann / Gourna

Nächstes Spiel: Salzburg-Rapid

SCR Altach – Wolfsberger AC

Freitag 19:30, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Mit einem blauen Auge ist der SCR Altach am vergangenen Spieltag davongekommen. Im Abstiegskracher gegen die SV Ried zeigte man eigentlich keine gute Leistung und lag verdient mit 0:1 zurück, ehe man dank eines Kraftaktes doch noch den Ausgleich erzwang und somit nicht auf den letzten Tabellenplatz abrutschte. Nun müssen die Vorarlberger allerdings schnellstens danach trachten, einen Sieg einzufahren, um den Polster auf den Abstiegsplatz zu vergrößern und Sicherheit zu gewinnen. Mit dem WAC kommt dabei ein Gegner angereist, gegen den man in dieser Saison noch ungeschlagen geblieben ist, was sicherlich Hoffnung gibt.

Der WAC auf der anderen Seite demonstrierte ebenfalls einen Kraftakt am vergangenen Wochenende und belohnte sich dabei mit einer Aufholjagd. Nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit, wo man verdient in Rückstand lag, kämpften sich die Wolfsberger mit einer verbesserten zweiten Halbzeit zurück in das Spiel und egalisierten einen 0:2-Rückstand, womit man zumindest einen Punktegewinn mitnahm. Nun sind die Kärntner allerdings unter Zugzwang, denn auf Tabellenführer Austria Lustenau fehlen bereits fünf Punkte und muss man diesen Rückstand versuchen zu verringern.

– Der WAC traf in der Bundesliga in den letzten vier Duellen gegen den SCR Altach stets doppelt (insgesamt 9 Tore). In mehr BL-Spielen in Folge mindestens doppelt trafen die Kärntner nur gegen den TSV Hartberg (5), SKN St. Pölten und FC Admira (je 6).

– Der WAC verlor in der Bundesliga nur eins seiner letzten fünf Spiele (2S 2U), nachdem die Lavanttaler in den vorherigen fünf BL-Spielen noch vier Niederlagen einstecken mussten.

– Der WAC punktete in Runde 26 gegen den TSV Hartberg nach 2-Tore-Rückstand und damit erstmals in einem Spiel der Bundesliga nach 2-Tore-Rückstand seit dem 21. Juni 2020 auswärts beim FC Red Bull Salzburg (2:2). Der WAC punktete in fünf der 15 Spiele nach 0:1-Rückständen (3S 2U) –und damit bereits jetzt so oft wie in der gesamten Vorsaison (3S 2U 12N). Auch im Auswärtsspiel der 2. Runde beim SCR Altach punktete der WAC nach 0:1-Rückstand (2:2).

– Der SCR Altach erzielte neun Kopfballtore – nur der SK Austria Klagenfurt (13) in dieser Saison der Bundesliga mehr. Atdhe Nuhiu erzielte sieben Kopfballtore in dieser BL-Saison (1 davon gegen den WAC) – mehr Tore per Kopf gelangen seit detaillierter Datenerfassung (2013/14) nur Shon Weissman 2019/20 und Terrence Boyd 2013/14 in einer BL-Saison (jeweils 8).

– Der WAC erzielte in dieser Saison der Bundesliga 7,9 Tore mehr als zu erwarten waren (41 Tore | 33.1 xG) – Bestwert. Seit der Ligateilung erspielten sich die Wolfsberger einen Expected Goals-Wert von 2,9 –Tiefstwert im Vergleichszeitraum. Sie erzielten aber 3,1 Tore mehr als zu erwarten waren – so effizient agierte keines der anderen 11 Teams nach dem Ende des Grunddurchgangs.

Letztes Duell:

WAC 2:3 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 28 (11 Siege Altach, 6 Remis, 9 Siege WAC)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Jäger / Veratschnig, Taferner

Nächstes Spiel: WAC-Altach

SV Ried – SC Austria Lustenau

Samstag 17:00, Josko Arena, Schiedsrichter: Andreas Heiss

Eine große Möglichkeit ließ die SV Ried am vergangenen Wochenende liegen, da sie einen Befreiungsschlag landen hätte können. Im Auswärtsspiel beim direkten Abstiegskonkurrenten Altach zeigte man eine ansprechende Leistung und vergab eine Vielzahl an guten Möglichkeiten, weshalb man nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam und auf dem letzten Tabellenplatz verbleibt. Daher herrscht Alarmstufe Rot bei den Innviertlern und man steht unter Zugzwang, einen Sieg einzufahren, um die Abstiegszone endlich wieder verlassen zu können. Hoffnung gibt dabei die Bilanz gegen Lustenau, wo man bislang in der laufenden Saison ungeschlagen geblieben ist.

