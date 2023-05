LASK bestellt neuen Geschäftsführer Wirtschaft

Der LASK trifft eine zentrale Personalentscheidung und bestellt Dr. Hans Jürgen Jandrasits per sofort als Geschäftsführer Wirtschaft. Der Finanzexperte war...

[ Pressemeldung LASK ]

Der LASK trifft eine zentrale Personalentscheidung und bestellt Dr. Hans Jürgen Jandrasits per sofort als Geschäftsführer Wirtschaft. Der Finanzexperte war ab 2006 im Red-Bull-Konzern und später als CFO des FC Red Bull Salzburg tätig. Zu seinen Agenden zählen neben der Optimierung des laufenden Betriebs auch wirtschaftliche Aspekte des Endausbaus der Raiffeisen Arena sowie der Kaderplanung.

Mit der Errichtung der Raiffeisen Arena setzte der LASK neue infrastrukturelle Maßstäbe, nun lässt er personelle folgen: Um den Klub noch breiter und zukunftsfitter aufzustellen, wurde eine eigene Position „Geschäftsführer Wirtschaft“ geschaffen. Die neue Position wird per sofort mit Dr. Hans Jürgen Jandrasits besetzt. Der gebürtige Südburgenländer ist nicht nur Wirtschafts- und Finanzexperte, sondern auch äußerst fußballaffin: Im Jugendalter durchlief er die AKA Burgenland und spielte als Aktiver in der Burgenlandliga. Seine Leidenschaft für die Themen Wirtschaft, Finanzen und Fußball konnte der Betriebswirt und promovierte Ökonom nach Anfangsjahren in den Bereichen Wirtschaftsprüfung bzw. Unternehmens- und Steuerberatung sowie einem Engagement beim Automobil-Zulieferer MAGNA (2003-2006) auch beruflich verbinden: Ab 2006 war Dr. Hans Jürgen Jandrasits mit nationalen und internationalen Finanzprojekten und -transaktionen im Bereich Sport des Red-Bull-Konzerns betraut und fungierte ab 2010 bis 2020 als CFO beim FC Red Bull Salzburg.

„Fühle mich geehrt“

Nach knapp drei Jahren Fußballpause, in denen der Unternehmensberater überwiegend in Industrieprojekten tätig war, folgt nun der Schritt zum LASK. Bei den Schwarz-Weißen unterzeichnet der langjährige Wahl-Oberösterreicher Dr. Hans Jürgen Jandrasits einen Vertrag bis 30.06.2026: „Der LASK ist eine Top-Adresse und verfügt nicht zuletzt aufgrund des starken Wirtschaftsstandorts Oberösterreich über großes Potential. Als ich vor einigen Monaten gefragt wurde, fühlte ich mich geehrt und musste nach sehr guten Gesprächen nicht lange überlegen. Nun bin ich zurück im Fußball und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der gesamten LASK-Familie.“

Bei den Schwarz-Weißen verantwortet Dr. Hans Jürgen Jandrasits als Geschäftsführer Wirtschaft neben der Optimierung des laufenden Betriebs auch die finanztechnische Abwicklung des voranschreitenden Endausbaus der Raiffeisen Arena. In enger Abstimmung mit dem Sportmanagement, allen voran mit Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic, zählen zudem auch die finanziellen Aspekte der Kaderplanung zu den Agenden des 47-Jährigen.

„Mit Dr. Hans Jürgen Jandrasits konnten wir einen ausgewiesenen Wirtschafts- und Finanz-Fachmann für die neu geschaffene Position des Geschäftsführer Wirtschaft gewinnen. Aufgrund seines Werdegangs ist er bestens mit den Dynamiken der Fußballwelt vertraut. Wir freuen uns sehr, ab sofort von seinem Erfahrungsschatz profitieren zu können“, sagt LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber.