Finanzielle Hilfe: Austria eröffnet „virtuelles Fan-Buffet“

[ Presseinfo FK Austria Wien ]

Am 7. März rollte letztmalig ein Ball durch die Generali-Arena – seitdem ist es still geworden um die schönste Nebensache der Welt. Auch in Zeiten der Pandemie können der Fußball und die Austria unterstützt werden. Wie? Zum Beispiel mit Deiner Spende am virtuellen Fan-Buffet.

Dieser Tage erreichen uns zahlreiche Anfragen, ob und wie der Austria in dieser schwierigen Zeit geholfen werden kann.

Die naheliegende Antwort: Am ehesten, indem ihr alle gesund bleibt, das Virus schnellstmöglich besiegt wird und wir den normalen Betrieb fortführen können. Nichtsdestotrotz ist die Dauer des Stillstands noch ungewiss – und genau dieser Umstand erschwert uns wie vielen anderen Menschen und Betrieben etwaige Prognosen.

Wer der Austria in dieser schwierigen Situation helfen möchte, der kann dies selbstverständlich gerne tun. Wie? Zum Beispiel, indem er sich an unserem virtuellen Fan-Buffet bedient.

Was es da gibt? Vieles, was es auch im Stadion gibt: Etwa Burger, Bier und Käsekrainer. Und, wie es sich für einen „Kaffeehaus-Klub“ gehört: Natürlich darf auch ein guter, virtueller Kaffee nicht fehlen. Bis Montagmittag kamen so knapp 3.000 Euro zusammen.

Zwar gilt der Einkauf als Spende – ein Hintertürchen gibt es aber dennoch: Sollte die Bundesliga vor dem 30. Juni 2020 fortgesetzt werden können, so könnt ihr eure Bestellbestätigung am ersten öffentlichen Heimspiel-Tag im Fanshop gegen einen Kiosk-Gutschein einlösen.

Jetzt unter fak.at/fanbuffet am virtuellen Fan-Buffet bedienen!

PS: Wir bitten Euch, den Kauf am virtuellen Fan-Buffet in einen separaten Warenkorb zu legen, solltet ihr noch weitere Käufe tätigen wollen. Heißt: Bestellung abschließen – und schon könnt ihr weitershoppen. Vielen Dank!