Rapid-Fans: „In der Offensive einfach zu harmlos…“

Der SK Rapid verlor das erste Meisterschaftsspiel im neuen Kalenderjahr gegen den SK Sturm aufgrund eines Last-Minute-Treffers mit 0:1 und startete somit mit einer...

Der SK Rapid verlor das erste Meisterschaftsspiel im neuen Kalenderjahr gegen den SK Sturm aufgrund eines Last-Minute-Treffers mit 0:1 und startete somit mit einer Niederlage ins Frühjahr hinein. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Phil96: „Schade. Sturm war wahrscheinlich insgesamt schon die bessere Mannschaft, aber da wäre heute trotzdem was drinnen gewesen. Einerseits weil das Gegentor einfach komplett sinnlos war, andererseits weil wir es einfach nicht geschafft haben, die Konter gescheit fertig zu spielen. Kasius gefällt mir sehr gut, die Innenverteidigung Querfeld/Sollbauer hat mich positiv überrascht und auch Kerschbaum gegen den Ball sehr solide – das Aufbauspiel ist halt weiterhin mäßig. Greil leider mit vielen Fehlern, auch Bajic und Grüll einfach in den entscheidenden Momenten nicht mit den richtigen Entscheidungen. Zu Moormann sag ich gar nix mehr, außer dass ich hoff, dass Auer sehr, sehr bald wieder fit ist.“

ern3st: „Offensiv war das halt gar nix heute. Völlig verdient verloren.“

FloRyan: „Wir haben unglücklich 0:1 verloren, aber man kann aus diesem Spiel einiges Positives mitnehmen: Die gute Zweikampfführung und die Präsenz in den Zweikämpfen, das Spiel bis zum Sechzehner, die Defensive die sehr wenig zugelassen hat, die engen Abstände zwischen Abwehr und Mittelfeld, Kasius der ein gutes Startelfdebut gezeigt hat, das Pressing das phasenweise gut funktionierte. Auf dieser Leistung kann man für die kommenden Spiele aufbauen. So sehe ich dem Duell mit Altach viel entspannter entgegen als ich gedacht hätte.“

Zuckerhut: „Sehr ärgerlich und unnötig diese Niederlage.“

Adversus: „Im Endeffekt roch alles nach einem 0:0. Offensiv ist man sich zu oft im Weg gestanden, man darf gespannt sein, wer dann für Grüll spielen wird gegen Altach.“

Ernesto: „Prinzipiell haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Trotzdem ärgere ich mich sehr weil das Gegentor einfach aus dem Nichts gefallen ist und unnötig war. Außerdem gönne ich es weder dieser unnötigen Legionärstruppe und schon gar nicht dem Unsympathler Ilzer. Aber wenn ich mich auf die Leistung von Rapid konzentriere dann bekomme ich keine Angst. Wir werden unsere Punkte machen, wir werden ins obere Playoff kommen und dort werden wir auch reüssieren. Es geht deutlich bergauf, vor dem Spiel hat uns niemand diese Leistung zugetraut heute. Der Sieg ist nicht unverdient von Sturm, aber auch ein X wäre verdient gewesen. Unterm Strich bin ich stolz auf die Mannschaft. Vor allem weil auch die vielgescholtenen Spieler wie Kerschbaum, Sollbauer und auch Pejic sehr gut gespielt haben.“

Hütteldorfer94: „Mehr als verdiente Niederlage. Unser Offensivspiel existiert teilweise überhaupt nicht. Missverständnisse über Missverständnisse. Und oft wird der Ball einfach planlos nach vorne gedroschen.“

bfmv19: „Sturm war minimal besser, vor allem offensiv. Sonst könnt ich der Mannschaft heute kaum etwas vorwerfen, es geht in die richtige Richtung, es wird aber noch dauern.

miffy23: „Defensiv brav, immer wieder auch wirklich gefällig bis zum Sechzehner kombiniert, aber vorne einfach viel zu schwach. Insgesamt der Sieg für Sturm in Ordnung, denke ich. Aber es geht schon was weiter.“

since-1899: „Viele vergessen schon wieder, dass Sturm aktuell sportlich die klare Nummer 2 in Österreich ist, letzte Woche Red Bull aus dem Cup geworfen hat. Viele vergessen auch schon wieder, wo wir vor einigen Monaten, bevor Barisic als Trainer übernommen hat, gestanden sind. Der Weg und die Richtung stimmen definitiv, wir waren über weite Strecken ebenbürtig und haben es den Grazern richtig schwer gemacht. In der Offensive fehlte die letzte Konsequenz bei der Entscheidungsfindung, beim vorletzten bzw. letzten Pass und spätestens im Abschluss. In der Defensive haben wir uns in entscheidenden Situationen ungeschickt verhalten, dadurch zu viel zugelassen, wenngleich wir meistens sehr sicher gestanden sind. Sturm hatte die zwingenderen Chancen und ist somit der verdienter – aber auf Grund des Treffers in der Nachspielzeit auch glückliche – Sieger. Das Spiel war eine gute Standortbestimmung. Sturm ist nicht so weit vor uns wie das einige gedacht hätten. Aber aktuell fehlt auch noch ein wenig. Bis wir im Cup aufeinandertreffen sind wir auf Augenhöhe, dann gibt es die Revanche.“

MS6: „unterm Strich muss man natürlich sagen, dass es eine verdiente 0:1-Niederlage war. Auch wenn der Zeitpunkt natürlich mehr als ärgerlich war.“

El_aurare: „Kasius wird uns sofort helfen – viel mehr an positiven Dingen gibts von der Mannschaft nicht zu berichten.“

Fox Mulder: „Das war halt einfach auch zu wenig in Halbzeit 2. Sturm gewinnt verdient. Nur mehr hinten reinstellen funktioniert in den seltensten Fällen. Schade.“

ImmerWiederRapidWien: „Mal wieder ein Schlag in die Fresse. Leistungsmäßig hat man aber mit Sturm mithalten können, war ein ausgeglichenes Spiel. Sturm schon weiter in ihrer Entwicklung, der herbeigeschriebene Riesenunterschied war aber nicht zu sehen.“

LaDainian: „Unentschieden wäre verdient gewesen. Offensiv leider erbärmlich, was da herumgestolpert, gezögert und abgeliefert wird ist traurig. Dieses Mittelfeld ist einfach zu schwach.“

synetic: „Anscheinend habe ich ein anderes Spiel gesehen. Gekämpft in der 1.Halbzeit – sogar viel stärkeres Zweikampfverhalten als ich vor Beginn gedacht hätte. Unglücklich in der 91. das Tor kassiert. Passiert. Müssen sich nicht schämen, keineswegs. Kopf hoch Burschen, gut gespielt!“

RapidWien07: „Verdient. Man hat einfach auf einigen Positionen zu wenig Qualität. Ich sehe in Sachen Standard sowie das Ausspielen von Überzahlsituationen keinen Fortschritt was trainieren die? Ansonsten hat es ausgeschaut wie ein Unterer-Playoff-Verein der sich hinten reinstellt und die Haut wegdrischt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:1-Niederlage gegen den SK Sturm.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!