Der SC Austria Lustenau dagegen konnte sich am vergangenen Spieltag nach der Heimniederlage gegen den WAC rehabilitieren und einen wichtigen Erfolg einfahren. Gegen den direkten Konkurrenten WSG ging man in Tirol als Sieger vom Platz und behielt beim 2:0 die Oberhand, womit man nun ein schönes Polster zur Konkurrenz hat und die Tabellenführung der Qualifikationsgruppe ausbauen konnte. Nun geht es zum nächsten Gastspiel nach Ried, wo man auf ein ähnliches Ergebnis und auf den ersten Saisonsieg gegen die Oberösterreicher hofft.

– Die SV Ried blieb in der Bundesliga in den 14 Duellen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (7S 7U), gegen kein anderes Team kassierten die Innviertler in den ersten 14 BL-Duellen keine Niederlage.

– Die SV Ried blieb in der Bundesliga in den sieben Heimspielen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (4S 3U) und traf in jedem dieser sieben Heimspiele. Die Innviertler blieben sonst nur gegen die KSV 1919 in den ersten sieben BL-Heimspielen ungeschlagen und trafen sonst nur gegen den SCR Altach und Kapfenberg in jedem der ersten sieben Heimspiele.

– Der SC Austria Lustenau gewann in der Bundesliga fünf seiner letzten sechs Spiele (1N) – als einziges Team im Vergleichszeitraum so viele. Für die Vorarlberger sind das genauso viele Siege wie in den ersten 20 Saisonspielen zusammen.

– Der SC Austria Lustenau gewann in der Gruppenphase dieser Saison der Bundesliga drei Spiele (1N). mehr als jedes andere Team. Die Vorarlberger kassierten nur drei Gegentore – so wenige wie sonst nur der FC Red Bull Salzburg in der Gruppenphase.

– Die SV Ried ist in der Bundesliga seit sieben Heimspielen sieglos (4U 3N) – wie zuvor nur 2001 und nie länger. Ried gewann nur zwei der ersten 13 BL-Heimspiele – so wenige wie zuvor nur 2001/02. Einen der beiden Heimsiege in dieser BL-Saison holten die Innviertler im ersten Heimspiel in der 2. Runde gegen den SC Austria Lustenau (1:0 – Torschütze: Julian Wießmeier).

Letztes Duell:

Lustenau 0:0 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 14 (7 Siege Ried, 7 Remis)

Gesperrt: Niemand / Anderson

Gefährdet: Niemand / Türkmen

Nächstes Spiel: Lustenau-Ried

WSG Tirol – TSV Hartberg

Samstag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Josef Spurny

Einen kräftigen Dämpfer musste die WSG Tirol am vergangenen Wochenende verkraften, wodurch der Gewinn der Qualifikationsgruppe in weitere Ferne rückte. Im Heimspiel gegen Konkurrent Lustenau zeigte man sich vor dem gegnerischen Tor nicht kaltschnäuzig genug und geriet durch einen vermeidbaren Elfmeter in Rückstand, den man in weiterer Folge nicht mehr egalisieren konnte. Damit steht man nun unter Siegzwang, sofern man im Kampf um den Gewinn der Qualifikationsgruppe noch ein Wörtchen mitreden will. Dabei geht es nun gegen den Lieblingsgegner Hartberg, gegen den man fünf der letzten sechs Spiele hintereinander gewinnen konnte.

Auf der anderen Seite verpasste auch der TSV Hartberg eine große Möglichkeit, einen Befreiungsschlag zu landen und den Abstand auf die Abstiegsregion zu vergrößern. Dabei lag man in Wolfsberg dank einer starken Leistung bereits mit 2:0 in Front, ehe man im zweiten Durchgang ins Schwimmen geriet und den Druck des WAC nicht mehr standhalten konnte. Somit bleibt man auch weiterhin nur drei Zähler vor dem letzten Platz und gilt es, nicht nur Unentschieden einzufahren, sondern endlich auch einen Sieg, um sich weiter abzusetzen.

– Die WSG Tirol gewann in dieser Saison der Bundesliga beide Duelle gegen den TSV Hartberg und damit fünf BL-Duelle in Folge gegen die Oststeirer – das gelang den Tirolern gegen keinen anderen BL-Gegner. Insgesamt holte die WSG sechs BL-Siege gegen Hartberg – so viele wie sonst nur gegen den WAC.

– Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga die letzten zwei Heimspiele gegen den TSV Hartberg – in den ersten drei Heimspielen blieben die Tiroler sieglos. Die WSG ist seit vier BL-Heimspielen gegen Hartberg ungeschlagen (2S 2U), nur das erste Heimspiel im Oktober 2019 wurde verloren (0:1).

– Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga seit drei Spielen ungeschlagen (1S 2U) – erstmals so lange seit April/Mai 2022 (damals 3 Spiele unter Klaus Schmidt). Hartberg erzielte in jedem dieser drei Spiele mehr als ein Tor und insgesamt sieben Tore in der Qualifikationsgruppe – Höchstwert der sechs Teams.

– Der TSV Hartberg blieb in der Bundesliga in den ersten zwei Auswärtsspielen der Qualifikationsgruppe ungeschlagen (1S 1U) und holte vier Punkte. Zuvor gelang das nur 2019/20 in der Meistergruppe, als sogar die ersten drei Auswärtsspiele gewonnen wurden. In der Meistergruppe 2019/20 gewannen die Oststeirer vier der fünf Auswärtsspiele – nur gegen den FC Red Bull Salzburg wurde verloren.

– Die WSG Tirol gewann vier der 15 Spiele nach 0:1-Rückstand. In den ersten drei Saisonen in der Bundesliga gewann die WSG zusammen nur dreimal nach 0:1-Rückständen. Zwei der vier Saisonsiege nach 0:1-Rückständen holte die WSG gegen den TSV Hartberg.

Letztes Spiel:

Hartberg 1:5 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 10 (6 Siege WSG, 2 Remis, 2 Siege Hartberg)

Gesperrt: Providence / Niemand

Gefährdet: Pfeifer, Rotter, Frieser, Horvat / Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-WSG

LASK – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Der LASK befindet sich seit einigen Wochen in einer sehr guten Verfassung und belohnt sich auch punktechnisch für diese Leistungen. So wie auch zuletzt im Heimspiel gegen den SK Rapid, wo man speziell im ersten Durchgang eine bärenstarke Leistung demonstrierte und letztendlich verdient mit 3:1 gegen die Wiener gewann. Damit holte man aus den letzten drei Spielen starke sieben Punkte und hat nicht nur den dritten Rang damit abgesichert, sondern schielt auch allmählich auf den Vizemeistertitel. Mit einem Sieg über Klagenfurt hätte man hier die Möglichkeit, weiter Druck nach oben auszuüben und sich gleichzeitig nach hinten abzusichern.

Ein Lebenszeichen gab es am vergangenen Spieltag vom SK Austria Klagenfurt, der endlich die ersten Punkte in der Meistergruppe einfahren konnte. Und diese waren auch unheimlich wichtig, denn durch den späten 2:1-Erfolg bei der Wiener Austria ist man nun wieder zurück im Rennen um den Europacup und hat nun die Chance, mit einem Sieg über den LASK den sechsten Platz zu verlassen. Einfach wird dies jedoch sicherlich nicht, wartet man seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga nach wie vor auf den ersten Erfolg gegen die Linzer und ist dieser der designierte Angstgegner.

– Der LASK blieb in den 15 Pflichtspielen (inkl. Regionalliga Mitte) gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (12S 3U), in der Bundesliga endeten die vier Duelle mit zwei LASK-Siegen (beide in dieser Saison) und zwei Remis (in der Vorsaison).

– Der LASK blieb in der Bundesliga erstmals in den ersten vier Spielen der Meistergruppe ungeschlagen (2S 2U) und verlor im Kalenderjahr 2023 nur eines der 10 BL-Spiele (5S 4U) – nur der FC Red Bull Salzburg ist im Jahr 2023 noch ungeschlagen (7S 3U).

– Der SK Austria Klagenfurt feierte den sechsten Auswärtssieg in dieser Saison der Bundesliga – Klubrekord ausgebaut (in der Vorsaison nur 4 in 16 Auswärtsspielen) Die Klagenfurter feierten den zweiten Sieg in der Meistergruppe, im 14. Spiel – beide auswärts (zuvor im April 2022 beim WAC 2:1).

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte 13 Kopfballtore – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Der LASK kassierte nur drei Gegentore per Kopf (wie der FC Red Bull Salzburg) – kein Team in dieser BL-Saison weniger.

– Die 17 Scorerpunkte von Keito Nakamura brachten dem LASK 17 Punkte ein – bei keinem anderen Spieler waren die Scorerpunkte für sein Team in dieser Saison Bundesliga so wertvoll. Die 16 Tore von Ex-Klagenfurter Markus Pink brachten seinem Team 13 Punkte ein – hier sind nur die Tore von Nakamura (13) wertvoller für sein Team (+14 Punkte). Nakamura war in dieser Saison Bundesliga an drei der sechs LASK-Treffer gegen den SK Austria Klagenfurt direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist).

Letztes Spiel:

LASK 1:0 Klagenfurt

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 4 (2 Siege LASK, 2 Remis)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Ljubicic, Renner / Benatelli

Nächstes Spiel: Klagenfurt-LASK