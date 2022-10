Kurzes Update zu Muharem Huskovic

Muki Husković wurde am Dienstag in der Privatklinik Döbling, Gesundheitspartner von Austria Wien, operiert. Teamarzt Marcus Hofbauer nahm eine Rekonstruktion des Außenbandes im rechten...

Muki Husković wurde am Dienstag in der Privatklinik Döbling, Gesundheitspartner von Austria Wien, operiert. Teamarzt Marcus Hofbauer nahm eine Rekonstruktion des Außenbandes im rechten Knie vor. Die Operation verlief gut, Husković erhielt bei unserem Gesundheitspartner eine Top-Betreuung und wurde am Nationalfeiertag aus dem Spital entlassen. Die Privatklinik Döbling und der FK Austria Wien wünschen Muki alles Gute auf dem Weg zu seinem Comeback!

Quelle: Pressemeldung FK Austria Wien