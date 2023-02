Jurica Jurcec unterschreibt beim SCR Altach

Der offensive Mittelfeldspieler überzeugte die Verantwortlichen im Probetraining und schließt sich nun fest dem Kader an. Der Namensvetter von Sommerneuzugang Jan Jurcec absolvierte in...

Der Namensvetter von Sommerneuzugang Jan Jurcec absolvierte in der laufenden Spielzeit 13 Partien in der 2. kroatischen Liga und steuerte ein Tor sowie zwei Vorlagen bei. Von 2017 bis 2021 durchlief der ehemalige U17-Nationalspieler die Nachwuchsabteilung von Dinamo Zagreb, vor zwei Jahren wechselte Jurica erstmals ins Ausland zum slowenischen Verein NK Krsko. Nach seinem kurzen Heimspiel bei NK Jarun unterschreibt er nun beim SCR Altach.

Jurica weilt bereits seit zwei Wochen im Rheindorf und kam in drei Testspielen zum Einsatz. Beim 1:0 Sieg über VfB Stuttgart II legte der Kroate den entscheidenden Treffer vor.

Georg Festetics, Sportdirektor: „Nach den Abgängen von Forson und Tibidi herrschte in der Offensive Handlungsbedarf. Mit Jurica Jurcec verpflichten wir einen vielseitigen Akteur, der sich die letzten Wochen im Probetraining und in den Testspielen bewiesen hat. Sein Namensvetter Jan ließ bereits merklich erkennen, dass der Sprung aus der zweiten kroatischen Liga in die Bundesliga gelingen kann.“

Jurica Jurcec: „Ich freue mich sehr, dass es jetzt mit der Vertragsunterschrift geklappt hat. Nachdem ich mir in den vergangenen Wochen bereits einen guten Eindruck über den Verein und die Mannschaft verschaffen konnte, war für mich klar, dass ich unbedingt hierher wechseln möchte. Ich sehe beim SCR Altach die besten Möglichkeiten, meine Entwicklung weiter voranzutreiben und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft in der Österreichischen Bundesliga anzugreifen.“