Rotation oder erste Elf? Geteilte Meinungen unter Sturm-Fans

Die Sturm-Fans sehen sich ebenso wie die Fans des SK Rapid in der „Woche der Wahrheit“. Vor dem Heimspiel gegen den FK Austria Wien haben wir die Meinungen und Erwartungen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

themanwhowasntthere: „Weiter geht’s in der Woche der Wahrheit. Bin mir nicht sicher, ob wir Spieler schonen/Ersatzspielern Einsatzzeit geben oder einfach in Bestbesetzung ein weiteres Mal die Wiener chancenlos über den Wechsel nach Hause schicken sollten.“

GrazTiefschwarz: „Klar Bestbesetzung, Platz 2 darf bitte echt nicht verloren werden. Da würd ich mir keine Späße erlauben. Finde es übrigens gut dass es gleich am Mittwoch weiter geht und wir schnell die Chance haben die Niederlage heute zu vergessen. Auf geht’s, ich glaub an 2 Siege kommende Woche.“

Vuibrett: „Wird sicher rotiert werden, aber wie Ilzer in der Pressekonferenz meinte, nicht zu viel. Ich erwarte Affengruber, Dante, Otar und Ajeti von Beginn an. Die Spieler werden sicher brennen, nach der Enttäuschung gegen Salzburg.“

Vöslauer: „Ich würde sogar stark rotieren, auch wenn das ein Spiel mit dem Feuer ist. Für mich ist das Spiel gegen Rapid das wichtigste Spiel der verbleibenden Saison. Es ist die Möglichkeit schwarz-weiße Geschichte zu schreiben und hat das Potential, […] einer der unvergesslichsten Sturm-Momente des Lebens zu werden. Die Kalenderwoche 17/2023 ordne ich alles dem Spiel unter… bitte auch nicht vergessen: Ein Punkteverlust beim FAK kostet uns am Ende vielleicht den zweiten Platz (aber noch mit ausreichend Chancen es auszubessern)… natürlich damit vielleicht auch paar Millionen in der Champions League (damit ist die 3. Runde und das Playoff gemeint, von einer Gruppenphase braucht man eh nicht phantasieren) aber gegen Rapid steht ebenfalls eine fixe europäische Gruppenphase am Spiel.“

GORILLA: „Ich würde maximal 2-3 Spieler rotieren. Das werden die schon verkraften. Wir hatten im Herbst eine Phase, wo wir Liga, Cup und Europa League gespielt haben und die Jungs haben Woche für Woche abgeliefert. Da schaffen sie die eine englische Woche jetzt auch. Daher nix anbrennen lassen gegen die Austria.“

Sohnemann: „Auch wenn das gegen Salzburg nix war, würde ich die Mannschaft in gleicher Besetzung aufs Spielfeld schicken. Im Hinblick aufs Cup-Finale würde ich aber früher wechseln und dann einigen Spielern eine Verschnaufpause gönnen. Bøving kann man dann schon mal ab der 60. Minute bringen, ebenso Teixeira.“

Stgr1909: „Würde ja vorne mal Teixeira neben Ajeti starten lassen. Wird halt nicht passieren. Und Bøving statt Horvat oder Prass. Man hat so eine stark besetzte Bank. Da kann man ruhig mal einem der Dauerläufer eine Pause gönnen bzw. halt als Joker bringen.“

Igrad94: „Auch für mich ist das Finale das wichtigste Spiel. Ich riskiere den zweiten Platz für den Cupsieg.“

Pepi_Gonzales: „So schmerzhaft die Niederlage und vor allem das ‚wie‘ gegen Salzburg war: Ich behaupte mal, für Rapid und auch Austria ist die Niederlage schwer kontraproduktiv. Nach solchen Leistungen gab’s in der Regel heuer IMMER eine Reaktion. Das wird die Austria schon spüren.“

Michael_sksg: „Im Endeffekt ist es mal wichtig, Tabakovic aus dem Spiel zu nehmen. Das wäre dann schon die halbe Miete zum Sieg. Sesko hat mit uns seinen Spaß gehabt am Sonntag – diesen Spaß darf man Tabakovic nicht gönnen.“

schwoaza_burgenländer: „Heute dürfen einfach keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Platz geht, auch als Ansage an Rapid. Glaube fest daran, dass es heute eine Reaktion auf die Enttäuschung gegen die Bullen gibt. Freu mich schon wieder aufs Stadion.“

steinzeit: „Den Kopf frei vom „Meistergedanken“, Konzentration auf die eigenen Stärken und wieder diese Gier auf ein geiles Spiel im Stadion, dann sollten 3 Punkte in Graz bleiben. Warum auch immer, mein Gefühl (es möge mich nicht täuschen) geht davon aus, dass dies eine Runde für uns wird. Sowohl Klagenfurt, als auch Rapid trau´ ich durchaus zu heute Überraschungen zu liefern. Also gemma, die Ouvertüre zum Cupfinale kann starten!“

Grauer Prophet: „Bitte gewinnen und nicht irgendwelche komischen Experimente wegen dem Cupfinale.“

Igrad94: „Würde ganz gerne Ajeti wieder mal von Beginn an sehen. Emegha war gegen RBS richtig schwach leider. Vielleicht Sarkaria und Ajeti vorne? Würde auch gern Grgic mal sehen, scheint ja vielversprechend zu sein. Gleiches gilt für Fuseini.“

