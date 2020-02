Fans vor Frühjahrsauftakt: „Die Meisterschaft kann richtig spannend werden“

Heute startet die österreichische Bundesliga mit dem Spitzenspiel zwischen RB Salzburg und dem LASK in die Rückrunde. Wir wollen uns ansehen was sich die...

Heute startet die österreichische Bundesliga mit dem Spitzenspiel zwischen RB Salzburg und dem LASK in die Rückrunde. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans beider Mannschaften erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Wir beginnen mit den Kommentaren der Salzburg-Anhänger:

Deathwing: „Ich bin gespannt wie die Linzer das am Freitag überhaupt anlegen. Normalerweise lässt Ismael ja auch stark pressen und wir sind beim ersten Spiel in Pasching zumindest eine Halbzeit mal so gar nicht damit zurechtgekommen. Kann jedoch gut sein, dass sie am Freitag etwas defensiver stehen wollen, um unseren Raketen im Sturm und im Mittelfeld keinen Zentimeter Platz zu geben. Hoffe einfach auf ein geiles Spiel und ausverkauftes Haus.“

aXXit: „Bin gespannt, ob Adeyemi oder Okafor schon eine Rolle spielen in den Aufstellungsüberlegungen. Glaube aber eher nicht. Okafor kann diesbezüglich aber noch spannend werden als Linksfuß, der auch einen starken linken Flügel spielen kann. 4-3-3 wär da eigentlich zumindest als Alternative aufgelegt.“

Ostarrichi: „Ich hoffe auf eine Viererkette in der Abwehr und neben Hwang auf einen robusten Spieler.“

TheSoccerExpert: „Wäre mit einem Punkt schon zufrieden nach dem Amstetten-Spiel. Haaland aber vor allem Minamino – aufgrund fehlender Alternativen auf seiner Position – sind schmerzhafte Verluste und der LASK spielt mit der gleichen Elf wie im Herbst. Ich denke dass die Meisterschaft echt spannend werden wird. Wenn sich die Jungen so schnell entwickeln wie in den letzten Jahren, werden wir es aber wieder schaffen!“

Ultimate84: „Würde mir einfach mal wünschen, dass wir ähnlich wie die Bayern oft in Heimspielen gegen Dortmund, mal komplett drüberfahren und ein echtes Ausrufezeichen setzen. Fürchte nur, da ist der Wunsch Vater des Gedanken und es wird ein intensives und enges Match. Rückstand sollte man tunlichst vermeiden, das würde dem LASK total in die Karten spielen und noch gefährlicher machen.“

Aphox: „Bin interessanterweise noch gar nicht so gehyped wie man das beim Spiel Erster gegen Zweiter eigentlich vermuten sollte. Liegt aber vielleicht daran dass die Leistung beider Mannschaften im Cup jetzt noch weit nicht so waren, wie beiden Mannschaften zu spielen in der Lage sind. Erwarten tu ich ein typisches Spiel gegen den LASK, wird spannend bis zum Ende. Jeder Ausgang ist möglich, hoffen tu ich natürlich auf uns.“

Kommen wir nun zu den Kommentaren der LASK-Anhänger

Der Athletiker: „Lasset die Spiele beginnen. Von 4:0 bis zu einem heroischer Auswärtssieg ist alles drinnen.“

Neunzehnhundertacht: „So spitz auf dieses Spiel! Heute wird die beeindruckende Serie der Salzburger gebrochen und wir feiern den 10. Auswärtssieg en suite! Auf zur Tabellenführung.“

Traunseelaskler: „Ich hoffe, dass wir in Bestbesetzung spielen können. In der Abwehr wird´s hoffentlich wieder die bewährte Dreierkette mit Trauner, Wiesinger und Filipovic, so kann Ranft wieder nach vorne rücken. Links ist es momentan meiner Meinung nach Geschmackssache, ob Renner oder Potzmann spielen sollte, ich persönlich würde momentan um einen Tick Potzmann bevorzugen. Hoffentlich ist auch Michorl wieder fit, um unser Traummittelfeld mit Holland bilden und die Salzburger mit starken Standards in Bedrängnis bringen zu können. Vorne ist Goiginger gesetzt, dazu hat Klauss mit seiner Leistung gegen Sturm meiner Meinung nach im Duell mit Raguz knapp die Nase vorn. Letzterer wird dafür hoffentlich wieder als starker Joker aufzeigen können. Links erwarte ich nach dieser bärenstarken Leistung diesmal Balic, Frieser ist dafür unser nächster Edeljoker – eine Rolle, die er ja in seiner Anfangszeit bereits hervorragend gemeistert hat. In jedem Fall vor allem im Sturm momentan eine Luxussituation, generell ist auch auf der Bank sehr viel Qualität vorhanden. In diesem Sinne: Vorfreude ist groß, unsere Mannschaft wieder zuschauen und anfeuern zu können!“

LASK_92: „Ob Sieg, (torreiches Remis) oder Klatsche (an die ich natürlich nicht glaube) – ich freue mich extrem auf einen tollen und hoffentlich stimmungsvollen Fußballabend morgen!“

Unser Kooperationspartner tipp3 hat uns verraten, dass immerhin 32% der Österreicher an einen Auswärtssieg des LASK glauben, wobei die Oberösterreicher natürlich vor dieser Partie mit 45% die größten Optimisten sind.