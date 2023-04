Grüll-Ersatz? Rapid zeigt Interesse an gambischem Nationalspieler

Der SK Rapid soll mit dabei im Rennen um einen gambischen Nationalspieler sein. Der 21-jährige Alieu Fadera wird seinen belgischen Arbeitgeber Zulte Waregem nach...

Der SK Rapid soll mit dabei im Rennen um einen gambischen Nationalspieler sein. Der 21-jährige Alieu Fadera wird seinen belgischen Arbeitgeber Zulte Waregem nach dem Abstieg in die zweite Liga fix verlassen.

Wie das belgische Medium Voetbal Primeur berichtet, soll bisher der FC Brügge in der Pole Position um die Dienste des Linksaußen in der Pole Position gewesen sein. Nun soll der belgische Großklub aber Konkurrenz aus verschiedenen Ländern bekommen.

„Mehrere englische Klubs“, der französische Erstligist Toulouse und auch der SK Rapid sollen Interesse an einer Verpflichtung des Gambiers haben. Faderas Vertrag bei Waregem läuft noch bis Sommer 2025. Zuvor hatte er in der Slowakei bei Pohronie gespielt und war im Sommer 2021 um 800.000 Euro nach Belgien gewechselt.

In der laufenden Saison brachte es Fadera auf 38 Pflichtspieleinsätze, in denen er neun Tore und neun Assists beisteuerte. In der Vorsaison war ihm nur ein einziger Assist gelungen, ehe 2022/23 – ausgerechnet in der Abstiegssaison seines Teams – die Leistungsexplosion erfolgte.

Fadera wurde zumeist als Linksaußen eingesetzt, spielte aber auch auf der rechten Seite, als Mittelstürmer oder im offensiven Mittelfeld. Der Gambier ist Rechtsfuß und agiert auf seiner Stammposition somit als inverser Winger.