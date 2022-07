Klage abgewiesen, 3 Punkte Abzug fix: Das sagen die Austria-Fans zum Urteil

Die Wiener Austria startet mit drei Punkten Abzug in die neue Saison, da das Ständige Neutrale Schiedsgericht die Klage des Bundesligisten abwies. Was sagen...

QPRangers: „Mit -3 Punkten wirds schwer, wenn man an das Gerangel denkt, letzte Saison um das obere Playoff – da müssten wir schon sehr souverän spielen. Manfred Schmid hat gemeint, das obere Playoff ist kein Muss diese Saison, vermutlich durch die fixe Gruppenphase, die sich jetzt als absolut lebenswichtig herausstellt…jetzt mehr denn je. Wird hart, aber dadurch rücken wir alle hoffentlich noch näher zusammen… Egal Leute, ist halt so, Strafe ist Strafe, sie wird einen Grund haben, wir werden sie akzeptieren (müssen) und nicht herumjammern und lamentieren“

frk: „Am ersten Spieltag wird das gegen die Dosen bereits egalisiert! Nobody can stop us.“

ozzy: „Natürlich ist das ärgerlich und vor allem ein Eingriff in die kommende Saison, bevor diese überhaupt begonnen hat. Entscheidungen am grünen Tisch sind das letzte was der Fußball braucht. Es ist ohnehin auch ohne solche Aktionen nicht mehr der Sport, der im Mittelpunkt steht. Und klar, Regeln müssen eingehalten werden – auch wenn sie komplett unsinnig sind, denn die Pleiteklubs wie Innsbruck erwischt man so auch nicht. Und für jene die jetzt den Zeigefinger heben, könnte man ja dann in Zukunft sämtliche Verstöße der Klubs so ahnden. Zum Beispiel wenn sich unsere Freunde aus der Vorstadt wieder mal danebenbenehmen, statt einer Sektorsperre dann einfach 3 Punkte Abzug.“

Violetter1911: „Jetzt müssten wir erst recht motiviert sein für die Saison. -3Pkt und 20k für das gleiche Vergehen bei dem BWL durchgewunken wurde ist allerdings schon sehr frech.“

Hutz: „Ja, ist oasch, aber, wenn man Mist baut, gibt’s halt eine Strafe, und auf BW Linz zu verweisen, find ich auch nicht richtig. Eine unnötige Niederlage weniger, und man hat die -3 Punkte kompensiert.“

Austrianer48: „Wir haben in der Hinrunde des Grunddurchgangs in 11 Spielen 12 Punkte geholt, von den Teams die letzte Saison im unteren Play-Off gespielt haben, haben wir gegen Ried verloren, gegen Wattens, Altach, Admira ein Unentschieden geholt und nur gegen Hartberg und gerade den LASK gewonnen. Wenn wir die Konstanz aus der Rückrunde des Grunddurchgangs (Sieg gegen Ried, Altach, Hartberg und Admira, Unentschieden gegen Wattens und gegen den LASK eine Niederlage) und teils auch aus jener des oberen Play-Offs mitnehmen, dann sind die 3 Punkte nicht das Problem.“

Braveheart-FAK: „Wir sollten halt schauen, dass wir den Saisonstart dieses Jahr besser hinbekommen als im letzten, dann sind die Top 6 sicherlich drin. -> Jetzt erst recht!“

Forever Viola: „Wir waren letzte Saison Letzter nach 6 Runden, und wurden 3. Also jetzt beruhigen wir uns und hoffen auf das Beste…Klar bitter aber kein Beinbruch. Denke das wir nicht nochmals so schlecht starten werden, Salzburg haben wir auch gleich los nach der ersten Runde.“

rabbitear1911: „Naja leiwand ist anders. Hätte eigentlich insgeheim gedacht, dass der Punkteabzug wegfällt und nur die Geldstrafe bleibt. Erheblicher Image-Cut! Bin total haas. Aber ja, jetzt kann man es eh nur so hinnehmen. Man kann nur hoffen, dass sich unsere sogenannten Zukunftsaktien nicht davon gestört fühlen und sich trotzdem wohl fühlen. Man muss es nämlich so überspitzt aber hart aussprechen: Wir sind ein Krisenklub.“

Fermin: „Hier eine unpopuläre Meinung: Wenn die -3 Punkte die ärgste Konsequenz sind, die unser defacto Konkurs mit sich bringt, könn` ma 3 Kreuzerl schlagen. Hätte viel, viel schlimmer kommen können und nein, niemand in der der Liga will, dass die Austria den Bach runter geht. Wären die Ligaverantwortlichen uns böse gesinnt, würden wir über andere Themen hier diskutieren.“

