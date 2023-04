So denken die Rapid-Fans über das heutige Spiel gegen Salzburg!

Es kommt recht selten vor, dass Rapid ein Heimspiel gegen Red Bull Salzburg vor der Brust hat, dieses Spiel jedoch nur das zweitwichtigste der...

Es kommt recht selten vor, dass Rapid ein Heimspiel gegen Red Bull Salzburg vor der Brust hat, dieses Spiel jedoch nur das zweitwichtigste der Woche ist. Vor dem Mittwochabend-Duell mit den Bullen haben wir die Erwartungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

FloRyan: „Nur keine Verletzten oder Rote Karten fürs Cupfinale, das ist das Allerwichtigste. Bzgl. des Ergebnisses lebt wiedermal alles vom Prinzip Hoffnung.“

LiamG: „Nicht mit einer B-Elf auflaufen bitte und das Spiel als Generalprobe für Sonntag sehen. Sollten wir hinten sein, kann man den einen oder anderen Spieler ja früher runternehmen.“

eeelias: „Eigentlich die ideale Vorbereitung aufs Finale, gegen Salzburg waren wir immer gut. Hoffe auf eine starke Leistung, die dann Mut fürs Wochenende macht. Ergebnis egal.“

Grüner-Wiener: „Ich würde auf alle Fälle Spieler schonen. Die Partien gegen Salzburg sind immer sehr intensiv. Da kommen bei uns gleich wieder 2-3 Angeschlagene hinzu.“

TheMichii: „Man sollte RB als Generalprobe ansehen. Sturm muss am Mittwoch wohl auch mit der A-Elf spielen, nachdem der LASK denen im Arsch hängt und sie im Worst Case sogar Dritter werden und ECL-Quali spielen müssen.“

schleicha: „Abläufe trainieren fürs Cupfinale und hoffen, dass wir da irgendwie auf wundersame Weise den Titel holen. Das RB-Match ist nichts mehr anderes als ein Testspiel. Vermute das geht in Richtung eines 1:4, wo wir wieder ganz brav mitspielen, aber es am Ende natürlich trotzdem nicht reicht.“

Silva: „Ich will keine B-Elf. Es soll schon die beste Mannschaft spielen. Aber wenn es bei einem Spieler nur ein paar Fragezeichen bzgl. Fitness gibt, dann soll er auf der Bank oder Tribüne bleiben. Das Spiel ist ein wichtiger Test, aber wichtiger ist dann dennoch die Partie am Sonntag.“

Rapid_Wien: „Defensiv wenn möglich die 0 halten. Und vorne auf einen Burgi in Topform hoffen.

Spielerische Lösungen haben wir wahrscheinlich weder für Mittwoch noch für Sonntag. Ob Zoki „destruktiv“ im Taktikheft hat … ich glaub nicht…“

katnikpauer: „Wurscht darf einem Rapidler ein Spiel gegen die Dosen nie sein, aber momentan ist es auch bei mir schon sehr nah daran. Irgendwie hab ich aber doch die leise Hoffnung auf eine positive Überraschung.“

flanders: „Aus meiner Sicht wäre es unverantwortlich wenn wir das Spiel voll nehmen. Verlieren werden wir höchstwahrscheinlich trotzdem und meistens waren die Spiele nach einer Partie unter der Woche anschließend zum Vergessen. Da ist es mir lieber wir verlieren 5:0 statt 3:1 und dafür ist man für Sonntag ausgerastet bzw. riskiert keine Sperre oder Verletzung. Ein Burgstaller z.B. bitte gleich auf die Tribüne setzen, der braucht sich da nicht verausgaben. Wenn der Gegner nicht RB wäre, dann würde ich es natürlich nicht so sehen. Da muss man aber den Tatsachen ins Auge schauen. Und ein Titel zählt nun mal mehr als die Tordifferenz eines Meisterschaftsspiels.“

derfalke35: „Natürlich wird man dieses Spiel ernstnehmen, aber ich denke wir werden diesmal bei einer 3:0-Führung gegen RB, früher unsere Leistungsträger auswechseln.“

harry1312: „Vielleicht wiegt sich Salzburg nach dem Sturm Sieg ja ein bisschen zu viel in Sicherheit und unterschätzt uns. Dieser Prestige-Erfolg, der es mal war, ist ein Sieg gegen uns für Salzburg nicht mehr. Die haben mittlerweile andere Prestigegegner zum Aufreiben am Weg zum Meistertitel.“

Severus: „Für uns spricht eigentlich nur, dass nix für uns spricht. Das müssen wir nutzen. Ich frage mich wie die Optimisten hier Hoffnung auf einen Punktegewinn schöpfen. Noch keinen Sieg gegen die Top 3 (mit einer Ausnahme), kein Derbysieg seit Ewigkeiten, aber genau morgen soll es klappen.… ich hoffe ihr habt Recht!“

b3n0$: „Ereignisloses 0:2 vor 13200 Zuschauern. Null Erwartungshaltung und Vorfreude für dieses Spiel…“

Da Oide Bimbo: „Spielerisch werden wir in dieser Saison nicht mehr punkten. Daher erwarte ich mir, was wir am besten können: kämpfen, kratzen, beißen, wehrlos ergeben wir uns nicht.“

weizi72: „Habe für heute Abend ein ganz ungutes Gefühl und denke es wird eine schwer auf den Deckel geben. Unsere Spieler sind sicher im Kopf schon beim Cupfinale“

schleicha: „Das ist einfach vertrottelt ein Spiel so kurz vorm Finale reinzuzwicken. Heute geht’s um nichts anderes als um eine Vorbereitung aufs Finale. Wie das ausgeht ist mir ehrlich gesagt egal, wenn die 11 + Ersatzbank im Cupfinale dann in Klagenfurt alles reinhauen und das Ding irgendwie gewinnen.“

Schwemmlandla3: „Es ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit die Scheißpartien zuletzt aus den Köpfen zu bekommen und auch Selbstvertrauen zu tanken. Beides wird auch in Hinblick auf Sonntag enorm wichtig sein. Da ist RB sogar ein dankbarer Gegner weil du da auch mit einer guten Leistung und trotzdem einer Niederlage noch immer viele positive Aspekte mitnehmen kannst. Und sei es weil man 90 Minuten voll mithalten kann. Keiner erwartet sich heute was von Rapid, da können sie nur überraschen. Und das muss auch das Ziel sein. Dann gehen sie mit deutlich breiterer Brust in das Finale.“

