Sturm testet 17-jähriges Mittelfeldtalent aus Simbabwe

Der SK Sturm Graz lud laut einem Twitter-Beitrag von dessen Klub Highlanders FC das simbabwische Mittelfeldtalent Prince Ndlovu zu einem Probetraining. Der 17-Jährige dürfte mit der zweiten Mannschaft der Grazer mittrainieren.

Ndlovu ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der für seinen Heimatklub Highlanders vor einem Jahr im Alter von 16 Jahren debütierte und mittlerweile fix zum Kader der Kampfmannschaft gehört.

Das Management des Youngsters dürfte durchaus aktiv sein und so kam der Teenager zuletzt bereits zu mehreren Probetrainings. In Südafrika spielte er erst im März bei den Orlando Pirates vor und in Kroatien soll der Zweitligist HNK Vukovar an einer Verpflichtung des Talents interessiert sein.

Im Zuge eines neuen Scoutingkonzepts hat Sturm Graz in den letzten Jahren immer wieder Quellen in Afrika angezapft und bereits einige Spieler direkt aus deren Heimatländern geholt. Das bekannteste Beispiel ist Linksverteidiger Amadou Dante, der in der Kampfmannschaft bereits eine fixe Größe ist.