LASK-Fans: „Die Vorzeichen sehen sehr gut aus“

Nach dem starken 0:0-Unentschieden gegen RB Salzburg trifft der LASK heute auf den SK Rapid, der in der vergangenen Runde im Wiener Derby ebenfalls eine Punkteteilung fabrizierte. Was erwarten sich die Fans der Linzer von ihrer Mannschaft in diesem Heimspiel? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Bohemian Flexer: „Bei Rapid sind Burgstaller, Kasius & Schick gesperrt, Querfeld zudem verletzt. Bei uns kommt Stojkovic von seiner Sperre zurück, Ljubicic & Renner sind gefährdet. Die Vorzeichen stehen gut, wie zuletzt meist gegen Rapid und das sollte allen Warnung genug sein! Das Stadion wird so gut wie ausverkauft sein, Wetter wird sommerlich und mit dem Frühschoppen kann im Fandorf begonnen werden. Spitz auf ein Spektakel…“

wunderwuzzi: „Wenn man Rapid mit so vielen Ausfällen nicht besiegt, dann vermutlich nie. Aber wir sind ja leider manchmal bekannt dafür genau dann gegen Rapid zu verlieren, wenn sie komplett am Boden sind.“

Spü_o: „Beste Vorzeichen für uns, wir spielen gut und ansehnlich, bei Rapid fehlt der eine oder andere Schlüsselspieler, ich rechne mit einer Niederlage.“

JochenGierlinger: „Nachdem wir im oberen Playoff bisher eine gute Leistung nach der Anderen abliefern, bin ich optimistisch, dass wir dieses Mal gegen Rapid gewinnen werden. Die Ausfälle, vor allem jener von Burgstaller, schwächen die Wiener definitiv. Bei uns hat man gegen Salzburg gesehen, dass die Spieler aus der zweiten Reihe liefern, wenn sie gefordert sind. 9 Punkte aus den nächsten 3 Spielen und man ist dem Ziel Top3 schon sehr nahe.“

Der Lehrer: „Die Sperren spielen uns natürlich in die Karten. Burgstaller ist vorne immer gefährlich. Aber ich bin vor allem gespannt wen Rapid als rechten Verteidiger aufstellt nachdem mit Schick und Kasius ja auch zwei Rechtsverteidiger gesperrt sind und Koscelnic zumindest aktuell noch verletzt ist. Immerhin spielen Renner und Nakamura auf dieser Seite, das könnte sie vor Problemen stellen. Ich hoffe wir können auf die Leistungen der letzten Spiele aufbauen, dann sollte ein positiver Ausgang gut möglich sein.“

Lasso: „Koscelic ist grundsätzlich fit, hat es aber nicht in den Spieltags Kader geschafft. Rapid wird fix eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz schicken. Mit Siegen fordern habe ich besonders im oberen Playoff immer so meine Probleme, aber verdammt am Sonntag ist die Chance einen direkten Konkurrenten spürbar zu distanzieren einfach enorm groß. Das Team ist gut drauf und wir spielen zuhause. Alles andere als 3 Punkte wäre trotz der Historie gegen Rapid einfach eine Enttäuschung. Für mich das absolute Schlüsselspiel im oberen Playoff. Auf den Außenverteidiger-Positionen hat Rapid unabhängig von den Sperren Schwierigkeiten die Seiten dicht zu halten. Mit Usor und Nakamura haben wir die passenden Waffen um diese Schwächen aufzudecken. Jetzt ist Erntezeit und die Mannschaft wird das regeln.“

Lask-Jussi: „Ich sehe dem Spiel sehr positiv gestimmt entgegen. Unsere sogenannte Zweierparnier funktioniert perfekt, endlich bringt wieder gefühlt jeder Wechsel einen neuen Schub. Klarer Sieg diesmal da leg ich mich fest.“

laskler1: „Vorzeichen stehen gut wie selten gegen Rapid. Aber es ist halt immer noch Rapid. Und gegen Rapid tut man sich immer schwer als LASK.“

sturmhaubenfetischist: „Ich befürchte das erste Heimspiel seit langem, bei dem wir den Heimvorteil teilweise aus der Hand geben – auch außerhalb des Auswärtssektors werden viele Rapidler sein. Geschuldet ist das sicher teilweise dem faulen Linzer Publikum, der Tatsache, dass viele Oberösterreich-Rapidler „Stadion schauen“ wollen – und vorwiegend den Ticketpreisen, die den Tageskarten-Kauf für LASK-Sympathisanten unattraktiv machen. Die meisten werden das Stadion mittlerweile gesehen haben und sich dreimal überlegen, da x Euro zu investieren.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Fans vor dem Meisterschaftsspiel gegen den SK Rapid.