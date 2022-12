Inter Mailand soll an Sturms Shooting Star dran sein!

Die Transfergerüchte um Sturms Top-Spieler reißen nicht ab. Nun soll es den dynamischen Linksfuß Alexander Prass in die italienische Serie A ziehen – und...

Prass wechselte im Sommer 2021 nach Graz, nachdem er zuvor neun Jahre im Nachwuchs von Red Bull Salzburg kickte. Allerdings wurde sein Vertrag nicht mehr verlängert, nachdem er für Liefering in 59 Partien 12 Tore und 16 Assists erzielte. Prass erhob Ansprüche auf einen Kaderplatz beim Serienmeister, bekam diesen aber nicht, weshalb er weiterzog.

Sturm Graz trat damals ebenso wie der SK Rapid auf den Plan, um das Liefering-Talent ablösefrei zu holen. Auch der deutsche Bundesligaklub Mainz streckte seine Fühler damals nach dem Youngster aus. Das Rennen machte Sturm, das Prass mit einem Vertrag bis 2025 ausstattete. Von Anfang an konnte der schnelle Mittelfeldspieler überzeugen und in 27 Pflichtspielen erzielte er einen Treffer, bereitete sieben weitere vor, kam zudem nur in der Bundesliga auf vier Toreinleitungen (Assist-Assists).

Die starken Leistungen des 21-Jährigen gipfelten sogar in einem Teamdebüt: Beim Auswärtsspiel in Andorra startete Prass als linker Flügelverteidiger und machte die erste Halbzeit mit.

Die Transfergerüchte lassen somit nicht mehr auf sich warten. Inter Mailand soll laut dem italienischen Fußballportal Calciomercato seine Fühler nach dem Sturm-Kicker ausgestreckt haben. Inter hat auf dieser Position Handlungsbedarf, weil der Deutsche Robin Gosens bisher enttäuschte und der Brasilianer Dalbert weiterhin mit einer Kreuzbandverletzung ausfällt. Aktuell wird die Position im linken Mittelfeld von Federico Dimarco bekleidet, der aber aktueller italienischer Teamspieler und nur schwer aus der Mannschaft herauszuspielen ist.

Wahrscheinlicher als ein Wechsel nach Mailand ist allerdings, dass Prass die Saison in Graz zu Ende spielt und dann zu einem Klub wechselt, wo er die Chance hat, unmittelbar in die erste Elf zu rutschen. Das Interesse von Inter ist auf dem Weg dorthin aber sicher kein Hindernis. Es wird nicht das letzte Gerücht um den Neo-Teamspieler der „Blackies“ bleiben…